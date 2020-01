Es conocido que el elector empieza a interesarse en un proceso electoral a medida que se acerca más el día del sufragio. Estas elecciones parlamentarias han mantenido esa regla sobre todo por su atipicidad y la coyuntura. Sin embargo, Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, sostiene que hoy es mucho más fácil informarse sobre los partidos participantes en los comicios y sus candidatos a través de distintas herramientas rápidas y fáciles de usar.

Y así, el ciudadano se dé el tiempo de informarse con mayor facilidad, pueda decidir por sí mismo y no dejar que otros lo hagan por él.

— ¿Qué puede hacer el elector que aún no ha decidido su voto para informarse en estos días previos a la elección?

Lo primero es identificar una organización política consistente, que tenga equipo, posibilidad de actuar coherentemente en el Congreso, porque la actuación en el Congreso no es individual, sino a través grupos políticos. Luego, al interior de la lista de la organización, identificar una o dos personas a las que se quiera dar preferencia.

— Hay vías para todo ello…

De hecho, El Comercio tiene la plataforma Prueba Ciudadana, donde uno puede introducir los nombres de los candidatos que a uno le interesan y ver sus antecedentes, si han declarado sentencias, bienes, cuál es su trayectoria. Es una herramienta para probar cuánto conocemos a los candidatos por los que quisiéramos votar y para obtener más información sobre ellos si es que identificamos que no sabemos tanto de ellos.

— Con el Internet, las redes sociales y distintas plataformas como Prueba Ciudadana, hoy es más fácil acceder a información…

Hoy es mucho más fácil que antes tener información sobre las candidaturas. Hay herramientas que permiten tener más elementos y son fáciles de utilizar, que dan la información de manera agregada. El Jurado Nacional de Elecciones también tiene Voto Informado. No hay excusa para no darse unos pocos minutos, no toma más, para buscar más información y tener un voto más seguro”.

— Pero también es más fácil caer en desinformación ante la sobreabundancia informativa en Internet.

Algo que vemos en muchas elecciones en América Latina es que proliferan las noticias falsas o las medias verdades. Y particularmente, en los últimos días circula muchísima información falsa, que circula de manera direccionada, se construye a través de robots que la distribuyen a determinados públicos.

— ¿Cómo reconocerla y evitarla?

Hay que ser muy cuidadosos con información que circula a través de redes sociales y no compartir información de fuente dudosa; confiar en las fuentes acreditadas como los medios de comunicación confiables y recurrir a herramientas como Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones o Prueba Ciudadana de El Comercio, que se basan en información oficial que ha sido verificada y no es parte de una campaña de desinformación, sino al revés.

— ¿Qué criterios debe tomar en cuenta el elector a la hora de decidir su voto?

Es muy importante que las personas por las que votemos sean de trayectoria limpia, que hayan demostrado capacidad de servicio en política, que quieran servir y no servirse, que no tengan vinculaciones con actividades ilícitas o hayan tenido problemas con la justicia.

— La gente tiene que darse la tarea, el tiempo. Es clave…

Efectivamente. Cuando uno toma una decisión importante como comprar una casa o un auto se informa, compara precios, mira el barrio donde podría comprar su inmueble, ve cómo es la seguridad en la zona. Para elegir un parlamentario uno no puede hacer menos, se está eligiendo a quienes van a tomar decisiones por nosotros. Hay que averiguar bien de quiénes se trata, qué experiencia han tenido, qué pueden aportar. Aunque es un período de solo 15 meses, es importantísimo porque será el tránsito entre la situación de crisis y un nuevo período 2021-2026 que tiene que tener nuevas reglas.

— ¿Por qué resulta importante conocer el historial del partido político por el cual postula un candidato?

El Congreso se mueve a partir de bancadas, los parlamentarios individualmente no pueden ni si quiera presentar proyectos. Menos aún aprobarlos o lograr que el Congreso decida de una u otra manera. No basta con mirar personas, sino con mirar si son parte de organizaciones con capacidad de acción, que tienen propuestas, que son coherentes, cohesionadas y tienen ideas que coinciden con la de los votantes.

— También es importante informarse sobre los candidatos, pese a que está la opción de no utilizar el voto preferencial…

Efectivamente, uno puede no utilizar el voto preferencial, simplemente votar por la lista. Pero en ese caso, lo que está haciendo es dejando la decisión de ordenar la lista a quienes usan el voto preferencial. De hecho, menos de la mitad de las personas usan el voto preferencial.

— ¿Por qué no es recomendable anular o viciar el voto?

El voto nulo lo que hace es dejar la decisión a los demás, que son los que van a configurar el Congreso. No es recomendable porque en ese caso uno se abstiene de una decisión importante y está dejando que sean las otras personas que sí han hecho un voto válido las que configuren el Congreso. Se está dejando que sean los demás los que elijan un Congreso que influirá en nuestra vida.

►► PRUEBA CIUDADANA: verifica si realmente conoces a tu candidato y al partido por el cual postula