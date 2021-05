Conforme a los criterios de Saber más

Hasta la noche del viernes no se conocían los detalles -como el escenario exacto, la dinámica, los moderadores y los protocolos frente a la pandemia- del anunciado encuentro entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Por la tarde, los representantes de ambos partidos habían señalado que el debate en Chota, Cajamarca, se realizaría a la 1 de la tarde de este sábado.

Poco después de las 10:30 de la noche, Keiko Fujimori señaló que hasta ese momento las condiciones para el debate eran una incógnita y señaló que los voceros de Castillo se reunían a puerta cerrada para decidir sin ningún representante de Fuerza Popular.

Hasta ahora las condiciones para el debate son una incógnita. Los voceros de Castillo se contradicen, se reúnen en Chota a puerta cerrada para decidir sin ningún representante nuestro. Un total estado de caos que espero se aclare ya. Yo estaré mañana en Chota de todas maneras. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 1, 2021





Por la tarde, tras la reunión con las autoridades de la Municipalidad de Chota y el representante de Fuerza Popular, Víctor Cabrera, representante de Perú Libre, anunció que sí habrá debate a la 1 de la tarde.

Por su parte, Víctor Mejía, representante de Fuerza Popular, señaló que “ya se han hecho coordinaciones” para el encuentro.

Sin embargo, el comisario sectorial de Chota dijo que su posición como autoridad policial es que “a espacio abierto no se prestan las condiciones para una buena seguridad” de los candidatos.

“Es un espacio abierto y con la congregación que habrá mañana [sábado] de las rondas campesinas que han convocado a nivel de toda la provincia y a nivel de otras provincias del departamento que también van a venir”, comentó Vásquez.

“Un debate de esta clase, donde va a ser para que la gente vea, no puede ser a espacio abierto, tiene que ser a espacio cerrado, como siempre ha sido, con los moderadores seleccionados. La ronda tiene su posición, que piensan que van a garantizar, pero yo hasta ahora no sé qué equipo o entidad va a ser moderadora. El estrado no se presta a las condiciones para que pueda ser un escenario donde pueda realizarse el debate”, reiteró el comandante Vásquez. Desde la mañana del viernes, un estrado fue armado en la Plaza de Armas de Chota.

Norbil Rafael, coordinador del encuentro de rondas que se realizará también este sábado -el evento ya estaba programado- dijo que el debate presidencial se realizará “en forma continuada” a dicha cita.

“Las rondas campesinas van a realizar trabajo de seguridad desde hoy, en coordinación con las rondas urbanas también como siempre, con serenazgo y la PNP”, dijo Rafael. “Se va a dar este debate. Es un acontecimiento histórico para nosotros”, agregó.

El partido Perú Libre, a través de su cuenta de Twitter, informó la tarde del viernes que el candidato Pedro Castillo estaba en camino a Chota.

Nuestro candidato Pedro Castillo está rumbo a Chota para demostrarle al fujimorismo que vamos por el cambio, por la esperanza y no por el continuismo explotador.. — Perú Libre (@PERU_LIBRE1) April 30, 2021





Asimismo, la candidata Keiko Fujimori llegó en la tarde a Jaén (Cajamarca). El sábado estará en Chota.









VIDEO RECOMENDADO

Mininter sobre posible debate presidencial en Chota