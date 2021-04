Conforme a los criterios de Saber más

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no organizará el debate entre los candidatos a la Presidencia de la República Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por “razones logísticas”, según indicaron fuentes de esa institución a El Comercio. Esta tarde señalaron que que preparar una polémica de este tipo “en menos de dos días es poco serio e irresponsable”.

Posteriormente, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, confirmó que dicha institución está organizando cuatro debates: dos de candidatos presidenciales, uno de vicepresidentes y uno de técnicos y no “otro tiempo de encuentros que los candidatos libremente podrían realizar con responsabilidad”.

“La institución que me honro presidir está organizando cuatro debates: uno para técnicos, otro para candidatos a la vicepresidencia y los dos últimos para los candidatos presidenciales. Estos debates se encuentran debidamente estandarizados y van a llevarse a cabo como corresponde bajo condiciones de bioseguridad. El JNE no organiza otro tiempo de encuentros que los candidatos libremente podrían realizar con responsabilidad”, refirió en un audio enviado a RPP.

Fuentes del JNE agregaron que preparar una polémica de este tipo “en menos de dos días es poco serio e irresponsable”.

Las mismas fuentes señalaron que dentro de la planificación del tres debates que se realizaron en la primera vuelta se hicieron pruebas moleculares para evitar contagios por COVID-19 no solo a los 18 candidatos y sus asesores, sino también a los moderadores, periodistas e integrantes del equipo de producción.

#LOÍLTIMO Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicaron a @Politica_ECpe que no organizarán el debate de este sábado entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en Chota, Cajamarca por razones “logísticas”. (1/4) pic.twitter.com/mrCVSUVl8e — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 29, 2021

“Solo para este paso demandó la programación de fechas. Y un costó, una contratación que para el Estado significa tiempo y determinados procesos para que todo sea de acuerdo a la ley”, expresaron.

También precisaron que cada debate que organiza el JNE tiene un presupuesto designado por el Estado. Y en el caso de la polémica propuesta por ambos candidatos para realizarse en Chota, Cajamarca, el sábado, no cuenta con una partida.

Añadieron que la institución le ha propuesto a Perú Libre y Fuerza Popular realizar dos debates entre sus candidatos presidenciales en los dos últimos domingos de mayo.

“Definitivamente, es imposible que el JNE organice este tipo de debates cuando se requiere de toda una logística que para el Estado es más compleja que para el privado”, mencionaron.

Las mismas fuentes del jurado, además, subrayaron que la entidad tampoco sugerirá “las reglas” para el debate en Chota, porque no lo organizará. No obstante, indicaron que los candidatos son libres de continuar con su iniciativa. Y recordaron que, en la primera vuelta, diferentes medios de comunicación realizaron polémicas no oficiales.