Los candidatos presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional); Yonhy Lescano (Acción Popular); Keiko Fujimori (Fuerza Popular); Verónika Mendoza, (Juntos por el Perú); y Daniel Urresti (Podemos Perú) participaron en el debate organizado por El Comercio e IDEA Internacional.

Durante la exposición de propuestas, los postulantes respondieron -en el tercer bloque- las preguntas de los suscriptores de este Diario. A ellos se les envió un formulario para que puedan plantearles preguntas directas a los candidatos que ahora compiten.

Estas fueron las respuestas de los candidatos presidenciales:

George Forsyth

Pregunta de la suscriptora Magdalena Tula Madalengoitia Barúa

¿Qué acciones concretas propone para reorganizar al Estado y eliminar la burocracia con el fin de que se logre destrabar procesos para proveer de servicios básicos a los hogares más desfavorecidos del país?

Esta burocracia es la que yo he vivido y el motivo por el cual estoy postulando, porque primero, como ciudadano no podía permitir que simplemente estas mafias hagan lo que sea, tenía que ponerme de pie. Segundo, no podía llevar el agua por la burocraria, porque los ministros de Vivienda hacen ir de rodillas a todos los alcaldes del Perú y yo prometí al distrito de La Victoria como hoy le prometo llevar el agua a todos los 7 millones de peruanos que no tienen agua y desagüe. Ahora para que eso se vuelva realidad necesitamos primero un ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial para que el Perú no sea un barco a la deriva y se puede planificar el país.

Hay un gran trabajo de planificación que hacer pero esta tiene que ser transversal a todos los ministerio y ahí queremos implemente el ministerio de Infraestructura para llevar a cabo los megaproyectos en el Perú. Para eso vamos a implementar el proyecto agua Perú. Para que esto se dé, tenemos que establecer nuevas redes en el Estado. Vemos que hay hospitales abandonados y no concluidos, el aeropuerto de Chinchero, la ampliación del aeropuerto, la línea 2 del metro. Necesitamos una nueva ley de contrataciones del Estado para que este sea ágil y se lleven a cabo los proyectos.

Yonhy Lescano

Pregunta del suscriptor Marco Antonio Poma Aquino

Los congresistas vigentes de Acción Popular son responsables de la crisis política en medio de una pandemia, y lo que hicieron usted y los demás partidarios fue deslindar de ellos, entonces ¿cuál es la responsabilidad del partido frente a la clase de personas que llevan al poder político?, ¿votamos por usted o por el partido?

Nosotros tomamos un acuerdo en Acción Popular respecto a la vacancia que es lo que provocó la crisis política en el Perú, ese acuerdo fue no apoyar ningún tipo de vacancia porque considerábamos que faltaban pocos meses para que pueda responder a la justicia y fue un acuerdo unánime de Acción Popular, eso lo dijimos públicamente y dentro de nuestro partido.

El partido ahí no tienen ninguna responsabilidad. Es la responsabilidad individual de esos parlamentarios. Yo he deslindado públicamente con otros dirigentes del partido. Ese es el escenario que pasó, nosotros éramos simples militantes, el escenario que viene es distinto, el pueblo va a votar por un presidente que marca la línea, que presenta el plan de Gobierno con lineamientos generales, esas pautas se tienen que cumplir con la bancada.

He recorrido casi todas las regiones del Perú, me falta el sur, Puno donde he nacido y saben, perfectamente, que el partido va con su presidente y su bloque parlamentario. Las experiencias que hemos tenido enseñan para conservar el espíritu democrático que nos dejó el presidente Belaunde y el presidente Paniagua y ser uno de los partidos que no recibe dinero negro, que no se vende, que no se hipotecan. En esa línea vamos a trabajar. La política siempre trae dificultades, siempre hay problemas y lo importante es tener esencia y por eso el pueblo nos está respaldando.

Verónika Mendoza

Pregunta del suscriptor Juan Francisco Oblitas Tejada

¿Por qué una nueva Constitución? No es suficiente modificar los artículos o temas que sean necesarios actualizar o lo de nueva Constitución es porque deseas cambiar el capítulo económico y te cuesta reconocerlo?

Juntos por el Perú plantea de manera orgánica y cohesionada tener una nueva Constitución, no como en Acción Popular donde el candidato dice una cosa y sus candidatos al Congreso dicen otra cosa. En el caso de Juntos por el Perú, recogemos la demanda de la mayoría de la población y planteamos una nueva Constitución porque hemos tocado fondo la crisis que estamos viviendo, sanitaria, económica, política y moral nos plantea la necesidad de un nuevo pacto social entre peruanas y peruanos, que establezcan nuevas reglas de juego, pero también aquellos valores que debe regir a nuestra patria, poner por delante la vida y el bien común.

En nuestra experiencia reciente hemos hecho algunas reformas constitucionales, hemos puesto parches por aquí y por allá, y hemos visto que esto no nos ha ayudado a resolver esta situación, sino que la ha empeorado aún más. Creemos que hay que modificar el capítulo económico de la Constitución, es fundamental para no limitar al estado a un rol subsidiario, dejándolo atado de manos y pies para garantizar que el gas natural que tenemos en nuestro territorio se masifique a nivel nacional y llegue a todas las familias del Perú, porque se queda de brazos cruzados esperando que el privado masifique la producción. No solo queremos cambiar el capítulo económico, sino que se consagre la salud y educación como derechos, se restituya el derecho a la vivienda que Fujimori borró de la Constitución de 1993 o se incluyan nuevos derechos como el acceso a Internet. Lo importante es que el pueblo peruano decida, por eso proponemos un referéndum constituyente.

Keiko Fujimori

Pregunta del suscriptor Francisco Fernando Panta Gómez

Presente 2 medidas concretas que implementaría para cobrar las reparaciones civiles de aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción.

Actualmente hay una deducción automática para las personas que tienen que pagar una reparación civil y se les hace un descuento del 30% de su remuneración. Lo que podemos hacer es aumentar este 30% a un 50% y creo que con eso podemos garantizar que estas reparaciones civiles se paguen de una manera mucho más rápida.

Lo otro sería coordinar directamente con el Poder Judicial porque creo y soy muy respetuosa del equilibrio de poderes y por eso es que nosotros, valorando esto, vamos a conversar, dialogar y coordinar con ellos para que cualquier iniciativa luego sea debatida en el Congreso como corresponde.

Daniel Urresti

Pregunta del suscriptor Yaffed Amed Khesht Lanza

¿Qué decisión tomaría respecto Petro-Perú y la refinería de Talara? ¿La privatizaría o continuaría siendo empresa pública?

Lo primero que haría es una investigación inmediata para saber por qué esa refinería comenzó con U$S3 mil millones su actualización y subió mediante adendas a U$S7 mil millones. Acaba de autorizar el gobierno morado para que se preste Petro-Perú mil millones de dólares más. O sea, van a ser U$S8 mil millones, no sabemos para qué se van a usar, cuándo se va a terminar y no tenemos idea. Por lo tanto, lo primero es una investigación.

En mi gobierno jamás hará una adenda porque nosotros vamos a tener un ministerio que se va a encargar exclusivamente de lo que es obra pública. Ningún otro ministerio va a meter la mano. Esta empresa tiene que continuar siendo pública, pero bajo una fiscalización real.

