Delsy Loyola, con la cámara de Antonio Álvarez, enviados especiales a Chota

Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular que llegó a la ciudad Chota (Cajamarca), cuestionó que los temas del debate presidencial se hayan elegido solo con representantes de Perú Libre, sin convocar a Fuerza Popular. Este sábado, desde la 1 de la tarde, los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) acordaron debatir en la Plaza de Armas de la provincia cajamarquina.

“Nosotros tenemos que conversar esos temas. De eso se trata, se trata de ponernos de acuerdo qué temas vamos a conversar, qué tiempo, quién va a moderar, a qué hora empieza, termina, quién habla primero, quién después. Son temas que no se han conversado ni definido con nosotros”, señaló Nano Guerra a El Comercio.

Agregó que espera poder reunirse con el alcalde de Chota, Werner Cabrea, para poder definir los términos de debate. “Las cosas no se pueden definir de un solo lado, no es democracia” , insistió.

Asimismo, el vocero de Fuerza Popular señaló que, esta semana, Luis Galarreta sostuvo reuniones con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y representantes de Perú Libre con miras a los cuatro debates que organizará y ha planteado el ente electoral. Sin embargo, hasta la fecha no llegan a un acuerdo debido a negativas del partido de Pedro Castillo.

“Ellos [Perú Libre], en varias ocasiones, han manifestado que no querían tener ningún debate, que el único debate debía ser este, lo cual no nos parecía justo y no nos hemos llegado a poner de acuerdo”, dijo.

En cuanto al debate de hoy, Guerra García indicó que el viernes fueron informados que hubo conversaciones con un vocero de Fuerza Popular, “cuando no se nos ha llamado por teléfono, no se nos ha consultado, y que ya se han puesto las reglas de juego. Ya definió el sitio, la hora, ahora va a definir el árbitro, el tamaño de la cancha, las reglas, es dueño de la pelota. Nosotros, aún con eso, que nos demuestra un espíritu de cómo podría ser este esquema totalitario en que las cosas se hacen de un solo lado. Siempre hay que conversar”, concluyó.

El Comercio también conversó con Samuel Mejía, representante de Fuerza Popular en Chota, respecto a la falta de coordinación con miras al mencionado encuentro. Indicó que el vocero oficial es Hernando Guerra García y que en las reuniones previas del viernes solo vio el tema de la seguridad a fin de informarlo a los delegados nacionales.

La candidata Keiko Fujimori llegará a la 1 de la tarde a Chota para el debate.

