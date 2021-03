Conforme a los criterios de Saber más

El último y definitivo tramo hacia las elecciones generales del 11 de abril arranca con los debates que organiza desde este lunes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a dos semanas de la contienda. De acuerdo a la reciente encuesta y simulacro de El Comercio-Ipsos, a esta etapa llegan mejor posicionados en las preferencias ciudadanas Yonhy Lescano (Acción Popular), George Forsyth (Victoria Nacional), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú). Pero si bien han tenido méritos y fortalezas para ganarse su lugar, también arrastran debilidades que son reconocidas por personas de sus entornos –en la mayoría de casos– y que, según los politólogos Fernando Tuesta y Jorge Aragón, pueden marcar una diferencia en contra.

De cara a lo que resta hasta el día del sufragio, además, desde las distintas tiendas políticas se ha visto necesario reforzar determinados mensajes y afinar estrategias a fin de mejorar las débiles cifras que, a su vez, pueden implicar un liderazgo relativo. Actualmente, el líder de las encuestas no supera el 15% en intención de voto, mientras que por la misma época, en el 2016, la cabeza de las preferencias (por entonces Keiko Fujimori) alcanzaba más de 30%, según Ipsos Perú.

La pugna también es por sumar a los indecisos para lograr el tan ansiado voto popular y superar la valla electoral (al menos 5 legisladores en más de una circunscripción y al menos 5% de los votos válidos en la elección al Parlamento). Y es que mientras que en la misma época, antes de los comicios del 2016, alrededor del 20% aún no se decidía por alguna opción, la cifra actual bordea el 30% en un contexto distinto por el coronavirus y sus efectos. Estos no solo se han presentado en la salud y la economía, sino también en una campaña que –a decir de los analistas consultados y como las cifras lo demuestran– no ha generado el interés ni desatado las pasiones de otros tiempos.

Lo cierto es que, más allá de lo que pueda resultar del debate del JNE, la campaña se acelera por la proximidad del día del sufragio, lo que a su vez acerca más a los electores al momento de tener que tomar una decisión. Aunque hay tendencias, la pregunta es si habrá sorpresas.

Yonhy Lescano: marca personal, discurso atropellado

La última encuesta de El Comercio-Ipsos ubicó al líder de Acción Popular como el candidato con menor porcentaje de antivoto (36%) entre quienes encabezan las preferencias; es decir, existe una mejor actitud hacia su candidatura, reflejada en las cifras de quienes dijeron que definitivamente votarán por él o que podrían hacerlo (10% y 30%, respectivamente). He ahí una fortaleza, pese a un antecedente inmediato: en noviembre, su partido fue protagonista de la crisis política y su correligionario Manuel Merino tuvo un breve y muy rechazado gobierno.

Pero la marca personal ha sido clave para Lescano, según han referido analistas consultados por este Diario: una conocida figura política con casi 20 años en el Congreso, con una agenda populista que incluye defensa del consumidor y un discurso anticorrupción, y un personaje ubicado al centro del espectro político combinando posturas a favor de una mayor participación del Estado en sectores claves con otras que lo posicionan a la vez en un ala conservadora en lo social.

“Ha sabido sacar ventaja de algo que en el Perú no es muy común: decir que tiene experiencia política. En el Perú, donde rechazan a los políticos, él lo hace. Tiene que ver con una combinación: por un lado, la gente lo ha visto en el Parlamento, pero no en la Mesa Directiva, no defendiendo gobiernos o casos cuestionables; se lo ha visto muchas veces peleando desde el llano y criticando hasta a su propio partido. Y por más que le digan que Merino es de Acción Popular, él ha dicho cosas contra Merino. En ese sentido, se posiciona mejor”, comenta el politólogo Fernando Tuesta.

Yonhy Lescano en Puno.

Sobre la crisis de noviembre, Alberto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia, cree que “el exceso cometido por unos pocos no mancha al partido”. “Incluso el señor Merino, con su gravísimo error, y los congresistas que votaron no tuvieron problemas por haberse robado el dinero de la gente, sino por haber hecho ilegítimamente una vacancia contra la voluntad de la mayoría del Comité Político del partido”, recalca. Resalta en Lescano su compromiso con “intereses populares”, señala.

En la misma línea, el politólogo Jorge Aragón cree que un punto a favor de Lescano es el haber sido parte de un entorno de políticos tradicionales o excandidatos, pero con una “posición en minoría”, incluso en su propio partido: “No es percibido como más de lo mismo, sino como alguien que tiene experiencia política, pero habiéndose movido en temas de consumidores y temas regionales”.

Las razones que dieron quienes señalaron su voto por Yonhy Lescano en el citado sondeo también pueden graficar sus fortalezas y debilidades. Su capacidad de liderazgo, mejores propuestas o plan de gobierno y su promesa de luchar contra la corrupción son los tres principales motivos, siendo llamativo el segundo considerando las críticas de sus rivales y que él mismo ha reconocido que su programa está incompleto. Los fundamentos de menor convicción son: “puede reactivar la economía y dar empleo” y “tiene un equipo con profesionales de primera”. Hombres, ciudadanos del interior de la república y mayores de 43 años son las principales características de quienes simpatizan con él.

Pero recientemente ha tenido cavilaciones que le han valido tropiezos, y cuyo impacto aún está pendiente de conocerse. Afirmó sin mayor base que hay personas que habrían controlado el coronavirus mediante el consumo del cañazo (licor de caña de azúcar); ha señalado que el levantamiento de las patentes de las vacunas permitiría al Perú fabricar las dosis, pese a que expertos han advertido que nuestro país no tiene laboratorios con capacidad para fabricar vacunas para humanos; participó en un debate de América TV y Canal N donde, según un sondeo, no salió airoso; y levantó polémica al declarar que, de ganar la Presidencia, le solicitará al mandatario de Chile, Sebastián Piñera, la devolución del monitor Huáscar al Perú.

“Tiene muchas veces un discurso atropellado, al igual que Urresti o mucho más López Aliaga. Dicen cosas que no son reales. Para algunos sectores, es muy conservador”, apunta Tuesta. Aragón coincide en que Lescano “se va de boca” en ocasiones y añade que ello e incluso el hecho de no tener un plan de gobierno muy estructurado no lo comprometen de cara a la ciudadanía. Respecto de las falencias, Velarde admite que “siempre” hay cosas por mejorar, aunque prefiere no entrar en detalle: “No voy a ser yo el que públicamente haga un consejo, los consejos se formulan en privado”.

Como parte de su estrategia de cierre de campaña, Lescano buscará reforzar su presencia en los conos de Lima en estos últimos días luego de recorrer distintas regiones del país, incluyendo su última gira por el sur. Es ahí en donde, con 28%, les saca amplia ventaja a sus competidores. Puno, su tierra natal, ha sido su última parada.

Son precisamente candidatos de Acción Popular en Lima los que si bien le expresan su respaldo y o esperan con ansias en la capital para realizar recorridos, también critican parte del accionar del aspirante presidencial, demandándole un mayor trabajo en equipo y una mejor performance en el debate que viene ante los ataques que puedan venir de sus rivales. A su retorno a Lima, prevé reunirse con sus asesores y personas de su entorno para prepararse para el debate del JNE del miércoles.

George Forsyth: vende una imagen de estar en el campo, no es buen comunicador

La disputa por el segundo lugar y un eventual pase a segunda vuelta con Yonhy Lescano tiene, al momento, a George Forsyth liderando la pelea principalmente con Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. El exalcalde de La Victoria se mantuvo en el primer lugar de la intención de voto hasta febrero, caída que lo puso en empate técnico con el acciopopulista y que generó cambios en su entorno de campaña.

La principal debilidad que tuvo Forsyth en la mayor parte de su campaña es reconocida por Patricia Arévalo, candidata a la primera vicepresidencia: “Hemos cometido sin duda algunos errores, sobre todo al comienzo, que estuvimos demasiado concentrados en los viajes y poco concentrados en la prensa, que fue un error que estamos corrigiendo. Lo estamos viendo de una manera muy dinámica sin quitar el contacto con la gente”. Aragón rescata esa corrección: “Su fortaleza en este minuto es haberse dado cuenta del error y haber detenido la caída. Te da una idea de que ha habido cierta reacción”.

Tras el revés, la estrategia ha cambiado y se basa ahora en reforzar la presencia en medios –sobre todo considerando que no usa la franja electoral– y en resaltar lo que desde el equipo del postulante se considera una fortaleza: ser una propuesta de cambio y la única opción ante “los mismos de siempre”. El último miércoles, desde Piura, Forsyth compartió un mensaje en Twitter en esa línea: “En esta contienda nos enfrentamos no contra otros partidos, sino contra la mismocracia, su olvido y corrupción”. A esa táctica se suman las críticas directas a sus contendores y próximos viajes por la sierra central, el sur y oriente del país, según ha adelantado Rennan Espinoza, jefe de campaña.

“Los otros cuatro del debate del domingo [21] han sido congresistas, ¿qué hicieron? No es que puedan definir grandes logros en su paso por el Estado. En cambio, George sí puede exhibir logros en su paso por La Victoria”, dice Arévalo al resaltar otro punto a favor que considera en Forsyth.

George Forsyth en Carabayllo





Tuesta se detiene en el discurso en torno a La Victoria. Destaca que Forsyth ha sabido explotar la idea de que un político debe estar en el campo con la gente, intentando resolver problemas y poner orden. Y aunque no necesariamente lo haya hecho en el citado distrito, “la idea de estar en el terreno vende mucho y aparece como empático”. Otros valores que resalta en el exalcalde son el no tener tantos anticuerpos al ser nuevo en la política de alcance nacional y ser un “alumno aplicado” que escucha a su entorno para hacer cambios.

Pero la fortaleza de la novedad política, acota Tuesta, es a la vez una debilidad. “No tiene experiencia política. A veces, cuando ha tocado temas, es claro que no los domina. Su plancha es casi desconocida y su partido también. Pese a que Restauración Nacional era antes un partido medianamente conocido, Victoria Nacional no lo es. Hubiera necesitado más tiempo para construir una base mayor”, señala, aunque advierte que el desconocimiento y la falta de experiencia no han evitado triunfos electorales en el Perú.

Esa inexperiencia puede valerle una debilidad en el debate del JNE, indica Aragón, pues “no es un buen comunicador, es bastante limitado al plantear una idea y defenderla”.

Forsyth lidera las preferencias en el oriente y tiene ventaja entre las mujeres con 13%, un punto menos que Lescano. Quienes en marzo indicaron que votarán por él explicaron que lo hacen principalmente porque tiene las mejores propuestas y luchará contra la corrupción, mientras que las motivaciones fueron: es el único con capacidad para liderar el país, disminuirá la delincuencia, reactivará la economía, entiende al pueblo y es el menos malo de las opciones.

Con miras al debate del JNE, donde el candidato de Victoria Nacional se medirá en las duplas con Mendoza y Acuña, Arévalo afirma que “lo más importante es reforzar la idea de que Forsyth es el candidato de centro”. Nosotros somos el verdadero centro, un centro democrático. No un centro de inercia, es un centro de cambio”.

Rafael López Aliaga: sin medias tintas, no convocante y polarizador

Hasta enero, el candidato de Renovación Popular no pasaba del 1% ni del rubro ‘otros’ en las encuestas de Ipsos Perú. Apareció con 3% en febrero y subió a 8% de intención de voto en marzo, manteniendo una expectativa de cara al 11 de abril, aunque también dejando abierta la pregunta de hasta dónde puede llegar.

La disputa del voto conservador principalmente con Keiko Fujimori, la politización de esa agenda, hacerla su bandera, ser visto como una opción más viable que la lideresa de Fuerza Popular y tener un discurso populista de derecha son algunos de los factores que analistas consultados por este Diario han mencionado para explicar la arremetida de Rafael López Aliaga.

De acuerdo al último estudio de Ipsos Perú, la principal razón de quienes dijeron votarán por él se dirige a la capacidad del empresario para reactivar la economía y dar empleo, mientras que lo respaldan en menor medida porque es el “menos malo de las opciones”. Hombres de 26 años a más, de los sectores socioeconómicos A y B y principalmente de Lima son los que lo apoyan.

Pero si bien ha tenido como fortaleza la notoriedad que le han permitido las encuestas, son él mismo y otras personas de su campaña quienes han generado autogoles. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que Renovación Popular tiene ocho personas que aspiran a ocupar un escaño en el Parlamento por distintas regiones, pero todas viven en Lima y su propio entorno desconoce de sus postulaciones.

López Aliaga ha intentado justificar esa improvisación señalando que escogió a sus candidatos por Zoom debido a que enfermó de coronavirus. No solo cayó en una ‘fake news’, sino que la difundió: se trataba de una presunta solidaridad y respaldo del Frepap, que fue negada por el partido. Se alió con el Frente Patriótico que lidera el excongresista Virgilio Acuña y que estuvo vinculado a Antauro Humala, lo que le valió críticas de su propio candidato a la segunda vicepresidencia Jorge Montoya; y también ha anunciado el apartamiento de una candidata al Congreso por Pasco –que admitió no conocer dicha región– y de su candidata a la primera vicepresidencia Neldy Mendoza, pese a que el plazo para renuncias ya venció.

Inefables frases también han acompañado al candidato. Por ejemplo, al ser consultado por la prensa sobre el caso de Ana Estrada y la eutanasia, refirió que “si una persona se quiere matar es libre, si se quiere matar búsquese un edificio y se tira”. Asimismo, en una entrevista en Willax planteó que a menores violadas se les envíe a un hotel cinco estrellas por nueve meses para que luego decidan si se quedan con su bebe o lo dan en adopción. Al ser confrontado sobre esas declaraciones en una entrevista con este Diario, López Aliaga optó por un tono agresivo y falsamente acusatorio.

En Renovación Popular aseguran que varias declaraciones de López Aliaga han sido sacadas de contexto o que existe una campaña contra el candidato. Esto es ratificado por Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia, aunque reconoce: “Cuando hay críticas y estas son comprobadas y hay errores, se corrigen”. López Aliaga ha estado esta semana en Cajamarca, Cusco y Junín. Alista aún más viajes, adelantó Montoya.

El también candidato al Parlamento asevera que las fortalezas de López Aliaga están en su discurso directo, sobre todo el ligado a la lucha contra la corrupción y generación de empleo, pues “no hay candidato que se le acerque en esas propuestas”. “Debilidades no tenemos. Podemos tener algunos puntos menos visibles que otros, y que tenemos que hacerlos resaltar. Nos ha faltado cubrir más áreas para poder llegar a más población, no nos da tiempo a llegar a todo sitio”, añade.

Rafael López Aliaga realizó el último sábado un recorrido por el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria. López Aliaga ha estado esta semana en Cajamarca, Cusco y Junín. Alista aún más viajes, adelantó Montoya. (Foto: Lino Chipana / GEC)

En cuanto al debate del JNE, Montoya afirmó el último jueves a El Comercio que López Aliaga sí acudiría a la cita del miércoles 31. Un día después, sin embargo, el candidato presidencial puso en duda su participación. En caso el líder de RP acuda, Montoya dice esperar una confrontación de propuestas, sobre todo durante la dupla que le toca con Julio Guzmán, del Partido Morado. “Si el señor Guzmán, que ya no existe en las encuestas, quiere hacer un show del tema, que lo haga, es su problema. Hay que buscar calidad en el debate, no bajezas”, reclama.

Tuesta ve en López Aliaga a un candidato con fortalezas expresadas en un perfil claro de “extrema derecha”, sin medias tintas, con capacidad de cohesionar mucho a su elector y con recursos económicos expresados en viajes y propaganda a nivel nacional, además de una estrategia digital. “Sus seguidores se comportan en las redes como él: muy agresivos, cohesionados, no le entra balas, así muchas de las cosas que diga no sean reales”, indica.

Pero ese perfil, subraya, hace que a la vez tenga la debilidad de no ser convocante, lo que le resta posibilidades de crear coaliciones en un eventual gobierno: “No existen otros que no sean ellos. Todos los que no son ellos son corruptos, caviares, rojos, comunistas, convenidos. Así, difícilmente gana. Polariza al extremo y se convierte en un candidato que pudiendo pasar a la segunda vuelta, le es recontra difícil el ganar”.

Aragón destaca en López Aliaga la capacidad de asentar la imagen de un no político exitoso en términos empresariales que conecta con el ciudadano a través de mensajes duros principalmente a nivel anticorrupción. Resalta también que si bien enarbola la bandera conservadora, a la gente también puede interesarle su defensa del modelo económico: “Le suma ser un hombre que defiende a la familia, pero difícilmente es lo único que lo conecta con la gente”. Como punto débil apunta la poca interacción que ha tenido con sus contendores en recientes debates, lo que no podrá evitar en el debate del JNE.

Keiko Fujimori: experiencia y buena comunicación, mayor antivoto e imagen debilitada

En el tramo final de la campaña, Fuerza Popular intenta reforzar un mensaje de centroderecha, alejándose de denominados extremos que Keiko Fujimori busca polarizar y desacreditar. En distintas ocasiones, como en el debate de Canal N y América TV, se ha referido al “populismo de Yonhy Lescano” y el “populismo agresivo de Rafael López Aliaga”, por un lado, y a la “izquierda radical de Verónika Mendoza”. Una estrategia en la que se insistirá de cara al tramo final de la campaña y a la contienda del JNE, según señala Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia.

Fujimori Higuchi llega a la recta final de la campaña con la experiencia de ser dos veces candidata presidencial (2011 y 2016), pero con una debilidad que puede costarle la elección: tiene el mayor antivoto (70%) en comparación con los otros candidatos mejor ubicados en las encuestas, siendo Mendoza, contra quien ha enfilado sus ataques, la segunda (53%). Quienes respondieron a Ipsos Perú en marzo que votarán por ella explicaron que lo harán principalmente porque es la única con capacidad de liderar el país y luchará contra la corrupción, mientras que las justificaciones con menor respaldo fueron: es la candidata favorita de mi familia/amigos y mejorará el sistema educativo.

La excongresista arrastra, además, un proceso judicial por el Caso Odebrecht que incluye una acusación y pedido de 30 años de cárcel y el hecho de ser líder de una conflictiva mayoría parlamentaria en el Congreso 2016-2019. Ella ha reconocido en entrevista con este Diario, que Fuerza Popular fue “confrontacional”.

Aragón valora la mejor solvencia comunicacional de Fujimori para exponer ideas, pero ve un obstáculo en el antivoto, pues el “voto duro” naranja no garantiza un pase a segunda vuelta en una contienda en la que “la sensación es que ya fue”. “Es muy frecuente la idea de que ella fue si no la principal responsable, una de las principales responsables de la inestabilidad política, de un capricho autoritario con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski”, manifiesta.

Tuesta coincide con las fortalezas, pero cree que las limitaciones pesan más: la reducción del núcleo duro, una imagen debilitada con derrotas electorales a cuestas o idas y venidas respecto de la relación con su padre. “Tiene al costado a Hernando de Soto que puede haber quitado simpatizantes y a la extrema derecha a López Aliaga. Cuando se instala la idea de que no vas a ganar se abre la gran puerta de la inmigración [de votos]”, explica.

Keiko Fujimori estuvo este sábado en el asentamiento humano Jenny Bumachar en Ventanilla. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)

Patricia Juárez añade a la experiencia de Fujimori la “fortaleza emocional y espiritual” que le han dejado las prisiones preventivas y –aún pese a ellas y a un proceso judicial al que llama “persecución política”– la hacen estar “en su mejor momento”. En cuanto al antivoto, se expresa incrédula, pues asegura que han tenido buena recepción en los recorridos: “No es que uno se ciegue, pero yo veo respaldo cuando ella va a un lugar”.

Otras estrategias de cara a la recta final, según han adelantado fuentes fujimoristas, se refieren a recorrer el norte del país para consolidar el respaldo de anteriores comicios; mantener el mensaje de “mano dura” y reinstauración del principio de autoridad en respaldo a la policía; presentarse en medios de comunicación o programas de televisión por más que sean críticos con ella; resaltar los mensajes ubicados al “centro popular” sin “posiciones radicales”; realizar recorridos en zonas populares; y seguir apelando a la figura de su padre Alberto Fujimori.

Verónika Mendoza: empatía y mejor transmisión de ideas, alto antivoto y la mochila de la izquierda

Rumbo al 11 de abril, la candidata de Juntos por el Perú enfrenta el hecho de ser la segunda con mayor antivoto (53%), detrás de Keiko Fujimori. La encuesta de Ipsos-Perú dio cuenta, además, de que, para los entrevistados, un régimen chavista o comunista sería lo peor que le podría pasar al Perú, lo que se relaciona con los cuestionamientos y dichos sobre la excongresista desde las tiendas rivales.

Su campaña no ha podido despegar. Mientras en setiembre del 2020 tenía 4%, en marzo registra 6%. Y pese a que en los comicios del 2016, cuando postuló con el Frente Amplio, fue la candidata más votada en la mayoría de regiones del sur, esta vez quien le ha arrebatado ese bastión por largo trecho a la política cusqueña es su rival puneño Lescano. La exmilitante nacionalista y exlegisladora frenteamplista ha enfrentado también en los últimos días un choque interno en el partido que la alberga ahora para esta contienda, puesto que Yehude Simon, fundador del mismo aunque con licencia, anunció que una facción ha optado por respaldar a Pedro Castillo de Perú Libre, otro candidato de izquierda.

Roberto Sánchez Palomino, presidente de JP y candidato al Congreso, defiende como una fortaleza de Mendoza el no titubear al promover un cambio y una “refundación del país” a través de una nueva Constitución. “Una de sus fortalezas es la empatía, esa capacidad de inclusión, de reflejar como una mujer quechuahablante la identidad”, agrega.

Verónika Mendoza durante una caravana por San Juan de Lurigancho el último jueves. (Foto: José Rojas Bashe / GEC)

Sin embargo, Tuesta refiere que ello es una debilidad por ser un tema abstracto cuando la ciudadanía demanda medidas urgentes en torno a la pandemia. “Es difícil plantearlo como un tema central de la campaña. Ahí ha perdido mucho”, opina.

Otro punto en contra, indica, es el simple hecho de pertenecer a una izquierda conocida por su división y de tener relaciones internacionales que la pueden perjudicar. “Carga con la mochila de que por más que deslinda de Maduro, nadie le cree. Se ha convertido en un tema que termina siendo un lastre por las propias responsabilidades de la izquierda. Ningún otro político se hipoteca, así no existan vínculos económicos, sino simplemente ideológicos, con ningún país ni gobierno. Es fácil endilgarle lo que sucede en Argentina, Bolivia, México, Cuba o Venezuela”, agrega.

En tanto, Tuesta y Aragón coinciden en que Yonhy Lescano y Pedro Castillo representan para Mendoza límites y debilidades a la hora de intentar captar votos.

En cuanto a las fortalezas, Tuesta resalta que Mendoza es una política experimentada, conoce su programa de gobierno, es empática y no tan distante como Keiko Fujimori y se desenvuelve bien en entrevistas y debates. Aragón coincide en parte y advierte: “Si nos quedáramos con quién transmite mejor, es capaz de articular una idea o incluso por ratos con cierto mayor nivel de empatía, Mendoza aparecería en el primer lugar. El problema es que es la candidata de la izquierda, y eso en el Perú tiene un fuerte rechazo”.

Para Roberto Sánchez, ser de izquierda no es una debilidad, sino “una fortaleza”. “Las debilidades, más bien, vienen por esa campaña de todos contra Verónika, de terruqueo, reflejan el temor de un sector”, considera. Menciona como debilidad la limitación logística y económica de la campaña, lo que dificulta algunas actividades.

Indica que, en estos últimos días, la tarea principal ha sido concentrarse en el debate de este lunes, pero adelanta que habrá más recorridos. Con ese fin, asegura que el partido va “puerta a puerta, barrio a barrio” con sus propuestas y, a la vez, recogiendo demandas ciudadanas.

Quienes respondieron a Ipsos Perú que votarán por ella explicaron como principal razón: ha ofrecido cambiar la Constitución. Resaltan también su liderazgo.

