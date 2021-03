Conforme a los criterios de Saber más

Casi al unísono, la dirigencia del Partido Aprista ha negado cualquier endoso político en estas elecciones generales. Sin embargo, en un proceso donde la estrella ha quedado al margen, la militancia ha ido mostrando su respaldo individual a ciertas candidaturas, como la de Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Una situación que tampoco fue negada.

¿Hay militantes apoyando a candidatos? “Supongo que sí. La gente tiene libertad de votar por alguien o pensar en alguna persona, en darle un respaldo con su voto”, respondió Elías Rodríguez, secretario general institucional del Apra, a El Comercio.

LEE TAMBIÉN: Las claves de la acusación fiscal a Keiko Fujimori y del pedido de 30 años de cárcel

Contrastes y negativas

Los contrastes entre lo que se dice y se publica son evidentes entre los militantes apristas. Luis Gonzales Posada, militante del partido, escribió la semana pasada un tuit a favor de Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular.

“Muy bien López Aliaga protestando ante la barbarie del Jurado Nacional de Elecciones, acompañado de Hernando de Soto. Todo el APRA repudia los atropellos del jurado”, posteó el viernes 5 de marzo en su cuenta de Twitter.

LEE TAMBIÉN: Hernando de Soto pasó del apoyo público a Rafael López Aliaga a la crítica directa

Tuit de Luis Gonzales Posada, militante aprista. (Captura: Twitter)

Lo mismo ocurrió ese día con Nidia Vilchez, quien fue candidata a la presidencia por el Apra hasta antes de que las postulaciones fueran retiradas. “Gesto democrático. Denunciamos el fraude y repudiamos la conducta de algunos miembros del JNE. Defendamos la democracia”, escribió Vilchez.

Nidia Vilchez, excandidata a la presidencia por el Partido Aprista. (Captura: Twitter)

Otras personas relacionadas con el Apra también han mostrado su respaldo a López Aliaga. Entre ellos, Erasmo Reyna, exabogado de Alan García.

Erasmo Reyna, exabogado de Alan García. (Captura: Twitter)

Quien ha afirmado directamente que la militancia aprista ve con “simpatía” la postulación de López Aliaga es Hernán Garrido Lecca, afiliado del partido. “El voto es secreto, pero de lo que puedo dar fe de lo que está ocurriendo en el país en este momento, en la militancia aprista, y creo que la mayor parte de los militantes están en este momento viendo con mucha simpatía la candidatura de Rafael López Aliaga”, dijo en una reciente entrevista.

Por otro lado, la página “Chiclayo al minuto” publicó que “el Apra y López Aliaga firman alianza”. Al respecto, Elías Rodríguez respondió a El Comercio que “ellos no son dirigentes. Hay que diferenciar con militantes”. Es decir, el grupo por su cuenta pueden tener simpatías personales, pero no representan al partido.

(Captura: Chiclayo al minuto)

Institucionalmente, el Apra ha dicho -en voz de sus dirigentes- que no apoyan a ningún candidato en estos momentos. Luego de que el representante del Partido Morado, Julio Guzmán, afirmó el miércoles que las bases apristas están apoyando a López Aliaga, los militantes apristas salieron a desmentirlo. También desde sus cuentas en redes sociales.

Tanto Vilchez como el excongresista aprista Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del Apra, tuitearon el miércoles que “ningún militante aprista está apoyando a ningún candidato”.

Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del Apra. (Captura: Twitter)

Antes de la declaración de Guzmán, Nidia Vilchez había dicho a El Comercio que su partido no apoya a nadie en particular “y haría muy mal hacerlo abiertamente”. Además, que cada militante muestra algún apoyo de manera individual y libremente.

Para ella, el voto aún no está decidido. “Como organización no [apoyamos], en forma individual lo deben estar haciendo, seguramente”, dijo. ¿A quiénes? “No lo conocemos porque es una decisión personal que toma cada uno, ni tendrían por qué decirlo. Son libres de decidir a quién apoyan, sin tener decisión en esto nuestra organización política”, contestó.

Mientras que Mulder dejó abierta una posibilidad: que el apoyo a una propuesta pueda ser decidido en una reunión de la Comisión Política “más cerca de la fecha de la elección”. Para ello, puede haber tres alternativas: “se puede decidir recomendar votar por algún candidato, se puede decidir que no se vote por ninguno, o que se deje libertad de voto”, dijo a este Diario.

Benigno Chirinos, secretario político del Apra, en la misma línea que Mulder, comentó que tomarían una decisión en una próxima Comisión Política. “No somos un partido ni fascista ni comunista. Cuando dijo ni fascista me refiero a la derecha, y cuando dijo comunista los que sabe quiénes son. Nosotros no apoyamos a ningún candidato”, reafirmó.

Pero también hay contrastes entre las voces más ponderadas del partido. Por un lado, sostienen que el voto de cada militante es libre, y por el otro se sugiere viciar el voto bajo el amparo de la disciplina aprista.

LEE TAMBIÉN: Yonhy Lescano envió carta notarial a Rafael López Aliaga por vincularlo con Odebrecht

¿Libertad o disciplina?

Nidia Vilchez ha sostenido en entrevista con El Comercio que los militantes tienen la libertad de apoyar alguna candidatura. Pero también que hay un debate interno, “incluso de apoyar a uno u otro candidato”.

“Si el partido no postula, los militantes tienen libertad de elegir la opción que consideren pertinente. No tenemos candidata o candidato que postule”, dijo.

Sin embargo, Benigno Chirinos ha sido más contundente con su propuesta. “El Apra solo vota por los apristas. Ante este carnaval electoral, donde todos son candidatos que no tienen las ideas claras y programas concretos, nosotros no vamos a votar por ninguno de los candidatos el 11 de abril”, declaró.

En consecuencia, que el voto de los apristas se encausaría a una cédula viciada: “vamos a ir a votar y poner en la cédula ‘viva el Apra, viva Haya de la Torre’. Esa es la consigna”. Esta fue la propuesta que Chirinos planteó a sus correligionarios tanto en la Comisión Política del sábado como en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del último lunes.

Aunque, en rigor, se trataría de un voto viciado, el dirigente prefiere tomarlo como un acto de protesta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Usted lo puede interpretar, el JNE lo puede interpretar y también los miembros de mesa. Pero para nosotros es una decisión de protesta contra un JNE parcializado que ha manchado este proceso de elecciones”, añadió. La decisión recaerá en la Comisión Política.

Para ello, Chirinos se respalda en la disciplina aprista. Una vez que el Apra asuma una posición, los militantes debieran cerrar filas en ella.

—¿Qué harán si hay militantes que prefieren apoyar alguna candidatura?

No lo van a hacer, tenga la plena seguridad.

—¿Ni siquiera en este momento, que aún no deciden la posición del partido?

Puede haber opiniones, pero aún no se ha tomado como decisión. Cuando se tome la decisión, sabemos que los compañeros cumplirán disciplinadamente con la consigna que daremos.

“El Apra no apoya extremos”

No apoyar extremos es la que parece ser una opinión compartida, así como estar de acuerdo sobre a quién no darle el voto aprista.

“El Apra sabe por quién no votar. Quienes sean en este momento un salto al vacío, una posición extrema y que, sin decir nombres, significaría un daño a nuestro desarrollo”, dijo Vilchez a El Comercio.

Para la política, estos extremos son quienes con “su propuesta le haría un daño al Perú”. “Los extremos hacen mucho daño al país. Sin una mirada real de lo que consideramos reactivación y atención a las familias, es un gran peligro para el país”, respondió, aunque sin querer detallar a qué partidos o candidatos se refiere cuando habla de “extremos”.

Elías Rodríguez, por su parte, ha dicho también a este Diario que no están apoyando a nadie y “menos los extremos de derecha e izquierda”.

—¿Quiénes son los extremos de derecha e izquierda?

Sabemos quiénes son los candidatos de derecha e izquierda.

—¿De derecha es Rafael López Aliaga?

Eso lo dice usted. Solo digo que el partido no está apoyando a nadie.

Rodríguez prefirió decir con quiénes no está el Apra: “no estamos con la izquierda caviar, roja; tampoco nuestro partido es uno que nace con ideales de derecha. Hablamos de justicia social nosotros y eso no significa lucro, manejos de la economía de algunos sectores”.

Mientras que Mulder solo se remite a decir que las candidaturas con más afinidad entre los militantes son “las democráticas”. “Las que no han participado en el golpe. Las que no son vizcarristas”, consideró.

Y lanzó una de las fortalezas que el Apra se atribuye. “No hay que minimizar el poder del Apra de influir en algo porque, en el peor momento que ha sido la elección de enero del 2020, hemos sacado 700 mil votos. Eso votos puede significar mucho en un proceso tan apretado”, sentenció.

Benigno Chirinos, por su lado, dijo que él vota “contra de todos aquellos que no están con un pensamiento revolucionario, de izquierda democrática, como Haya de la Torre nos dijo. Aquí no hay sesgos religiosos, no hay sesgos de otra ideología. El partido decidirá”. Y anotó algunas coincidencias.

Por ejemplo, está de acuerdo con que se rompa el acuerdo con Odebrecht, porque “va en la línea” de lo que ellos también han pregonado. Esta, precisamente, es una de las propuestas de López Aliaga. “No sé si lo propone él u otro, son parte de las propuestas que nosotros hubiésemos hecho de manera más genuina, pero que el JNE nos lo ha impedido. También que hay que cortar con la usura de los bancos”, añadió. Mientras que una segunda coincidencia es el cambio de Constitución. “La [Constitución] del 93 volvió al Estado peruano un cascarón. No sé, seguramente lo hacen otros colectivos más. Pero nosotros de forma más genuina, en la campaña lo hubiéramos desarrollado”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Otto Guibovich descarta insinuaciones de López Aliaga para que asuma presidencia

El factor López Aliaga

Más allá de los tuits y retuits como evidencia, para Nidia Vilchez los posts que compartió en Twitter que tienen una especial referencia a Rafael López Aliaga son solo para destacar un gesto democrático que ocurrió entre él y Hernando de Soto.

“Personalmente en mi Twitter no pongo ningún nombre y en ese momento eran dos candidatos que estaban observados”, dijo, aunque ninguna de las fotos o referencias incluye al otro candidato que se encontraba en la misma situación: George Forsyth.

“Lo que hice ahí es un gesto democrático que pinta de cuerpo entero a dos candidatos en ese momento. No estaba el señor Forsyth y obviamente también hubiese resaltado ello”, respondió.

Para remarcar que están en contra de cualquier boicot, a donde sea que apunte, dijo: “si a nosotros nos impidieron participar, estaremos contra todo aquel manejo o boicot que se pretenda en el proceso electoral”.

Para zanjar el tema, Vilchez sostuvo que no tiene “ningún tuit en apoyo a López Aliaga, todos mis tuits no tienen nombre propio a ningún candidato en particular. He resaltado gestos democráticos de dos candidatos. En lo personal, no apoyo a ningún candidato. En adelante evaluaré hacer público mi apoyo a uno de ellos y podremos seguramente trabajar una corriente de opinión”.

—Usted ha sido ministra de la Mujer, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones de Nerly Mendoza (Renovación Popular) respecto a las mujeres? Ella dio a entender que la responsabilidad de la violencia contra las mujeres recae en ellas mismas.

En eso el extracto que han dado a conocer dicen que se le ha sacado de contexto, pero muchas personas que están ahora postulando, como no solo en el caso de ella de vicepresidencia sino de congresistas, nos están llevando a propuestas que no tienen mayor asidero. En lo que a mí concierne, respeto a las mujeres. La violencia se da en este contexto por distintas razones. Considero que cada una de las mujeres es libre de desarrollar sus emprendimientos y las actividades que considere. No comparto esas opiniones.

—Incluso los mismos candidatos de Renovación Popular han mencionado una intención de que desaparezca el Ministerio de la Mujer. Usted ha sido titular de ese sector. ¿Usted está de acuerdo con esa idea?

En campaña dicen tantas cosas. Lo que debemos hacer es fortalecer y darle el sitial que correspondía hasta antes de haber fraccionado al Ministerio de la Mujer cuando este era Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Lo partieron. El de la Mujer y Desarrollo Social es lo que se le ha quitado. Hay que fortalecerla.

—¿No cree entonces que esas intenciones vayan a concretarse en un eventual gobierno de Renovación Popular?

Considero que el sitial ganado por el Ministerio de Mujer y en el fortalecimiento que necesita este ministerio no estará dentro de lo que podría ser una desaparición de este ministerio.

Nidia Vilchez fue la candidata a la presidencia por el Partido Aprista, pero la participación de la agrupación fue retirada luego de haber podido inscribir solo tres listas y la fórmula presidencial. (Foto: GEC)

Mauricio Mulder, al ser consultado si tiene coincidencias con López Aliaga, respondió no se ha puesto a analizar “si hay coincidencias o no. La verdad que yo en lo personal encuentro más discrepancias que coincidencias. Pero eso sucede con todos los candidatos”. Además, que seguirá esperando el desarrollo de la campaña.

¿A quién apoya entonces el Apra?

Según Vilchez, esta pregunta es aún prematura. “Tomaremos decisiones en las siguientes semanas”. “Internamente hay distintos bloques de diálogo, pero el partido aprista no emitirá un comunicado como partido para dar su respaldo a algún candidato o candidato. Cada uno decide a quién apoyar”, reafirmó. Pero también indicó que hay un debate fuerte por quién votar. “Nos quedan cuatro semanas por delante. Evaluaremos si lo haremos público. Hay un debate sesudo internamente”, concluyó.

Mauricio Mulder señaló que sí han tenido diálogos y están “analizando esos temas y hay posiciones distintas. Hay unos que simpatizan con unas candidaturas, otros con otras, y por eso no se ha tomado decisiones”.

Indicó que no han dialogado con ningún partido que participa en estas elecciones. “Ni formal ni informalmente, o por lo menos que yo sepa”, dijo.

—¿Cuándo definirán este respaldo que pueda dar el Apra?

Probablemente una semana antes del día de las elecciones.

—¿Darán un pronunciamiento público?

Si es que creemos que sea conveniente, sí.

Benigno Chirinos también manifestó que no existe algún diálogo entre el Apra y algún partido. “Nadie está autorizado, ni los secretarios generales ni el presidente del partido ni el presidente de la Comisión Política para que en forma oficial tenga conversaciones. Podrá haber opiniones, eso es otra cosa. En la Comisión Política del sábado y el lunes que fue el CEN hemos informado que no estamos hablando con ningún candidato porque no estamos autorizados. Más bien adelantamos que en el próximo Comité Político tomemos una decisión”, finalizó.

Mientras que Elías Rodríguez anotó que por ahora lo que puede haber son simpatías personales. Aunque más adelante esto puede variar.

“Probablemente, en un escenario más adelante, tengamos que asumir una posición institucional. Convocaremos a un plenario, escucharemos a secretarios generales y seguro sopesaremos alguna posición. Que puede ser apoyar o no. A pesar de que falta un mes, el tema no está claro”, dijo Rodríguez.

VIDEO RECOMENDADO

Verónika Mendoza a Humala: “Al parecer, está desesperado por ganar un poquito de tribuna”