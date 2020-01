Elecciones 2020







Elecciones 2020: ¿en qué casos el elector que no vote está exento de una multa? Las justificaciones y/o dispensas deben presentarse al JNE a partir del lunes 27 de enero. En caso no se presenten los documentos requeridos, o la causa no esté entre las estipuladas por el organismo electoral, se aplicará la sanción administrativa