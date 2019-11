Rafael López Aliaga, secretario general de Solidaridad Nacional, negó vínculos con el fujimorismo y afirmó que no es “vientre de alquiler de nada”, tras la incorporación de Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma en la lista de su partido político para las elecciones al Congreso del 26 de enero de 2020.

“Hay gente que no deslinda, yo deslindo del fujimorismo, me dicen que yo soy fujimorista, nada que ver, ni vientre de alquiler, nada. [¿Y por qué convoca a Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma?] Porque son parte de una estrategia, de un plan de gobierno de mi partido”, afirmó en ATV.

López Aliaga señaló que la convocatoria de Rosa Bartra se debe a que -a su parecer- es quien más conocer en el ámbito constitucional, mientras que Yeni Vilcatoma por su lucha contra la corrupción.

“Rosa Bartra, para mí, es la persona que más conoce de constitución. En este Congreso que he visto, la persona que más sabe de constitución es Rosa Bartra, yo la respeto mucho. La he llamado y le he conversado cómo evitamos que esto sea Venezuela, cómo paramos el chavismo […] Yeni Vilcatoma fue la primera que dijo ‘Odebrecht pone presidentes en este país’ y la botaron. Yeni es una persona muy valiente, ha sido amenazada de muerte N veces y ella dale que dale”, detalló.

Dijo que el objetivo de Solidaridad Nacional para este proceso electoral es colocar entre 30 y 40 congresistas. “Es nuestro proyecto y creo que sí lo vamos a hacer”, enfatizó.

-Luis Castañeda Lossio-

En otro momento, Rafael López Aliaga expresó su confianza en el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, quien es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias por el caso Lava Jato.

“Al señor Castañeda yo le tengo el máximo respeto, no tiene sentencia y no tiene nada que pueda decir corrupto […] Yo conozco a Lucho Castañeda personalmente, lo conozco de Chiclayo, soy chiclayano, él no es una persona que esté metida en delitos, él vive austeramente, si va a su casa ve que es un tipo austero al cubo y su pasión es intrínseca, es la ciudad de Lima”, anotó.

Consultado sobre si Castañeda Lossio será expulsado de la agrupación, aclaró que en este momento cuenta con licencia.