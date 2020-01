El fiscal supremo Pablo Sánchez le pidió al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, preocuparse por el trabajo de su institución y no por el del Ministerio Público. Esto debido a los cuestionamientos que el también presidente de la Corte Suprema hizo sobre el fiscal integrante del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez por criticar a un grupo de fiscales supremos.

“Yo no comparto, obviamente, lo que [Lecaros] señala. Creo que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno. Creo que hay que preocuparse por el trabajo de su institución y no en el trabajo de nuestra institución”, sostuvo en una entrevista con Ideeleradio.

Pablo Sánchez reiteró su respaldo a las investigaciones que lleva a cabo el equipo especial a cargo del fiscal superior Rafael Vela y dijo creer que los casos están avanzando “rápido, pese a su complejidad”.

“Desde mi trabajo y mi punto de vista yo estoy de acuerdo con el trabajo de los fiscales especializados. Nosotros respaldamos el trabajo de ellos, lo están haciendo bien. Quizás algunos puedan estar en desacuerdo con ellos, pero es parte del trabajo fiscal. Creo que todos los casos están avanzando. La gente piensa que solo esos casos que se hacen públicos son los únicos, pero no. Se sigue avanzando por el otro lado”, señaló.

“Los casos por asuntos complejos y crimen organizado son bastante difíciles. No es fácil conseguir información, no es fácil que alguien declare. Por eso los plazos son bastantes extensos, porque demandan bastante tiempo”, agregó.

Pese a ello, el exfiscal de la Nación indicó que “es difícil” que en estos momentos se produzcan las acusaciones debido a que “el fiscal tiene que asegurarse que hay prueba suficiente para hacer una acusación o no”.

"El fiscal no puede pisar en falso, tiene que asegurarse que tiene las pruebas suficientes. Hay un ánimo de asegurar la prueba para que el tránsito al juicio oral sea lo más expeditivo posible”, remarcó.

-Sobre el Caso Cuellos Blancos-

En otra entrevista posterior, publicada este jueves por el diario Gestión, Pablo Sánchez indicó que no tiene “ningún audio” con César Hinostroza, pero aseveró que conoce al destituido exjuez supremo porque ha sido su alumno.

“Él [César Hinostroza] fue alumno cuando enseñé posgrado en la Universidad de San Martín hace algunos años atrás. Él era un alumno más de la maestría. Muy capaz sobre el derecho penal, pero hasta ahí no mas era la relación”, expresó.

Finalmente, el fiscal supremo descartó que esté investigando a José Luis Lecaros, sobre quien manifestó que no estaría implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto solamente por mantener conversaciones con el destituido exmagistrado.

“Lo que pasa es que a los audios [de los Cuellos Blancos] se les ha dado una fama delictiva, pero hay que ver el contenido. También analizar el contexto en la que se comunicaba la persona”, detalló.