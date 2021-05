Conforme a los criterios de Saber más

Delsy Loyola, con la cámara de Antonio Álvarez, enviados especiales de El Comercio

El alcalde provincial de Chota, Werner Cabrera, dijo esta mañana que se reunió con los voceros provinciales de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular para aterrizar los detalles antes del debate de este sábado. Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori debatirán hoy, desde la 1 p.m., en la Plaza de Armas de Chota, donde se armó un nuevo estrado para el evento.

“Nosotros somos totalmente imparciales sobre este debate”, dijo a la prensa. Respecto a la organización, el alcalde mencionó que la Municipalidad Provincial de Chota es solo un facilitador, pero no organizador. “Como municipalidad no somos organizadores, sino facilitadores, ante la ausencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo que hemos hecho es contribuir a que se dé este debate resguardando el orden y seguridad”, comentó.

Cabrera comentó que lo moderadores del debate serán los periodistas locales Carlos Idrogo y Henry Hans. Además, serán cinco los ejes que expondrán los candidatos: propuestas sobre la crisis sanitaria, la reestructuración económica, educación, seguridad ciudadana y lucha anticorrupción.





En cuanto al tiempo, prosiguió, los candidatos podrán exponer cinco minutos sobre cada propuesta. “Son cinco bloques y va a ser expositivo”, agregó Cabrera.

Por su parte, Luis Cacho, jefe de la región policial Cajamarca, detalló que respecto a la seguridad están coordinando también con los ronderos para que el evento se lleve a cabo teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia. “No podemos bajar la guardia”, incidió.

Recordó también que, debido al estado de emergencia nacional, el derecho de reunión está restringido. “Pido a los dirigentes ronderos para que esto se lleve a cabo en otro lugar y también respetando el distanciamiento del caso”, comentó.

“Cuando hay debates siempre se prohíbe que no haya portátiles, pancartas, pero vamos a coordinar ello. Me voy a reunir con el alcalde y representantes de cada partido para poder tomar acuerdos. Este debate no ha sido organizado con anticipación, sino de último momento. Estoy para garantizar la seguridad y orden”, dijo la autoridad policial.

Además del aforo de la plaza, Cacho dijo que hay medidas de bioseguridad que se tienen que tener en cuenta para el debate. “Vamos a establecer qué cantidad de gente va a pasar teniendo en cuenta que hay protocolos frente a un debate. La gente que pase va a tener que cumplir con el distanciamiento y medidas de bioseguridad frente a la pandemia”, indicó.

