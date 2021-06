Conforme a los criterios de Saber más

La politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, afirmó que en los próximos días de incertidumbre por los resultados de la segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) deben primer el respeto. Y ambos postulantes deben hacer un llamado “siempre a la calma y no a la violencia”.

— ¿Cuál es el balance de la jornada electoral del domingo? Por momentos, algunos simpatizantes de Perú Libre han utilizado el discurso de “fraude”.

Lo primero que yo quisiera precisar es que la Asociación Civil Transparencia desde hace 26 años observa los diferentes procesos electorales del país. Y en esta oportunidad, hemos contado con el trabajo de 1.400 observadores voluntarios en todas las regiones del país y también en ciertas ciudades en el extranjero como Madrid, Barcelona, entre otras. El trabajo de los 1.400 voluntarios nos ha permitido producir dos reportes electorales que podemos detallar más adelante, que nos permiten decir que la jornada electoral del día de ayer [domingo] ha ocurrido con tranquilidad, con normalidad en términos generales, y que se han producido diversos incidentes que los medios de comunicación han reportado y han sido trasladados a las autoridades competentes que ya están tomando acciones en materia de su competencia para resolver los diferentes incidentes. Esto es a grandes rasgos lo que podemos decir. No hay ninguna evidencia que nos permita hablar de fraude electoral.

Como ustedes saben, nosotros como asociación civil nos pronunciamos desde el día sábado pidiendo calma y tranquilidad porque efectivamente en nuestro país por la complicada geografía, y además la necesidad de incorporar votos que son votos vamos a decir físicos desde el extranjero, pero también desde la Amazonía. Entonces, eso implica que contemplemos un procesamiento de la información en varios días. El día de hoy están llegando los votos de las zonas, de los locales de votación en el ámbito rural, y también rural amazónico van a seguir llegando también. El día de mañana (martes) está llegando ya la información procesada del extranjero, y yo creería que el día jueves podemos tener resultados sólidos y ya más definitivos. Como ustedes han podido observar a lo largo de la mañana, es una elección donde los resultados son muy ajustados y por eso hay que esperar con calma, paciencia, y hacer un llamado también a la responsabilidad al momento de compartir información.

— Keiko Fujimori ha denunciado fraude en las elecciones del domingo. Transparencia fue uno de los observadores del proceso. ¿Cuál es la posición de la institución? ¿Es una denuncia que tiene asidero?

La candidata de Fuerza Popular y su plancha presidencial han mostrado casos de personeros que están acusados de marcar cédulas de votación, esos casos ya estaban en los reportes de Transparencia de ayer [domingo], las autoridades ya tomaron cartas en el asunto, estos casos involucran a ambos partidos y no corresponde en ninguno de los casos nada sistemático que justifique la utilización de la palabra fraude. También se ha presentado el caso de un acta de San Ignacio, en Cajamarca, y la ONPE ha verificado que el acta es real, que cuenta con todos los elementos que señala la ley. Ahí no hay ningún indicio que lleve a afirmar la existencia de alguna práctica sistemática, se trata de otro caso aislado.

Y, en tercer lugar, es necesario decir que el sistema electoral tiene reglas para realizar impugnaciones en las mesas y en las actas, ese canal ha estado permanentemente abierto. Además, de ser necesario, ambos partidos pueden recurrir a un sistema de doble instancia para verificar si las observaciones a las actas tienen fundamento, ese es un proceso que es transparente.

— La Policía detuvo a tres personeros, dos de Perú Libre y uno de Fuerza Popular, luego de que se les encontrará con material electoral adulterado. ¿Estos incidentes han sido hechos aislados?

Así es, y también quisiera compartir parte de mi experiencia como presidenta de mesa. A nosotros en todo momento los funcionarios de la ONPE nos recordaron que los personeros no pueden manejar el material electoral sin que los miembros de mesa, que son en ese momento la autoridad electoral en el aula de votación, estén supervisando, precisamente para evitar que se escriban cosas que no son debidas. En el caso de estas cédulas marcadas pues cualquier elector que abría la cédula y la veía marcada podría notificar y, en ese sentido, lo que se podría hacer era reemplazar la cédula por un conjunto de cédulas que podíamos denominar vírgenes, sin inscripción. Lo que corresponde hacer y ya está en manos del Ministerio Público también es la investigación respectiva y emitir las sanciones que corresponden.

— Antes de la elección, hubo una fuerte campaña en contra del JNE, ONPE y Reniec, que incluyó la difusión de cadenas de desinformación. ¿Cómo evalúa usted el rol de los organismos electorales en esta contienda?

Creo que es necesario también recordar que estamos frente a las elecciones más complejas de nuestra historia probablemente. Por muchos motivos, y en particular porque son unas elecciones que se desarrollan en plena pandemia. Es necesario recalcar que las autoridades electorales han desplegado un conjunto de esfuerzos para que ir a votar no signifique un riesgo para la salud de las personas, por un lado. Por otro lado, lo que se ha visto y lo que hemos visto nosotros desde la observación nacional, pero también lo que han señalado otras instituciones que observan incluso a nivel internacional como la Organización de Estados Americanos, lo que se ha señalado es una correcta organización del sufragio y las elecciones, con lo cual no hay evidencia que nos permita hablar de un proceso de fraude.

Es importante también lo que tú has señalado sobre las cadenas de desinformación, y también es necesario que como ciudadanos y ciudadanas ejerzamos una ciudadanía responsable de poder asimilar esta información y evaluarla de manera crítica cuando llega a nuestras manos. Desde el día de ayer estamos viendo cómo están actuando las autoridades, y estamos viendo que se están cumpliendo las diferentes funciones que hemos venido conociendo a lo largo de los últimos años, que le competen a cada organismo.

— A más de 95% de actas contabilizadas, los resultados de la ONPE son muy apretados. Y reflejan una clara división del país. ¿Qué es lo que se avizora en los próximos cinco años?

Efectivamente, lo que hemos podido ver incluso durante la campaña, lo que estamos viendo con estos resultados preliminares es que la polarización resulta de una división nacional, que es sin duda el principal reto para quien asuma el Gobierno y no solo desde el Ejecutivo sino también desde el Legislativo, que es tender puentes entre las diferentes opciones. ¿Por qué es importante tender puentes? Porque nos encontramos en una situación de crisis y es necesario generar consensos para construir una agenda mínima que por un lado nos garantice la gobernabilidad, y no repetir el escenario de inestabilidad que hemos venido conociendo los últimos cinco años, pero también que nos permita diseñar estrategias desde el Estado, como políticas públicas, que permitan atender grandes problemas como salud, educación, reactivación económica, que son temas que conciernen a muchos de los ciudadanos después de la crisis surgida por COVID-19.

— El país ha votado dividido, Castillo y Fujimori son opciones opuestas. ¿Es necesario que el candidato que resulte siendo el ganador vaya hacia el centro? ¿Tiene que regular sus planteamientos?

Es necesario que quien sea que llegue al poder establezca diálogo con las demás fuerzas políticas para generar consensos mínimos y precisamente tener garantías para el ejercicio de sus funciones en aras de la gobernabilidad del país . Entonces, creo que va a ser muy importante tender, contar y ver esos mecanismos de diálogo, pero también ciertos pactos, ciertos acuerdos, ciertas agendas que se establezcan de manera conjunta entre dos o más fuerzas políticas, y que permitan que el Ejecutivo lidere un gobierno, y que desde el Legislativo se respalden las acciones que se emprendan desde el Gobierno como una manera de garantizar solución a la situación en la que nos encontramos.

Los candidatos por Perú Libre, Pedro Castillo, y por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suscribieron el lunes 17 de mayo la Proclama Ciudadana compuesta por 12 puntos, en el Colegio Médico, en Miraflores. (Foto: Renzo Salazar /@photo.gec)

— Tanto Castillo como Fujimori firmaron la Proclama Ciudadana. ¿Cualquiera de los dos que gane, debe reafirmar su compromiso? ¿Cómo se podrá hacer seguimiento de este documento?

[…] Desde la sociedad civil, y en particular desde la Asociación Civil Transparencia, contemplamos la Proclama como una agenda que nos va a permitir sumar esfuerzos para hacer vigilancia ciudadana, y señalar puntos de incumplimiento de parte de las diferentes fuerzas políticas y en particular aquellas que ejercen un rol representativo. Para nosotros es bien importante ver eso como la posibilidad de acercar a los representantes a sus representados a través de un ejercicio cívico como la exigencia de rendición de cuentas y para eso vamos a sumar diferentes esfuerzos, estamos ya trabajando con diferentes iniciativas de cara pues a proponer herramientas y sumar esfuerzos que permitan siempre recordar que la democracia debe ser nuestra prioridad, y que es el régimen en el que vivimos y es el que permite garantizar las mejores condiciones para nuestro desarrollo.

— En el 2016, Kuczynski fue elegido gracias a un margen muy reducido de votos frente a Keiko Fujimori. En esta elección, se puede repetir que la persona que gane lo haga por menos de 1%. ¿Esto no puede debilitar la gobernabilidad? ¿O que un sector político pueda cuestionar la legitimidad del resultado?

Sin duda, sea quien sea que gane, sabe y va a reconocer que tiene alrededor o cerca de la mitad de electores que no [lo] escogió. Entonces, por eso va a ser bien importante las medidas que cualquiera de los dos candidatos tome una vez se conozcan los resultados. Una medida importante es que inmediatamente [después de] que las autoridades electorales se pronuncien sobre un resultado definitivo, reconocer estos resultados.

Una segunda cosa, es que el perdedor o perdedora reconozca que es la otra opción la que ganó, eso va a permitir que sin duda se pueda generar un primer momento de diálogo. Entonces, si se quiere generar legitimidad también de cara a la población, se tiene que pensar en vincularse y dialogar pensando que si bien estos días van a ser muy movidos como decimos en el lenguaje coloquial, está dependiendo mucho también de la actitud de los líderes. Reconocer que el día de ayer [domingo] ambos llamaron a la calma y eso permitió que los seguidores también tengan actitudes prudentes en la medida de lo posible, y eso también podría ayudar en el futuro a que el líder o la lideresa que asuma las riendas de la dirección del país intente de alguna manera ser un Gobierno que busca consensos y que no busca la polarización, porque ya hemos visto los resultados de esas dinámicas para nuestro país.

— Transparencia ha emitido dos informes sobre la jornada electoral. ¿Cuáles son las principales conclusiones?

Es importante recordar que nosotros hemos desplegado a 1.400 observadoras y observadores en 182 locales de votación, incluyendo los del extranjero, como en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Berlín, Roma y Chicago. Y en el primer reporte de observación electoral, indicamos que a las 9:30 a.m., en más del 73% de los locales ya se había instalado entre el 75% y 100% de las mesas. Y al mediodía, como lo señaló ONPE, pudimos comprobar que la totalidad de mesas estaba instalada y ese dato no es menor. En esos centros de votación, más del 95% contó con la presencia de personal del Jurado Nacional de Elección y de la ONPE, y también de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Y el 63%, tuvo la presencia del Ministerio Público.

[…] En el segundo reporte tenemos notificaciones sobre el respeto a los protocolos sanitarios, se observa que en el 94% de los locales se ha medido la temperatura y [los ciudadanos] usaban la mascarilla. Y en el 97% han aplicado alcohol. Es importante señalar que hemos observado que en cerca del 10% de locales había propaganda en el exterior, y en 3% en el interior. El 98% de locales de sufragio cerró a las 7 p.m. y en casi el 60% de los locales empezó el escrutinio en el momento pensado. Como se ve, estas cifras lo que señalan es un desarrollo correcto de la jornada electoral y un correcto desempeño de los diferentes actores involucrados.

— Los resultados oficiales saldrán el miércoles o el jueves. ¿Qué tipo de actitud deben tener Castillo y Fujimori?

En estos días está a prueba nuestra actitud cívica y nuestro compromiso democrático, en el sentido, de que debemos primero mantener la calma y respetar a las diferentes posturas. Y a título personal, se debe ejercer una ciudadanía activa para no compartir información de la cual no estamos seguros de la fuente, y no generar miedo ni temor, llamar siempre a la calma y no a la violencia. Y estas elecciones del bicentenario deben ser un punto de partida para ser una sociedad más justa, diversa y que dialogue, esto es un pendiente.