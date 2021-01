10 de 18

EL COMERCIO

Tras la caída del fujimorato en el 2000, Alan García retornó al Perú para participar en las elecciones del año siguiente. En un multitudinario mitin en la Plaza San Martín, pronunció uno de los discursos más recordados de la historia reciente del país. “Yo no sé y no quiero despertar ni odios ni rencores, ni gritos ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan, perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me dejaron. Los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy, entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”, dijo entre gritos y aplausos de los asistentes. En los comicios, fue derrotado por Alejandro Toledo. En el Congreso, sin embargo, el Apra consiguió 28 curules. En la foto, mitin en la Plaza San Martín por el retorno de Alan García (27 de enero del 2001. Archivo El Comercio).