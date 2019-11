La candidata al Congreso del Partido Morado Úrsula Moscoso conversó con este Diario sobre la postura de esta agrupación en torno a la reforma política pendiente, específicamente sobre la inmunidad parlamentaria.

“Nosotros estamos buscando revisar la inmunidad parlamentaria, un congresista no puede ser juez y parte, no puede ser que un congresista decida si se va a levantar la inmunidad o no, no tiene sentido eso”, afirmó.

Seguidamente Moscoso, que participó en un panel durante la edición 57 edición de la CADE en Paracas, señaló que la agrupación espera que esta figura pueda eliminarse. Sin embargo agregó que en caso no se consigan los votos necesarios, la postura es que la decisión de levantarla o no recaiga en un órgano externo, como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema.

Consultada sobre cómo se está financiando la campaña de la agrupación liderada por Julio Guzmán, Moscoso respondió que cada postulante estaba “bailando con su propio pañuelo” y que esta era austera.

La candidata aseveró que urge una renovación del Parlamento “porque lo que nos ha pasado hasta ahora es que entran personas con intereses individuales que al final no tienen la camiseta del Perú puesta sino la de ellos mismos”.