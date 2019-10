Susel Paredes postulará al Congreso en el 2020 con el partido Somos Perú. La actual gerente de la Municipalidad de La Victoria pedirá licencia desde el 17 de noviembre para iniciar su campaña electoral.

“Es una invitación que me hacen desde Somos Perú y acepto inspirada en sus orígenes. El recuerdo de Alberto Andrade ordenando el Centro de Lima, ese grito de ‘¡vamos, carajo!’ lo tengo en mi memoria cuando hacemos los operativos en La Victoria. Ese ejemplo demostró que el orden y la democracia son compatibles”, dijo Paredes a El Comercio tras confirmar su incorporación al partido de Somos Perú.

Susel Paredes dijo que el actual alcalde George Forsyth, elegido en el 2018 por el partido Somos Perú, también influyó en su decisión. “Yo voy a ser un apoyo para Forsyth en el Congreso. No me estoy separando de Forsyth, seguiré a su lado pero desde otro espacio”, afirmó. Asimismo, adelantó que pedirá licencia desde el 17 de noviembre para iniciar su campaña y, de no ser elegida, planea regresar a trabajar por La Victoria.

-Plan legislativo-

Respecto al trabajo parlamentario, Susel Paredes anunció tener listas tres propuestas que buscará impulsar en el periodo de un año que tendrá el Parlamento a elegir el 26 de enero del 2020.

Su primer propuesta será eliminar la inmunidad parlamentaria. La segunda, crear un canon para La Victoria por la producción de Gamarra. Y tercero, una iniciativa de ley para que desde el Colegio de Notarios se tenga una base de datos con todos los contratos privados de compra de bienes y así garantizar la “seguridad jurídica”.

Este será el tercer intento de Susel Paredes para ser congresista. Postuló en el 2006 y 2011 con el Partido Socialista y Fuerza Social, respectivamente, pero sin éxito. En su primer elección obtuvo 7,317 votos y en la segunda, 2,240. También intentó ser alcalde de Magdalena en los comicios del 2018, pero tampoco logró ser elegida.