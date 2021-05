Conforme a los criterios de Saber más

Acción Popular tuvo la expectativa de poder disputar la segunda vuelta, pero su candidato presidencial Yonhy Lescano perdió peso y terminó quinto en el cuadro final. En el Congreso, el panorama no es tan desalentador: quedaron en el cuarto lugar pero -gracias a la cifra repartidora- serán la tercera fuerza parlamentaria con 16 miembros. En el partido de la lampa, algunos creen que tienen chances de volver a presidir el Congreso.

Yonhy Lescano se mantuvo arriba en las encuestas de la primera vuelta durante marzo y abril, pero en la última semana todo cambió y fue superado por otros candidatos. Varios analistas coinciden en que su caída favoreció a Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre que disputa la segunda vuelta. En el Congreso, el partido de la lampa se mantuvo en la cima de las preferencias desde setiembre del año pasado, pero finalmente quedó en cuarto lugar.

Acción Popular pasará de ser la principal fuerza parlamentaria con 25 miembros en el 2020 a ser la tercera fuerza con 16 integrantes en el 2021. La lampa pierde representación en el Callao, Piura, Pasco, Huánuco, Lima Provincias y Tumbes, la región de Manuel Merino. Solo gana una curul en una región que no obtuvo en el 2020: Ucayali.

Independientemente de la reducción numérica de miembros, AP obtuvo en los dos últimos años sus mejores resultados en elecciones congresales a lo largo de los últimos 20 años.

Regiones Escaños obtenidos en el 2020 Escaños obtenidos en el 2021 Lima 5 2 Callao 1 X Lambayeque 1 1 Piura 1 X Cajamarca 1 1 Loreto 1 1 San Martín 2 1 Pasco 1 X Cusco 1 1 Puno 1 2 Arequipa 1 1 Ica 1 1 Huancavelica 1 1 Junín 1 1 Huánuco 2 X Áncash 1 1 Tumbes 1 X La Libertad 1 1 Lima Provincias 1 X Ucayali X 1

Mismas facciones, mayor inexperiencia

Acción Popular será la única bancada que no cuenta con congresistas inscritos a última hora. También es el único grupo donde el 69% de sus legisladores tiene más de 10 años de afiliados. El 25% tiene entre 1 a 5 años de afiliados, y el 6% restante cuenta entre 6 a 10 años de militancia.

El alto grado de afiliación es algo que se repetirá de la bancada 2020-2021. Este último solo sufrió una renuncia, la del congresista puneño Orlando Arapa.

Lo que no repetirá la nueva bancada es la experiencia. “Esta nueva bancada está más cruda que la que tenemos. La mayoría no tiene experiencia ni siquiera dirigencia. Recién están entrando a política, no están cuajados. La única que tendría experiencia es Maricarmen Alva”, sostiene el actual parlamentario Ricardo Burga.

Razón no le falta a Burga. Solo cinco de los 16 parlamentarios tiene experiencia en cargos de elección popular: 1 exalcalde y 4 exregidores.

Congresista de Acción Popular Región Experiencia en cargos de elección popular Maricarmen Alva Lima Teniente alcaldesa de Santa María del Mar (Lima) Karol Paredes San Martín Regidora provincial de San Martín Silvia Monteza Cajamarca Regidora distrital de Bellavista (Cajamarca) Raúl Doroteo Ica Regidor provincial de Pisco Pedro Martínez Arequipa Alcalde distrital de Mariano Melgar (Arequipa)

De este grupo, Maricarmen Alva es la más experimentada pues, además de ser teniente alcaldesa de Santa María del Mar (Lima), ha sido asesora legal de la bancada de Acción Popular, de la Oficina de Normalización Provisional (ONP) y del Ministerio de Trabajo.

En el terreno legislativo, el único legislador que también cuenta con experiencia es Wilson Soto (Huancavelica), quien desde el 2005 ha sido auxiliar administrativo del Departamento de Comisiones del Congreso.

La bancada acciopopulista ha sostenido varias reuniones hasta la fecha. La última de estas se realizó el pasado 24 de mayo en el denominado “Taller de Inducción y Gestión Política a Congresistas 2021-2026″ realizado en Cieneguilla. En dicho encuentro, según fuentes consultadas, se notó el alto nivel de experiencia con miembros que desconocían detalles técnicos como la diferencia entre un predictamen y un dictamen de ley.

La nueva bancada de Acción Popular en un taller de inducción donde uno de los exponentes fue el actual jefe del Gabinete de Asesores de la bancada, Alfredo Villanueva.

Existe incertidumbre sobre quién asumirá la vocería de la bancada. Desde el arranque se ha percibido en la interna una disputa de los legisladores de provincia frente a los de Lima. “Se nota un intento por minimizar a los de Lima, tomando en cuenta que son 2 y no son unidos. Algo de esto ya se había visto en el Congreso 2020, pero eran cinco y supieron resistir”, indicó una fuente consultada.

También existen rencillas por el equipo de asesores que tendrá la nueva bancada. A finales de abril, los virtuales congresistas sostuvieron una reunión con Yonhy Lescano, donde este pidió unión y habló de la importancia del trabajo en conjunto para mejorar la imagen del partido. Tras esa reunión se comenzó a especular que Lescano buscaba ser asesor de la bancada, algo que no era extraño si tomamos en cuenta que en el actual Parlamento se desempeñó como asesor del legislador Freddy Llaulli (Junín).

“Un congresista se paró a decir ‘usted debe liderar la bancada’, pero solo quedó en eso. Lo que más llamó la atención fue que puso a disposición su equipo de 100 profesionales que elaboró su plan de gobierno. Muchos lo tomaron como una indirecta para que sean contratados en la nueva bancada”, refirió otra fuente presente en dicha reunión.

En la última semana, personas que integraron el equipo de campaña de Lescano comenzaron a atacar al personal de la actual bancada acciopopulista a través de un portal web. Esto, según las fuentes consultadas, representa un intento por desacreditar al actual personal con el fin de que no se les renueve el contrato y así se pueda contratar al equipo de Lescano.

Raúl Doroteo (Ica), Ilich López (Junín) y Angel Aragón (Cusco) en una reunión realizada por la legisladora Leslye Lazo a finales de abril, en donde también se hizo presente Alfredo Barnechea.

Facciones visibles

Los líos internas de Acción Popular se mantendrán en la nueva bancada y esto responde principalmente a que se replican las facciones internas que ya se habían mostrado en el 2020. A través de diferentes consultas, este Diario pudo determinar que existen, por el momento, unas tres facciones en el grupo parlamentario de la lampa.

Facción allegada a Yonhy Lescano Región Carlos Zeballos Puno Jorge Luis Flores Puno Enrique Alva La Libertad Elvis Vergara Ucayali

Facción allegada a Alfredo Barnechea Región Maricarmen Alva Lima Raúl Doroteo Ica Ilich López Junín Luis Angel Aragón Cusco

Facción allegada a Edmundo del Aguila Región José Arriola Lima Jhaec Espinoza Áncash

Los seis congresistas restantes aún no tienen una postura notoria respecto a las facciones, según las fuentes consultadas. “Los de Puno me preocupan, porque ya he escuchado declaraciones de ellos en contra de la actual bancada. Tienen una posición muy radical, incluso tengo entendido que uno de ellos estaría apoyando a Pedro Castillo”, afirmó el legislador Ricardo Burga.

El partido no se ha pronunciado a favor de ninguna candidatura de manera explícita. En nueva bancada tampoco hay una postura en bloque. Algunos como Edwin Martínez (Arequipa) han anunciado su postura a favor de Keiko Fujimori, pero otros prefieren decir que votarán viciado. “Los de regiones tienen miedo de repercusiones en provincias, sobre todos los del sur, donde Castillo tiene mayor respaldo”, explicaron algunas fuentes consultadas.

El legislador de la lampa, Edwin Martínez (Arequipa) es uno de los pocos que ha mostrado su respaldo público a Keiko Fujimori. Acá en una publicación junto a la virtual congresista fujimorista Vivian Olivos.

Para Burga, el nuevo grupo parlamentario debería estar pensando en la nueva Mesa Directiva. Según indicó, existen la posibilidad para que Acción Popular vuelva a presidir la Mesa Directiva del Congreso. “Se tiene que llegar a un acuerdo con Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Con los votos fujimoristas, se puede llegar a la presidencia. Los de Perú Libre, con Juntos por el Perú, los morados y Somos Perú, no tienen los votos”, dijo.

Acción Popular perdió la Mesa Directiva en noviembre pasado con la salida de Manuel Merino, y al parecer es una espina que se quieren sacar.

