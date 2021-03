Conforme a los criterios de Saber más

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, este Diario revisó los planteamientos en favor de las mujeres de los principales partidos políticos en carrera para las elecciones del 2021. Estas fueron puestas en consideración de dos especialistas, desde distintas ópticas, en este tema: Marcela Huaita y Natalia Manso.

Huaita, exministra de la Mujer, es abogada e investigadora del IDEHPUC. En tanto, Manso es docente de Pacífico Business School, fundadora en Perú de The Office Centro de Negocios y de la iniciativa Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana. El resultado de su análisis es este:

George Forsyth (Victoria Nacional):

1. Como parte de nuestra política de igualdad de oportunidades, estableceremos la Política Nacional de Género para la CTI (Ciencia Tecnología e Innovación), con el objeto de superar las barreras para el desarrollo de carreras profesionales en CTI en mujeres y jóvenes a nivel nacional.

Marcela Huaita: Importante, necesario y se está haciendo.

“Sí se necesita hacer un esfuerzo para integrar de una mejor manera a las mujeres en todo lo que es ciencia y tecnología. [...] Me parece que hay que integrar lo que se haga de política para la innovación tecnológica, que se incorpore una perspectiva de género, sí. Pero que se haga una política específica, me parece que no es necesario. Tenemos una política nacional de igualdad de género, y esa es la que tiene que ser transversal a todas las políticas”.

Natalia Manso: Interesante y necesaria.

“Cuando hablamos de brechas, una de esas es precisamente el acceso a carreras técnicas por parte de mujeres: ciencia, matemática, ingeniería. Es importante impulsar que las niñas también postulen a esas carreras profesionales y técnicas. Esa es una propuesta bien específica, necesaria y sustentada por cualquier cantidad de informes internacionales que nos dicen que tenemos que trabajar en promocionar a las niñas y a las jóvenes en carreras técnicas”.

2. Impulsaremos la creación del Sistema Nacional de Cuidado, el cual contribuirá a reducir la carga de trabajo no remunerado que pesa sobre las mujeres en materia de cuidado de los hijos e hijas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Marcela Huaita: Es importante y prioritario de abordar

“Es una prioridad y se debe abordar de cara a la perspectiva del futuro del país. Sí hay algunas cosas que se tienen como base, pero no se desarrolla, y eso a mí me preocupa. Programas tan importantes, que están centrados en el aprestamiento de los niños en primera infancia podrían ser la base de un sistema nacional de cuidados. Pero eso en concreto no lo proponen. Tenemos un título. ¿Qué es ese Sistema Nacional de Cuidados? [...] Por supuesto todos queremos servicios para nuestros adultos mayores, pero son servicios sumamente caros. ¿Por dónde vamos a comenzar, qué se va a hacer? [...] Tengo la información que el MIMP va a dejar un diagnóstico para ver cuál es la situación actual de los servicios que se dan a esos grupos. Pero en el detalle, no hay ni en JP ni en VN qué se va a hacer, y sobre todo cómo se va a financiar. Estoy de acuerdo con el título, pero no sé el contenido”.

Natalia Manso: Necesaria

“No soy fan de Forsyth pero tengo que reconocer que estas dos me gustan mucho. Todos los países considerados de primera línea en términos de desarrollo tienen un sistema de cuidado, sobre todo de primera infancia, universal, gratuito y de calidad, a los que puede acceder cualquier mujer trabajadora. Así puedas dejar a tu hijo en un lugar en manos de profesionales, con una infraestructura adecuada, con calidad en el cuidado que te permita ir a trabajar tranquila. Pero son sistemas públicos. Y tiene una base que es más importante ahora que antes de la pandemia: la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, ahora en pandemia, se ha disparado. La encuesta de Aprendo en Casa preguntaba a papás y mamás quién se encarga de supervisar la educación virtual de los niños. Por cada papá que se encargaba de esa labor, había cinco mamás que lo hacen. Lo que dicen los investigadores es que cuando pones un sistema de cuidado infantil adecuado, la mujer puede salir a trabajar y es productiva, y esa inversión pública se recupera”.

Yonhy Lescano (Acción Popular)

1. Desarrollaremos políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente de violencia a la mujer.

Marcela Huaita: Totalmente insuficiente

“Para quedarnos en el ámbito familiar, me parece que eso en vez de ser una propuesta amplia, de mirada general, y de compromiso con lo que ya se está haciendo en el Estado, es más bien un retroceso. Las mujeres no solo sufrimos violencia en el marco de la familia, ya hay multiplicidad de estudios, de evidencia, que muestra que las mujeres sufrimos de asedio callejero, de asedio sexual en la escuela, en el ámbito laboral, de acoso político”.

Natalia Manso: ¿Y cómo?

“Todos levantamos la mano contra la violencia, pero cómo. Llevamos años, lustros, dando vueltas con esto. Los indicadores son desalentadores, no hemos logrado erradicar la raíz del problema. Nos encanta decir cuántas denuncias este año y cuántas más, pero mira lo que está pasando. Si las denuncias no prosperan, si los tiempos de atención son cada vez mayores, vamos a tener una conversión de denuncias en sentencias judiciales cada vez peor. Porque las mujeres abandonan en el camino. Hay una palabra que me resulta ofensiva: mitigar. Solo la mitigamos, hacerla más suave, la amortiguamos. ¿Y políticas en qué? ¿Dejamos que sea el Ministerio de la Mujer el que se encargue? No, esto es transversal”.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

1. Asignar recursos económicos para la implementación de políticas públicas con enfoque de igualdad de género que permita a las mujeres de nuestro país, acceder a las mismas oportundiades en todos los ámbitos de desarrollo humano

Marcela Huaita: Ya es un compromiso del Estado

“Es un compromiso del Estado. Las políticas nacionales sin recursos económicos no pueden ejecutarse. Esto no pone ni un más ni un menos, es una repetición de la obligación del Estado de proveer recursos para políticas que existen y están en vigencia”.

Natalia Manso: No dice nada

“¿Qué políticas? Díganme aunque sea dos, tres ejes fundamentales. ¿Políticas en el área de qué?¿Ministerio de la Mujer? ¿Salud? ¿Educación? ¿Trabajo? El Ministerio de Trabajo debería tener enfoque de género, el de Vivienda también, Salud, Educación. Es un decir que suena bonito pero no me dice nada”.

2. Convocar a las mujeres de las organizaciones sociales, como protagonistas en los programas de lucha contra la pobreza.

Marcela Huaita: No hay novedades

“Es ratificar lo que ya se hace, yo no encuentro ni si quiera novedad ni nada que podamos decir ‘hay una apuesta clara’. Obviamente que las mujeres estamos sobre representadas en la pobreza, y por eso somos protagonistas en estos programas. Ojalá que pudiéramos ser protagonistas de otros programas y no solamente de los de pobreza”.

Natalia Manso: Eso ya existe

“Ya eso existe, ya hay mujeres muy vinculadas en el tema de vaso de leche, ahora las ollas comunes. Articular a las mujeres que son líderes comunitarias está muy bien, pero se me queda corto. De nuevo, políticas públicas pero nadie me dice qué políticas públicas”.

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú)

1. Crear el Sistema Peruano de Cuidados que promueva la igualdad social y de género, que reconoce el Trabajo doméstico y/o de cuidados no remunerado, así como su contribución al sostenimiento de la vida social y la productividad. Derecho al cuidado en la Constitución.

Marcela Huaita: Es importante y prioritario de abordar

“¿Qué es ese Sistema Nacional de Cuidados? [...] Por supuesto todos queremos servicios para nuestros adultos mayores, pero son servicios sumamente caros. ¿Por dónde vamos a comenzar, qué se va a hacer? Estoy de acuerdo con el título, pero no sé el contenido. No necesitamos una reforma constitucional, pero sí necesitamos el Sistema Nacional de Cuidado. Hay elementos para desarrollarlo. Pero, ¿en qué consiste? No se dice”.

Natalia Manso: Necesaria

“Habría que definir cuidado. Cuidado en general es cuidado para las personas que son dependientes, un niño, anciano, enfermo, etc. En realidad es un derecho humano fundamental. Si queremos ser un Estado que cuida a los ciudadanos debemos ser un Estado que arrope a aquellos que son dependientes”.

2. Eliminar el embarazo infantil forzado y disminuir el embarazo adolescente. Despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Incrementar acceso gratuito de métodos anticonceptivos y garantizar reparto de AOE. Garantizar a todas las mujeres residentes en el Perú servicios de maternidad gratuitos con pertinencia cultural.

Marcela Huaita: Es lo más preciso de todo lo que hay

“Incrementar acceso gratuito de métodos anticonceptivos y garantizar el reparto del a AOE son cuestiones específicas. Este año se han reportado muchísimos problemas en la entrega de métodos anticonceptivos, y en particular de la AOE. Es un compromiso que ya tiene el Estado pero hay que reiterarlo y hacerlo viable. No hacerlo viable significa el aumento embarazos no deseados, de abortos y de muerte materna. La despenalización del aborto hasta las 12 semanas, especialmente vinculado sobre todo en el caso de niñas, es algo que ya se está demandando. También me parece importante que se mencione el tema del embarazo adolescente. Me parece que hay compromisos que son importantes. ¿De qué manera disminuimos el embarazo adolescente? No es aumentando la AOE. Tenemos que disminuir la violencia que se ejerce contra nuestras adolescentes, y aumentar su capacidad de decisión a través de la educación sexual integral. Al comprometerse con disminuir el embarazo adolescente, lo que yo entiendo es que se está comprometiendo con la educación sexual integral. La despenalización del aborto depende del Congreso, no del Ejecutivo. Un partido político puede comprometerse a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Aprobarlo no depende de ellos, dependerá del Congreso.

Natalia Manso: Es coherente con sus ideas.

“El tema del embarazo infantil ha pasado muy de puntillas en esta campaña presidencial. El embarazo infantil es siempre forzado, es violación, no hace falta ni si quiera acotar que es forzado. Lo más atrevido a lo que apunta [Juntos por el Perú] es hacia la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, es la única que se atreve con esto. En el tema de los métodos anticonceptivos, ya es una política actual. Esto es un tema más de forzar el cumplimiento de lo que ya está normado. Sobre el embarazo infantil forzado, no dice cómo. Pensemos que aquí la niña es una víctima. ¿Cómo vamos a trabajar con los hombres? No veo el abordaje sobre el machismo y la violencia de los hombres”.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

1. Revisar y mejorar la ley de igualdad salarial por género de manera que cualquier violación al precepto de igualdad sea declarada ilegal. Adicionalmente, desarrollaremos un programa de cierre de brechas salariales en las PyMEs.

Marcela Huaita: Enfocarse en las PyMEs es interesante.

“Me parece que es muy amplia. Hay una ley de igualdad salarial. El tema es que esta ley es sobre todo para quienes tienen un empleo formal. Me parece bien que se sancione cualquier violación al precepto de igualdad, pero lo que me parece interesante es el programa de cierre de brechas en las PyMEs. Me parece interesante, ¿pero cómo se va a hacer? No lo sé”.

Natalia Manso: La igualdad salarial ya es una ley vigente

“En todo caso sería reforzar que se cumpla esa ley. No es una propuesta novedosa porque ya está la ley, y tiene un reglamento aprobado. La ley de igualdad salarial está siendo implementada por empresas más grande. Vamos a hacer que las PyMEs apliquen esa igualdad salarial, lo cual es muy positivo, pero ¿cómo lo va a hacer? Quisiera ver propuestas un poquito más concretas. Por ejemplo, incentivo tributario, puntaje adicional si contratan con el Estado y demuestran con un certificado que aplican cabalmente la ley de igualdad salarial. Es positivo”.

2. Impulso a talleres de capacitación para la formación de empresarias del sector de micro y pequeñas empresas, así como instancias de trabajo para la inserción en empleos de calidad para mujeres, jefas de hogar, personas trans, afrodescendientes, y víctimas de violencia de género.

Marcela Huaita: De acuerdo

“En el Perú tenemos cada región con centros de innovación tecnológica, que deberían ser los puntos de desarrollo regional. Estos centros de innovación tecnológica deberían tener una cadena productiva a donde se debería estar orientando el trabajo de involucrar, insertar, en estas cadenas de valor, a estas pequeñas empresas lideradas por mujeres. Esta apuesta por micro y pequeñas empresas me parece muy importante. Pero, ¿en dónde las vamos a fomentar? Necesitamos tener una visión de desarrollo donde estas micro y pequeñas empresas puedan insertarse en cadenas de valor con cierta posibilidad”.

Natalia Manso: Es positivo

“Todo lo que sea ayudar a la población femenina a conseguir empleo es positivo. Y además ahora tenemos el reto que como el desempleo femenino ha aumentado mucho más que el masculino. Nuestro desempleo en Lima Metropolitana es 4 puntos porcentuales detrás. Pero, si no priorizamos la vacuna a los maestros y no abrimos los colegios, ¿afecta por igual a hombres que a mujeres? No. La única forma de que nosotras retomemos posiciones en el mercado laboral es que nos abran los colegios. Una política de vacunación acaba teniendo una repercusión de género”.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

1. Trabajaremos para que haya oportunidades sin distinción alguna entre hombres y mujeres en base a la meritocracia y sin ninguna clase de discriminación y eliminar los obstáculos en ambos casos.

Marcela Huaita: Es un sentido común

“Me parece bien, pero no me dice nada. Eliminar los obstáculos es un enunciamiento muy general, no estoy en contra, pero no me dice nada”.

Natalia Manso: Esto en sí mismo es una discriminación

“No puedes hablar de igualdad de oportunidades sin distinción cuando el punto de partida no es el mismo. Meritocracia es que partimos de la misma base y queremos acceder a esta oportunidad. Pero si el punto de partida de los hombres está acá, y el de las mujeres está acá, porque ellas tienen una carga de trabajo no remunerado que les supone 9 horas y 15 minutos más a la semana de trabajo no pagado, yo no puedo competir. Las políticas públicas con enfoque de género son para que este medio metro que le falta a las mujeres se vaya cerrando mediante digitalización, menos violencia, más acceso a la salud, a la educación, para que me acerque acá y pueda dar ese metro”.

2. Organizaremos programas de capacitación y asistencia técnica, principalmente en zonas de extrema pobreza, para dotar de habilidades técnicas a las mujeres para la generación de ingresos en sus propias comunidades.

Marcela Huaita: De acuerdo pero falta el cómo.

“Hay la necesidad de que se generen ingresos, en estos sectores especialmente sin duda. Como enunciado estoy de acuerdo, pero también no sé cómo se va a hacer. [...] En general las mujeres tenemos un problema de pobreza de tiempo, y especialmente las mujeres que están en extrema pobreza tienen todavía más que esta problemática de tener que atender a la familia y tener que generar recursos. ¿Cómo se le puede brindar habilidades técnicas, en qué tiempo? No lo sé”.

Natalia Manso: Está bien la capacitación.

“La capacitación técnica a mujeres para que adquieran habilidades técnicas y generen ingresos está bien. Va en línea de fomentar el emprendimiento. Pero todo lo que ha dicho López Aliaga, que va a destruir toda ideología de género, prácticamente a las feministas las van a quemar en la hoguera...”.