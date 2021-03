Conforme a los criterios de Saber más

Los candidatos presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional), Yonhy Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú) participaron la noche del martes en un debate virtual organizado por El Comercio e IDEA Internacional, a un mes de las elecciones generales del 11 de abril. Pero la polémica no quedó ahí. Dicho encuentro generó secuelas que fueron continuadas este miércoles por representantes de los citados partidos políticos, quienes se centraron en pullazos y cuestionamientos hacia las propuestas y planes de gobierno de sus contrincantes.

El evento contó con la participación de Jorge Chávez (Victoria Nacional), Alberto Velarde (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Carlos Anderson (Podemos Perú), candidatos al Congreso por Lima. También estuvo Pedro Francke, parte del equipo de campaña de Juntos por el Perú.

A lo largo de la jornada de cinco bloques, ellos realizaron comentarios sobre lo expresado por los candidatos presidenciales el martes, en cuanto a: medidas en los primeros 100 días, en caso de ser electos, ante la emergencia sanitaria; definición ideológica en términos económicos y cómo financiar las propuestas mencionadas; iniciativas para que la población recupere la confianza en la policía; lucha anticorrupción; y las respuestas que dieron los aspirantes a Palacio de Gobierno ante las preguntas de suscriptores de El Comercio.

Los representantes de Victoria Nacional, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Podemos Perú coincidieron en cuestionar el plan de gobierno de Acción Popular en fondo y forma.





¿Cuál es su postura sobre las propuestas que hicieron los candidatos a la presidencia para los primeros 100 días de su gobierno?

Jorge Chávez: Ratificó medidas planteadas por George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. Aseguró que un eventual gobierno del exarquero será a favor de las mype y la juventud. “El gobierno estará compuesto por gente honesta, muy preparada e idónea para cada uno de los cargos, lo cual no ha habido en muchos gobiernos, peruanos de verdad que quieran servir y no servirse, que no tengan vínculos con mafias como el club de la construcción o grupos de interés”, refirió. Indicó que VN ya está trabajando un plan de vacunación eficiente contra el COVID-19.

Alberto Velarde: “Hemos visto que cuando uno comienza a aparecer de manera importante en las encuestas, lo que hacen es generar falsas imputaciones y tratar de manchar las honras de quienes han tenido éxito en su trabajo profesional”, indicó en defensa de Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. En un eventual gobierno de su partido, afirmó, habrá eficiencia en los organismos del Estado para la vacunación y lucha contra el hambre, en este último caso en coordinación con los gobiernos regionales y el Ejército.

Patricia Juárez: Volvió a mencionar propuestas realizadas por Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Consideró que en su partido se tiene claro que la población dejó de tener esperanza y perdió la confianza en la clase política por “la gran corrupción que se ha dado durante todos estos años”. Prometió adquisición de pruebas moleculares para que, al día, se hagan 70.000 en centros de atención primaria. Señaló que serán un “gobierno abierto, transparente y con la bandera de la lucha contra la corrupción”.

Pedro Francke: El candidato reiteró las propuestas de Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, respecto a tomar el control de la producción y distribución de oxígeno, la obtención de vacunas tocando “todas las puertas”, el acceso a Internet como derecho humano y la generación de empleo. “A mí lo que me preocupa sobre esto es el señor [Rafael] López Aliaga, que no está acá. Que la semana pasada en televisión desacredita las vacunas en base a una manipulación mediática. Hace que la gente desconfíe de las vacunas, eso nos va a costar vidas”, expresó.

Carlos Anderson: Recalcó que una primera urgencia del país es la obtención de oxígeno medicinal. “Nosotros pensamos, a diferencia de la señora [Verónika] Mendoza, es que no hay necesidad de estatizar”, indicó. Otras prioridad, según resaltó, es la vacunación a la población. “Nos dice George Forsyth que él va a ir a negociar directamente. No sé qué experiencia negociadora tenga él en temas tan complejos como este. Nosotros sí tenemos experiencia, me he pasado más de 30 años en estos temas”, acotó. La generación de empleo y reactivación de pequeñas y medianas empresas “en el sector semiinformal y formal” también fueron mencionadas como temas urgentes.

George Forsyth "Mis primeros 100 días de gobierno serán los primeros 100 días un nuevo Perú"





¿Cuáles son sus comentarios sobre las propuestas que hicieron los candidatos en cuanto a la economía?

Jorge Chávez: “Me parece una sinvergüenzura presentarse y justificar el haber presentado un plan de gobierno de 26 páginas que no dice nada […] Es una falta de responsabilidad con el país”, criticó el candidato en alusión a Acción Popular. Asimismo, afirmó que en el Perú no hubo economía de mercado, sino “una economía mercantilista” y sostuvo que los otros partidos no dan garantía de un gobierno que luche contra la corrupción. “El señor Urresti y el señor Humala, ¿qué hicieron con el país? Se llenaron de corrupción. ¿Qué ha hecho Acción Popular desde el Congreso, trabar, obstruir a los gobiernos”, añadió.

Alberto Velarde: “Nosotros construimos de abajo hacia arriba. Nuestra propuesta es un resumen de plan de gobierno que se ha inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo respecto de las críticas al documento de Acción Popular. En tanto, exhortó a realizar un esfuerzo por alcanzar consensos para resolver problemas en torno a la salud, educación y generación de empleo. “Yonhy Lescano ha intentado siempre buscar consensos para atender y resolver los problemas del país”, aseveró.

Patricia Juárez: Señaló que Acción Popular debería tener una “propuesta coherente” y apuntó que el plan de gobierno de dicho partido es similar al de Juntos por el Perú, por lo que dijo creer que debería haber un deslinde. “Hemos tenido que leer todos los planes de gobierno y el de Acción Popular ha sido muy fácil de leerlo, tiene un número reducido de páginas. En la 22, en el primer párrafo, mencionan un impuesto a la riqueza, mencionan el cambio de la Constitución, pero el candidato mencionaba que estaba de acuerdo con el capítulo económico”, añadió.

Pedro Francke: Según indicó, Verónika Mendoza ha presentado una “propuesta muy concreta para resucitar nuestra economía”, mediante empleos temporales, bonos para la población, aumento de la inversión pública y un programa de créditos por S/30.000 millones para las microempresas y el sector agricultura. “Su plan de gobierno, mal hecho y que no dice nada, sí dice algo: no hay ahorros nacionales, textualmente en la página 14. Lo que dice es contrario directamente a lo que dice su candidato presidencial. ¿Cómo podemos creer en la seriedad de sus propuestas?”, también cuestionó dirigiéndose a Acción Popular.

Carlos Anderson: Sostuvo que no le resulta difícil discutir o discrepar sobre temas económicos con Fuerza Popular, Juntos por el Perú o Victoria Nacional, pues en sus planes de gobierno sí hay ideas “bien establecidas”. “El único problema que tengo es con Acción Popular, porque la verdad que en su plan de gobierno de 26 páginas no pude encontrar ideas con las cuales coincidir o discrepar”, mencionó. Indicó que Podemos Perú no quiere que lo califiquen como de izquierda o de derecha, pues es un partido “pragmático”.

Yonhy Lescano sobre inversión privada en pequeños y micropequeños empresarios





¿Cuáles son sus impresiones sobre las propuestas en seguridad ciudadana que plantearon los candidatos presidenciales?

Jorge Chávez: “La peor corrupción y criminalidad es de quien asesina. El señor Urresti tiene un proceso en marcha sobre un asesinato y también por haber ofrecido pagos a testigos”, comentó el postulante al criticar al candidato de Podemos Perú. En cuanto a medidas por la seguridad ciudadana, sostuvo que un gobierno de Victoria Nacional “no va a aplicar mano dura contra los jóvenes que protestan pacíficamente, vamos a aplicar una mano inteligente, un shock de inteligencia operativa desde el primer día”. Anunció la instauración de centros deportivos en el país, donde también se forme en valores a los padres de familia.

Alberto Velarde: No se refirió a lo mencionado por los otros candidatos, sino que reiteró propuestas de su partido. Indicó que se implementará un programa eficiente para que la policía reordene sus capacidades y pueda atender las urgencias ciudadanas. Planteó una mayor articulación entre la policía y los gobiernos locales. Indicó que “si es necesario”, debería de existir “una norma de emergencia que nos permita la colaboración de una manera más sostenida de las Fuerzas Armadas” en seguridad ciudadana.

Patricia Juárez: Reiteró propuestas, como la “mano dura” contra la inseguridad ciudadana fortaleciendo a la policía. “Vamos a restaurar el principio de autoridad, no más policías apedreados”, acotó. Indicó que “los mejores oficiales” estarán al frente de las comisarías, en conjunto con el personal de serenazgo. Expresó la necesidad de un patrullaje inteligente en base al mapa del delito y de incentivar la tarea preventiva de investigación.

Pedro Francke: “Lo que más me dolió de debate de ayer fue ver al señor Lescano reírse cuando Verónika Mendoza recordaba la muerte de Inti y Bryan, dos jóvenes asesinados durante el gobierno de Manuel Merino de Acción Popular”, señaló. En tanto, reiteró la importancia de una reforma policial que recupere la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional del Perú, y abogó porque esta institución tenga mejor equipamiento y mayor personal para que atienda a los distritos más pobres.

Carlos Anderson: “A Daniel Urresti lo han acusado de todo, pero no de corrupción. Forsyth tiene una investigación abierta por contratar a sus amigos sin tener las cualidades necesarias […] En materia de seguridad, nadie tiene más experiencia que Daniel Urresti”, indicó el candidato. Prometió que un gobierno de Podemos Perú dotará a la PNP de 3.500 patrulleros, 180.000 chalecos antibala, armas letales y no letales, drones y tecnología, y que se construirán tres megacomplejos policiales en Lima. “Vamos a ofrecer un bono no pensionable de S/1.200 a cada policía que estando en edad de retirarse decide seguir sirviendo al país”, añadió.

Keiko Fujimori: “No puede haber seguridad sino reivindicamos y valoramos a la Policía Nacional”





¿Cuáles son sus comentarios sobre las propuestas de lucha anticorrupción que plantearon los candidatos presidenciales?

Jorge Chávez: “En campaña electoral, todos los partidos hablan de lucha anticorrupción. Pero cuando llegan al poder, ¿qué es lo que han hecho? Se vuelven corruptos, les crecen las uñas. Ya lo hemos visto, en el gobierno nacionalista, a Ollanta Humala y el señor Urresti le crecieron las uñas. ¿Alguien denunció ahí? El señor Urresti no denunció a ese gobierno corrupto”, indicó. Por tanto, dijo que en un eventual gobierno de VN estarán “los mejores peruanos, la gente más honesta” y que se promoverá que la corrupción sea considerada un delito de lesa humanidad.

Alberto Velarde: En cuanto a lucha anticorrupción, se refirió a la importancia de la reforma de los partidos políticos para que los “buenos ciudadanos” puedan llegar a los cargos públicos. “Las organizaciones políticas deben ser permanentes. De lo contrario, los tránsfugas pasan de un lugar a otro o se transforman de un partido a otro”, indicó. Aseguró que en Acción Popular ningún candidato cuenta con investigaciones fiscales o administrativas.

Patricia Juárez: “La lucha contra la corrupción es tarea de todos. Todos somos partícipes de esta lucha que tenemos que emprender en los tres niveles de gobierno en el país”, indicó. Aseveró que un gobierno de Fuerza Popular será abierto y transparente. “No creemos en aquellas personas que se llenan siempre de mensajes de lucha contra la corrupción, como pasó con el expresidente Vizcarra. Creemos que son fariseos con sepulcro blanqueado, porque tienen una carga enorme de culpabilidad y expresan otra cosa”, añadió. Abogó por un fortalecimiento de la contraloría y anunció un sistema nacional de transparencia para que todas las compras del Estado sean públicas.

Pedro Francke: “Hay dos elementos escenciales en la lucha contra la corrupción. Uno es el ejemplo y otro la corrupción en la política. En el ejemplo, tenemos a expresidentes, excandidatos presidenciales y congresistas que necesitamos sean puestos frente al juez”, dijo y consideró que existen también “corruptos escondidos que quieren llegar al gobierno”. Por tanto, consideró importante que la justicia dé “ejemplos de castigo” a los que han robado al país.

Carlos Anderson: “Un demócrata supuesto como Jorge Chávez debería por lo menos reconocer que existe la presunción de inocencia, está en un juicio [por el Caso Hugo Bustíos]”, dijo en defensa de Daniel Urresti. Criticó la propuesta de “Constitución anticorrupción” de George Forsyth y la calificó como “una tontería”. Consideró que la causa del problema es la forma en cómo se hace obra pública, por lo que anunció: “Vamos a centralizar la obra pública, vamos a darle al ministerio de fomento y obra pública esa responsabilidad, vamos a darle a la contraloría todos los recursos para que puedan hacer el control concurrente de la obra pública”. Se expresó en contra de las adendas a los contratos.

Verónika Mendoza: “Corrupción es que se haya entregado monopolio del tren Machu Picchu a Rafael López Aliaga”





¿Estuvieron satisfechos con las respuestas de los candidatos a las preguntas de los suscriptores de El Comercio?

Jorge Chávez: Se refirió a la pregunta realizada a Keiko Fujimori, respecto a medidas concretas para cobrar reparaciones civiles a condenados por corrupción. “No me quedé satisfecho respecto a cómo se manejaría la falta de pago de las personas ya sancionadas por corrupción, y que no cumplen con sus obligaciones”. Respecto a la reforma del Estado que plantea VN, mencionó: “Vamos a fusionar algunos ministerios. Vamos a crear el ministerio de infraestructura y transportes. Vamos a hacer que el Ministerio de Relaciones Exteriores se fusione con el de Comercio Exterior”.

Alberto Velarde: No comentó sobre las respuestas de otros candidatos. Indicó que Acción Popular ha ganado y perdido elecciones, “pero siempre le damos la cara a nuestros electores”. Recordó que desde la campaña de Lescano se ha deslindado del comportamiento de su correligionario Manuel Merino y los congresistas que votaron por la vacancia de Martín Vizcarra. “La actuación de Yonhy Lescano ha permitido que Acción Popular se reubique en el radar político”, dijo.

Patricia Juárez: Aludió a la pregunta a George Forsyth, respecto de acciones para reorganizar al Estado. El candidato planteó crear nuevos ministerios y VN, además, habla de fusionar otros. “El cierre de ministerios significa una medida facilista, significa el despido masivo de gente […] Es un despropósito, genera incertidumbre y desestabiliza a los empleados públicos”, apuntó. En tanto, consideró que el debate fue enriquecedor y tuvo buenas ideas, por lo que propuso “una agenda común de gobierno” cuando acabe la campaña electoral.

Pedro Francke: Comentó la pregunta a Yonhy Lescano, respecto a si los electores votan por él o por su partido, implicado en la reciente crisis política en el país. “No solamente es el señor Merino, tienen varios candidatos al Congreso que dicen que Merino estuvo bien, que lo respaldan. ¿Cuándo votemos este 11 de abril, por quién vamos a votar, por los candidatos de Acción Popular que respaldan a Merino?”, se preguntó.

Carlos Anderson: No comentó sobre las respuestas de otros candidatos. Pero, ante la pregunta formulada a Daniel Urresti, incidió en que Petro-Perú seguirá siendo una empresa pública. “No tenemos ninguna posición ideológica, respecto a que lo bueno es lo privado, no es lo estatal. No, hay empresas públicas bien gestionadas y mal gestionadas”. Calificó a la refinería de Talara como “un elefante blanco” en donde se ha “desperdiciado” dinero público.

Daniel Urresti sobre Petroperú y Refinería de Talara

