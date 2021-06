La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, aseveró que su institución no ha podido designar por votación a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía no realiza el proceso electoral al interior del CAL.

En declaraciones a RPP, la decana explicó que en mayo del año pasado se solicitó a la ONPE que realice la votación para elegir al representante ante el JNE, pero que en aquel momento no se pudo llevar a cabo por el estado de emergencia instaurado ante el avance del COVID-19.

“El comité electoral estuvo en contacto constante con la ONPE. Hubo dos actualizaciones de datos, somos una institución antigua, tenemos 217 años y había mucho que actualizar. Hicimos dos actualizaciones, pero el pedido de ONPE no fue claro en un inicio, primero piden la lista de los hábiles e inhábiles, luego nos reenvían la información y nos piden que también enviemos los correos electrónicos. Hubo observaciones, si hubiera sido claro desde el inicio se hubiera hecho de una mejor manera”, manifestó.

“La data ya está en poder de ONPE. La dilación que se ha presentado no corresponde a la Junta Directiva. No quisiera, en esta situación que vive el país, exacerbar los ánimos con afirmaciones que no me constan. La solución es que ONPE inicie el proceso, luego de un año transcurrido, a la brevedad posible. Lo que necesitamos es resguardar la institucionalidad del Colegio”, agregó.

Colegio de Abogados: ONPE nos hizo varias observaciones que impidieron nombrar a representante ante el JNE

Como se conoce, actualmente el JNE solo cuenta con cuatro de sus cinco miembros debido a la ausencia del representante del CAL. EL JNE está presidido por Jorge Luis Salas Arenas e integrado por Jovián Sanjinez, Jorge Rodríguez Velez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza.

Este órgano electoral viene resolviendo los pedidos de apelación de actas que se formularon en el marco de las elecciones de segunda vuelta entre las agrupaciones de Fuerza Popular y Perú Libre.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ugarte sobre vacunación de Martín Vizcarra: Hemos dado la orden al Reniec de que se excluya del padrón a personas del Vacunagate