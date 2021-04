Conforme a los criterios de Saber más

Delsy Loyola, con la cámara de Antonio Álvarez, enviados especiales de El Comercio

El comandante Julio Vásquez, comisario sectorial de Chota (Cajamarca), dijo esta tarde a El Comercio que su posición como autoridad policial es que “a espacio abierto no se prestan las condiciones para una buena seguridad” de los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Es un espacio abierto y con la congregación que habrá mañana [sábado] de las rondas campesinas que han convocado a nivel de toda la provincia y a nivel de otras provincias del departamento que también van a venir”, comentó Vásquez, pues estaba programado con anticipación el evento donde participarían las rondas junto a Castillo.

“Un debate de esta clase, donde va a ser para que la gente vea, no puede ser a espacio abierto, tiene que ser a espacio cerrado, como siempre ha sido, con los moderadores seleccionados. La ronda tiene su posición, que piensan que van a garantizar, pero yo hasta ahora no sé qué equipo o entidad va a ser moderadora. El estrado no se presta a las condiciones para que pueda ser un escenario donde pueda realizarse el debate”, reiteró el comandante Vásquez. Desde esta mañana, un estrado fue armado en la Plaza de Armas de Chota.

Vásquez recalcó que el estrado es “insuficiente”, así como las condiciones para contar con un aforo correcto debido a la pandemia. “Pero, dadas las circunstancias que Keiko Fujimori está indicando que acepta el reto para debatir, ante eso he sido claro: he oficiado al Ministerio Público, a la Subprefectura, al alcalde, donde he indicado que estamos atravesando una pandemia y las medidas de seguridad no se podrían controlar a cabalidad porque es un espacio abierto y es una plaza pública”, dijo.

“Nosotros tenemos que estar sí o sí, pero esperemos que no haya ningún tipo de alteración del orden público”, agregó. Además, comentó que del Comité de Seguridad estuvieron presentes el alcalde de Chota, las rondas y él, pero no participaron la subprefecta, el Ministerio Público, el juez y ni otras entidades que son del comité provincial.

Esta tarde, tras la reunión con las autoridades de la Municipalidad de Chota y el representante de Fuerza Popular, Víctor Cabrera, representante de Perú Libre, anunció que sí habrá debate presidencial y afirmó que será organizado por las organizaciones sociales, como las rondas campesinas y sindicatos. “Las condiciones ya están generadas”, exclamó.

