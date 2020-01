La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó los sorteos de los miembros de mesa para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se desarrollarán el 26 de enero. Un total de 509.106 ciudadanos fueron sorteados para ejercer dicha función en más de 84 mil mesas de sufragio que se instalarán en dichos comicios.

El sorteo se hizo en las 60 oficinas que tiene la ONPE a nivel nacional y los resultados han sido colocados en su sitio web con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda revisar si fue elegido o no.

Consulta en este enlace si fuiste elegido miembro de mesa.

El vocero de la institución Franz Paz destacó la importancia del rol que cumplen los miembros de mesa en este proceso, pues son los encargados de recibir "los votos para garantizar que se respete la voluntad del pueblo”.

Además, explicó que quienes no puedan cumplir con esta función, deberán excusarse finalizado el periodo de tachas.

“El trámite para excusarse y no ser miembro de mesa ocurre luego del periodo de tachas. Eso quiere decir tres días hábiles luego de hoy [miércoles]. Los miembros de mesa tienen cinco días para presentar sus excusas. Las excusas ya están contempladas en el reglamento. En el caso de las justificaciones, tienen hasta cinco días después del proceso electoral para presentarlas. Si no se asiste como miembro de mesa y además no se vota, las multas se suman”, puntualizó a la prensa.

Más de 24.7 millones de peruanos están convocados a las urnas para este 26 de enero a fin de elegir a los 130 miembros del parlamento en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Este proceso se realiza tras la disolución del anterior Congreso dispuesto por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

- ¿Cómo sé si soy miembro de mesa?-

Para conocer si es miembro de mesa, el ciudadano tendrá que ingresar a este enlace y colocar el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en donde corresponde. Ahí también podrá saber en qué lugar le toca votar.

La ONPE precisó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

- Otros medios para conocer si eres miembro de mesa -

La ONPE publicará en el Diario Oficial El Peruano o en el medio de mayor circulación, por una sola vez, separatas especiales con la lista de los miembros de mesa. En caso de que en algunas ciudades de las regiones del país no se editen periódicos, la publicación se hará por carteles que estarán fijados en edificios públicos (hospitales, colegios, entre otros) y en los lugares más frecuentados.

- ¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa? -

Cabe señalar que la Ley Orgánica de Elecciones - Ley N° 26856 – Artículo 57 detalla que no pueden ser miembros de mesa aquellas personas que sean:

- Candidatos y personeros de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas.

- Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el sistema electoral peruano.

- Las autoridades políticas y los miembros de los concejos municipales.

- Los ciudadanos que integren los comités directivos de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones.

- Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión electoral.

- Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad entre los miembros de una misma mesa.

- Los electores temporalmente ausentes de la República, de acuerdo con las relaciones correspondientes que remita el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De incumplir alguno de los puntos detallados anteriormente, el ciudadano podrá presentar una tacha, el cual es un recurso que interponen las personas contra la designación de determinados electores que han sido sorteados como miembros de mesa por impedimentos establecidos en la Ley N° 26856 – Artículo 57.

Para presentar una tacha necesitas: enviar una solicitud dirigida al presidente del Jurado Electoral Especial con tu copia del DNI y un documento probatorio.

- Multas si no cumples tu rol como miembro de mesa -

Los miembros de mesa, titulares y suplentes que no cumplan con su deber cívico electoral recibirán una multa única de S/210.

El mismo monto se aplicará a los electores que se nieguen a integrar las mesas de sufragio en reemplazo de los miembros de mesa ausentes.

Si un miembro de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir su deber cívico y tampoco sufraga en las Elecciones 2020 se le impondrá la multa de S/210 y la que le corresponde en función a la clasificación del lugar donde reside.

