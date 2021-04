Conforme a los criterios de Saber más

Los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) habían expresado su disposición a tener su primer debate de la segunda vuelta en Chota. Conforme pasan las horas hay más dudas que certezas respecto a dicho encuentro. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó ayer que no organizarán la polémica debido a “razones logísticas”.

Aunque Fujimori aceptó el reto de Castillo para debatir en la provincia de Chota (Cajamarca), y que el encuentro sea este domingo 2 de mayo, horas después el candidato de Perú Libre señaló que la cita debería darse no el domingo, sino el sábado.

La nueva fecha fue aceptada por Keiko Fujimori, pero en horas de la tarde Castillo sufrió una descompensación respiratoria en Lima. Por esa razón, fue trasladado a una clínica local. En horas de la noche del jueves, aceptó realizar este debate, pero aún no se conoce ningún acuerdo formal.

Fortalezas y debilidades de los candidatos

En tanto se define si se dará esta primera polémica y cuándo sería, Omar Awapara, director de la carrera en Ciencias Políticas de la UPC, señaló algunas fortalezas y debilidades con que los candidatos presidenciales llegan hasta este momento de la campaña en segunda vuelta.

“El hecho de haber puesto la iniciativa del debate, creo que ha sido una movida interesante de Keiko [Fujimori] como para romper el momento de la elección que favorecen a Castillo. Como ha tomado la iniciativa, se ve como una que ha recogido de Castillo y habría que ver si es que llega”, señaló Awapara.

Además, más allá de que el encuentro se dé o no, “el hecho de haberlo puesto en agenda le favorecería a Keiko Fujimori por encima de Castillo. Si se termina dando, es interesante porque se daría con Pedro Castillo de local, en un escenario ad hoc para la ocasión”, agregó.

Una de las fortalezas para Keiko Fujimori sería su experiencia previa en polémicas electorales. “Vendría a ser el tercer debate en segunda vuelta de Keiko Fujimori. Podría estar a su favor tener esa experiencia”.

Si bien Pedro Castillo tiene también experiencia sindical, el debate de primera vuelta fue, básicamente, mantenerse en un guion sin interactuar necesariamente.

“Fue una exposición de ideas, lo que le sirvió fue para posicionarse, pero no fue un debate propiamente. Nunca miró para el costado o entró en la confrontación de un debate”, dijo.

En cuanto a algunos pasivos, Awapara señaló que Castillo “se ha abierto un flanco” debido a su posición en las últimas encuestas.

“El hecho de que ha estado puntero y haya aparecido en primer lugar hace que los reflectores se pongan sobre él”, consideró. Por ejemplo, en los últimos días se han difundido polémicas declaraciones que dio Castillo antes de la segunda vuelta que apuntan, por ejemplo, a desactivar una institución como la Defensoría del Pueblo. Luego, claro está, intentó dar marcha atrás.

Castillo también declaró que, de llegar a ser gobierno, promovería la desactivación de la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías) y la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao).

En cuanto a Keiko Fujimori, la candidata ha sido cuestionada por varios miembros de su equipo técnico, que incluye a las excongresistas Carmen Lozada y Martha Moyano y al exministro de Economía, Jorge Baca Campodónico.

“Todos los candidatos que han estado punteros, a todos se les ha destacado algo, han cometido errores”, añadió Awapara. Esto no habría ocurrido de la misma manera con Castillo en la primera vuelta.

Por su parte, la politóloga Denisse Rodríguez consideró que Pedro Castillo “tiene una amenaza importante, que es el hecho de ir primero, y siempre el primero de alguna manera va a tener que sufrir las pullas por estar encabezando las encuestas”.

En ese sentido, “Keiko está bastante rezagada, pero esto recién empieza. Recordemos que siempre los que van primero suelen recortar la distancia conforme pasan las semanas”, añadió Rodríguez.

Denisse Rodríguez coincidió con Awapara respecto a que la experiencia de Fujimori en otros procesos electorales podría darle una ventaja. “Keiko sin duda tiene mucha experiencia siendo candidata. Lo ha sido en tres comicios, sabe cómo es. En un debate puede tener más solvencia, pero habiendo dicho lo anterior, claramente tiene este pasivo”, dijo.

Ideas claras y compromisos

Awapara señaló que aún no se les puede pedir un equipo de gobierno a los candidatos, aunque sí planes de acción. “Keiko Fujimori ya está sugiriendo unos nombres. Pero sí se les debe exigir un plan de acción inmediato frente a la crisis sanitaria y reactivación económica. Hasta el momento, no hemos escuchado mucho en ese sentido”, apuntó Awapara.

“El debate es un mejor momento para platear lineamientos concretos en temas de acceso a vacunas, cronogramas de vacunación, medidas para reactivar la economía”, añadió.

Por otro lado, Denisse Rodríguez comentó que “mucho se le ha cuestionado a Pedro Castillo esta falta de no saber exactamente qué propone, no sabemos quiénes exactamente están en el equipo. Keiko puede decir que ella sí tiene el equipo, claro ha sido bastante criticada la conformación del equipo que está presentando, es como un arma de doble filo. No ha dejado muy tranquila a la población la presentación de sus eventuales ministros, especialmente en temas de economía. Veremos, es un tema complicado para ambos”.

Respecto a Castillo, indicó que lo que el candidato debería hacer el día del debate es “concentrar esta desilusión, desazón con el accionar de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en los últimos cinco años”.

Finalmente, en cuanto a la presentación de equipos, comentó que “en un escenario ideal” ambos candidatos deberían presentar un equipo ya conformado y compromisos puntuales.

“Sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos se presentan como candidatos con las mejores credenciales democráticas o lucha anticorrupción. No nos han dicho nada sobre ese sentido y de hecho tienen por un lado el accionar de Fuerza Popular en el pasado, y por otro lado Pedro Castillo diciendo que quiere desactivar todo tipo de organismo público que se encarga de supervisar algo. Es bastante preocupante que hable de desactivar la Defensoría, el TC”, exclamó.

