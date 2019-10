Salvador Heresi, miembro de la Comisión Permanente, afirmó que los que fueron elegidos para el Congreso el 2016 no deberían participar en los comicios parlamentarios convocados para el 26 de enero de 2020.

“No creo que deberíamos participar los que hemos sido electos en el 2016. Creo que no. No solo no es conveniente, sino que sería legitimar una situación de facto que vivimos en el Perú que ha sido el cierre inconstitucional del Congreso”, exclamó.

El partido Contigo, al que pertenece Salvador Heresi, confirmó que participará en las elecciones del nuevo Congreso. El domingo 27 de octubre realizarán sus comicios internos para elegir a sus candidatos.

Heresi acotó que su organización política participará para “no dejar el terreno libre” a la izquierda y “con el reparo de señalar que este es un acto electoral que es consecuencia de un acto espurio”.

Además, consideró que el Tribunal Constitucional (TC) no debería admitir la demanda competencial que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, por la disolución del Congreso.

Opinó que tendría que ser un nuevo TC el que defina la situación, porque el actual “ya sabemos cómo lo va a resolver”.

“La verdad, yo preferiría que no lo admita porque este TC ya sabemos cómo lo va a resolver, sabemos que va en favor del presidente de la República (Martín Vizcarra). Yo no tengo ninguna duda de que el TC va a resolver a favor del presidente”, indicó a Canal N.

Salvador Heresi señaló que un tribunal “independiente” debe evaluar el recurso y afirmó que no esperaba que el TC rechace incorporar a Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado.