La exlegisladora Martha Chávez, quien encabezará la lista de Fuerza Popular en Lima para las próximas elecciones parlamentarias del 2020, consideró que es “mentira” que dicha agrupación haya sido obstruccionista frente a las acciones del gobierno de Martín Vizcarra.

“Esa idea del obstruccionismo es mentira, esa idea es el resultado de una campaña bien montada de hostigamiento al Congreso”, exclamó.

Además, Martha Chávez dijo que respeta la decisión de Carlos Tubino de renunciar a Fuerza Popular luego que no se le permitiera participar del proceso electoral.

“Su carta es muy serena, puede uno discrepar de la decisión que él ha tomado. Yo, si comparo mi caso en el 2016, no fui considerada por decisión de la dirigencia del partido, que respeto y yo no me alejé, él ha decidido alejarse, respeto esa decisión”, afirmó en Canal N.

El domingo el integrante del Congreso disuelto Carlos Tubino anunció su renuncia irrevocable a Fuerza Popular al no permitírsele que postule a la reelección del Parlamento “para resarcir su honor”. En una carta dirigida a Keiko Fujimori, lideresa del partido, explicó las razones de su alejamiento y le reiteró su agradecimiento.

“Lamento mucho dirigirte esta misiva para renunciar irrevocablemente al cargo que he venido desempeñando en el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular como Secretario Nacional del Grupo Parlamentario, así como comunicarte mi alejamiento definitivo del partido, luego de las últimas decisiones adoptadas de negarme la posibilidad de participar en el Proceso Electoral del 29 de enero del 2020 y resarcir mi honor, luego del cierre anticonstitucional del Congreso”, sostuvo en su misiva.

Martha Chávez resaltó el trabajo parlamentario realizado por Carlos Tubino desde que ingresó al Congreso en el 2016 y lo consideró como “una persona de valores”.

“Ha sido un magnífico parlamentario, es una persona de valores que creo que nadie cuestiona”, resaltó.

Agregó que son siete los integrantes del Parlamento disuelto que tentarán nuevamente el Legislativo, por recomendación de los delegados de los comités provinciales de la agrupación.

“Yo creo que no va a ser tachada la lista sino va a ser tachada la candidatura de la persona y habría que defenderlas porque hay muchos argumentos. Derecho y política son opinables y hay argumentos para sostener que este es un periodo complementario al que se inició en el 2016, aquí no lo afecta la no reelección”, refirió.

Fuerza Popular realizó el domingo los comicios internos para elegir a los 140 candidatos que postularán al Congreso en las elecciones legislativas complementarias del 2020. Como resultado de ese proceso, la abogada y excongresista Martha Chávez encabezará su lista por Lima.