A solo 11 días de haber anunciado su candidatura al Parlamento por Somos Perú, Susel Paredes renunció. La gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria afirmó, por medio de un tuit, que sus “convicciones éticas” le “impiden” continuar en la lista del partido fundado por Alberto Andrade, fallecido exalcalde de Lima

Paredes decidió dar un paso al costado horas después de que el programa “Panorama” emitiera un informe en el que informó que Dante Mendieta Flores, quien era el N°19 en la fórmula de Somos Perú en Lima, había sido denunciado por presuntamente tener nexos con la organización criminal dirigida por el abogado Rodolfo Orellana.

“Mis convicciones éticas me impiden continuar en la lista de Somos Perú. Me avocaré a mi trabajo en La Victoria por el Orden y la Seguridad”, escribió Paredes.

Para el profesor de Ciencias Políticas de la PUCP Fernando Tuesta Soldevilla, la renuncia de la autoridad victoriana representa un “duro golpe” para el partido del corazón.

Este tipo de renuncia no es cualquier renuncia, es de las que afecta la imagen de un partido, que, de por sí, ya está deteriorada por todos los personajes que están integrando la lista. Ella cuando ha ejercido el servicio público no solo lo ha hecho con eficiencia, sino con firmeza y ahora se está alejando de aquello de lo que reprueba”, subrayó.



María Alejandra Campos, politóloga de la PUCP, aseguró que del uno al diez, la salida de Susel Paredes de Somos Perú, afecta en diez a la agrupación, porque ella “era su principal carta”.

“Rennán Espinoza es el N°1 [en Lima], será muy difícil que él jale los votos, Susel era la cara conocida, carismática y con mucho apoyo popular [de Somos Perú]. Y también está vinculada al tema de la seguridad, que es la principal preocupación del país”, remarcó.

Era la estrella de la lista sin duda, sin ella sus posibilidades de pasar la valla se reducen significativamente", exclamó Campos.



Agregó que Paredes, tras la exposición que ha tenido al lado de George Forsyth en La Victoria, ha pasado a ser “una realidad política”, al recordar que en el 2006 y en 2011 postuló al Congreso sin éxito.

En comunicación con El Comercio, Campos explicó que si bien Somos Perú tiene un logo conocido, no le ha ido bien en las elecciones nacionales.

“Sí, Somos Perú tiene una marca conocida y le va bien en las municipales, pero en las elecciones nacionales normalmente no tiene un buen desempeño. Ojo que [las parlamentarias de enero] no solo es Lima, hay que competir en todo el Perú. Y Somos Perú, las pocas veces que ha participado en elecciones nacionales, no ha logrado un porcentaje significativo. Así que necesitan rostros que sean fuertes a nivel nacional, no solo en municipios locales, esa es la debilidad de ese partido”, dijo.

Un proceso de depuración

El analista político Pedro Tenorio indicó que Susel Paredes ha logrado posicionarse como una figura que lucha contra la corrupción, que se enfrenta a las mafias y como un nuevo rostro. En esa línea, consideró que su salida de Somos Perú genera “un vació” que difícilmente ese partido pueda cubrir.

Tenorio sostuvo que el partido del corazón puede reponerse, pero debe “separar la paja del trigo”.

Somos Perú tiene una marca importante, pero no tiene una propuesta importante, si no se distingue de otros grupos no tendrá mayor trascendencia. Susel era uno de esos personajes que jalaba mucho. Su salida es un golpe muy duro”, acotó.



-No va la candidatura de Dante Mendieta-

El exalcalde de Miraflores Manuel Masías, candidato de Somos Perú al Parlamento, dijo que su agrupación respeta la decisión de Susel Paredes.

“Si alguien no se siente cómo y no quiere postular, eso se respeta”, refirió en diálogo con El Comercio.

Masías, quien también es portavoz del partido del corazón, anunció que Mendieta Flores, tras haber sido relacionado con la red Orellana, ha sido excluido de la lista de candidatos.

“Esta decisión del partido es horas antes de la renuncia de Paredes, quizás si ella hubiera conversado con la presidencia del partido, o si hubiera asistido a la reunión de hoy [en la noche], hubiera explicado sus puntos de vista, no hubiera renunciado”, acotó.