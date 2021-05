Conforme a los criterios de Saber más

A dos semanas de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los integrantes de los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular protagonizaron el primer debate entre ambas agrupaciones. Y aunque se esperaba una polémica más orientada a las propuestas, también hubo momentos políticos (que incluyeron puyazos de ida y vuelta).

El duelo de las postulantes a las ‘vices’

El primer bloque del debate técnico tuvo como protagonistas a Dina Boluarte, candidata de Perú Libre a la primera vicepresidencia de la República; y a Patricia Juárez, postulante de Fuerza Popular a la segunda vicepresidencia de la República. Y aunque el tema central era reforma del Estado, fue poco lo que se habló al respecto. Y fueron las críticas políticas las que marcaron el compás de la polémica.

Juárez, quien inicialmente se mostró nerviosa, consideró que el Estado “fallido” e “indolente” es el que ha permitido que 67.000 peruanos pierdan la vida producto de la pandemia de COVID-19. Agregó que, en una eventual administración fujimorista, el sector público se acercará a la ciudadanía por medio de un “gobierno digital”.

Boluarte, al inició de su participación, afirmó que las manos de Pedro Castillo “están limpias” y remarcó que un eventual gobierno de Perú Libre “no será de mano dura”, sino de un nuevo pacto social.

La abogada también indicó que el coronavirus destapó la “pobreza, desigualdad y discriminación” que, desde su punto de vista, promovió durante casi 30 años la actual Constitución. Remarcó que la principal tarea del partido del lápiz será luchar contra el flagelo de la corrupción sin importar quién caiga, y sin blindaje a los “hermanitos” de Los Cuellos Blancos del Puerto.

También mencionó que la bancada de Perú Libre trabajar en el Parlamento “sin agachar la cabeza” a chats, como La Botica, en referencia al grupo, a través del cual Keiko Fujimori coordinaba, desde proyectos hasta los “aplausos protocolares”, con la bancada de Fuerza Popular en el Congreso que fue disuelto.

En su réplica, la congresista electa de Fuerza Popular dijo, dirigiéndose a Boluarte que fue Alberto Fujimori, durante la década de 1990, el único presidente que ha llegado a Chalhuanca (Apurímac), lugar donde la letrada nació. De acuerdo a la ex teniente alcaldesa de Lima durante la última gestión de Luis Castañeda, el encarcelado exmandatario realizó obras de conexión vial, agua y desagüe y electrificación en esa ciudad.

Boluarte, en respuesta, mencionó que Fujimori no llegó a Chalhuanca, sino a otra localidad cercana por otros motivos. “Miente, miente que algo queda, efectivamente el presidente Fujimori no fue a Chalhuanca, fue a Antabamba, y no fue a poner electricidad, sino fue por una hermosa antabambina”, mencionó.

Tras ello, enumeró los compromisos que asumió la lideresa naranja en las elecciones de 2016, como respetar la democracia y la libertad expresión, pero que, desde el Congreso, su bancada no cumplió, al respaldar los procesos de vacancia a Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como respaldar con sus votos la llamada “ley Mulder”.

Juárez cerró su participación reiterando que el plan de “[Vladimir] Cerrón y de Castillo” intenta instalar un sistema económico de la década de los 70′. “¿Qué me digan un solo país que haya progresado con ese modelo?”, subrayó.

Pensión 65 como factor

Uno de los pocos momentos de polémica en el bloque sobre reactivación económica entre el exministro de Economía Luis Carranza y el excongresista Juan Pari (Perú Libre) fue cuando se abordó Pensión 65. El nuevo integrante del equipo técnico de Fuerza Popular refirió que una eventual administración de Keiko Fujimori se duplicará este programa social.

“Como ya se ha anunciado desde el primer día, vamos a duplicar Pensión 65, pero no solamente eso, tenemos previsto y contabilizado incrementar todos los años 500 mil beneficiarios con la idea de llegar a una cobertura universal en el 2026”, subrayó Carranza.

Pari, en respuesta, criticó que el ex titular del MEF ahora esté a favor del referido programa, cuando durante el gobierno de Ollanta Humala advirtió que podía generar problemas.

Y efectivamente, como lo verificó EC Data, en el 2011, Carranza dijo que Pensión 65 podía llevar al “colapso a las cuentas fiscales”.

Los dardos a Bustamante (y a Recoba)

Durante el tercer bloque, referido a la pandemia de COVID-19, Hernando Cevallos, de Perú Libre, criticó a uno de los grandes ausentes del debate técnico: el ex jefe del INS Ernesto Bustamante, quien calificó de “agua destilada” a la vacuna del laboratorio chino de Sinopharm. El excongresista de Frente Amplio indicó que a causa de esa “campaña sistemática” de parte de Fuerza Popular y de un canal de televisión “millones de peruanos no se vacunaron.

Bustamante, coordinador de Salud del equipo técnico de Fuerza Popular, se encuentra en Estados Unidos. Antes estuvo en Corea del Sur, donde asistió a laboratorios y centros médicos para recabar información sobre cómo hacerle frente al coronavirus.

Cevallos también le recordó a José Recoba, quien se incorporó al fujimorismo en la última semana, que él calificó a la pandemia de “psicosocial” en marzo de 2020.

“Son muchas más que 70.000 muertes, la pandemia no ha sido un psicosocial como el doctor Recoba mencionó alguna vez […] La salud tiene que ser tratada con criterio científico, no podemos decir que las vacunas no sirven, Fuerza Popular no tiene autoridad moral para hablar de la salud, en la década de 1990, Alberto Fujimori privatizó los servicios de salud”, manifestó.

El exparlamentario también señaló que Fuerza Popular, cuando obtuvo 73 curules en el Congreso, obstaculizó dos leyes: la de los medicamentos genéricos y la de la alimentación saludable.

Y aunque, al inicio Cevallos dijo que explicaría las propuestas del plan de gobierno de Perú Libre para contener a la pandemia, fueron pocas las ideas que logró detallar.

Por su parte, Recoba, quien no tuvo reflejos para responder a la crítica política de Perú Libre, reiteró lo que ya otros representantes de Fuerza Popular habían dicho: aplicación de 100 mil pruebas moleculares diarias e instalación de 100 plantas de oxígeno. Y prometió que se vacunarán a todos los peruanos mayores de 18 años antes de que culmine noviembre. También habló de inmunizar a niños y adolescentes, cuando los laboratorios aún prueban sus vacunas en este sector.

“En los primeros cien días te vamos a dar salud, consultorios, pruebas moleculares, más de 100,000 al día, las vacunas que mereces, al 30 de noviembre, todos los mayores de 18 años estarán vacunados. Tus niños que no se han vacunado durante el año pasado tendrán sus vacunas al día, y los vacunaremos contra la covid-19 para que en el 2022 comiencen sus clases”, aseveró.

Rospigliosi versus Guillén

Desde el inicio hasta el final del bloque sobre la seguridad ciudadana, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi y el exfiscal Avelino Guillén se enfrascaron en un intercambio de cuestionamientos (y hasta puyazos). El representante de Fuerza Popular remarcó que es necesario fortalecer las comisarias y lanzar una “policía comunitaria”. Y terminó su primera participación indicando que “los fiscales no saben investigar”, por lo que planteó que la pesquisa preliminar debe retornar a la Policía Nacional.

“Muchos delincuentes salen en libertad, porque los fiscales no saben investigar”, expresó.

Guillén, a su turno, calificó de un “desastre” la propuesta del fujimorismo, porque esta tiene como objetivo dar una respuesta cuando ya se ha cometido el delito. “Quieren seguir viviendo en un globo de miedo, no queremos más víctimas, más muerte, esa solución de penas duras y severas, no soluciona nada”, agregó.

El exfiscal también criticó duramente que Fujimori Higuchi, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, pueda participar en la actual elección.

“¿Cómo es posible que una organización criminal participe de un proceso electoral y que nos vengan a hablar de la delincuencia? Es inmoral. Conozco muy bien al fujimorismo, tuve el honor de participar en los principales procesos contra el fujimorismo, logramos la sentencia [contra Alberto Fujimori]”, refirió.

Guillén también consideró “una burla” que la candidata presidencial de Fuerza Popular haya anunciado que indultar a su padre si llega al poder.

La réplica de Rospigliosi no demoró en llegar e inmediatamente, al tomar nuevamente la palabra, sostuvo que Perú Libre no es una presunta, sino una organización criminal, porque el dirigente de ese partido, el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, “ya está condenado”. Y también mencionó que Guillermo Bermejo, congresista electo del partido del lápiz, está siendo procesado por terrorismo y narcotráfico.

“[Perú Libre] es una organización criminal, no una presunta, es real”, mencionó.

Rospigliosi indicó que en una eventual administración de Fuerza Popular exterminarán a los terroristas del Vraem “en los primeros seis meses”.

Guillén, en su dúplica, sostuvo que a las organizaciones criminales se les combate con inteligencia, como lo hizo el GEIN para desarticular al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Y luego de que el exministro del Interior señalara que la mayoría de los integrantes del GEIN, entre ellos Marco Miyashiro apoyan hoy a Fujimori Higuchi, el exfiscal mencionó que este grupo fue hostilizado por Vladimiro Montesinos, ex asesor del gobierno de los 90′. “Cuando el terrorista Abimael Guzmán fue capturado, Fujimori estaba pescando en la selva con su hijo. ¿De qué se ufanan ellos de esto?”, exclamó.

Guillén cerró su participación exhortando a votar sin miedo y conmemorando la memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes que fallecieron durante las protestas del 14 de noviembre último en contra el efímero gobierno de Manuel Merino (Acción Popular). “La transformación del país se puede hacer en democracia”, acotó.

Rospigliosi terminó su alocución con una nueva crítica a Perú Libre, al evidenciar la cercanía con Antauro Humala, sentenciado por el ‘andahuaylazo’, donde fueron asesinados cuatro policías. “En el 2003 creamos el Escuadrón Verde, tiempo después en otra administración fue enviado a Andahuaylas a capturar a Antauro Humala, este criminal, asesino, que mató a cuatro jóvenes policías. Y hoy, Castillo y Cerrón quieren indultar al asesino de policías, no lo vamos a permitir”, concluyó.

En el bloque dedicado a la infraestructura, el analista político Juan de la Puente, moderador del debate, tuvo un lapsus al referirse al exministro de Vivienda Carlos Bruce y a su pasado en Perú Posible, el desaparecido partido del expresidente Alejandro Toledo, hoy en Estados Unidos a la espera de un proceso de extradición por el Caso Odebrecht.

“Señor Bruce, de Perú Posible […] Señor Bruce, de Fuerza Popular”, refirió para brindarle el uso de la palabra, ante la sonrisa del exministro.

Otra mención a Perú Posible vino de Celeste Rosas, integrante del equipo técnico de Perú Libre, que participó en el último bloque del debate sobre medio ambiente.

“Perú Posible me da la oportunidad de venir acá…”, dijo, sin darse cuenta del lapsus.

