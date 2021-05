Conforme a los criterios de Saber más

Después de las marchas y contramarchas por la organización del primer debate de la segunda vuelta electoral, los equipos de los candidatos a la presidencia Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) confirmaron que este sábado, desde la 1 de la tarde en Chota, Cajamarca, participarán del evento donde presentarán sus propuestas.

Los postulantes a la presidencia anunciaron su presencia en la plaza de armas de la ciudad cajamarquina para plantear los principales lineamientos para un eventual gobierno y polemizar sobre dichas ideas.

Tras la reunión entre las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chota y el representante de Perú Libre, Víctor Cabrera, se informó que el debate presidencial será organizado por las organizaciones sociales, como las rondas campesinas y sindicatos. Samuel Mejía, vocero de Fuerza Popular, tuvo una breve participación.

Este será el primer debate entre Castillo y Fujimori, y será el segundo que se realice fuera de Lima, la capital del país, entre candidatos que disputan el balotaje.

El primer debate descentralizado fue protagonizado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, en el 2016. Aquel sí fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a diferencia del pactado para este sábado.

Desde el norte del país

El 22 de mayo de 2016, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se presentaron ante el país en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura para el debate presidencial. Ahí discutieron sobre diversas propuestas en torno a temas prioritarios para las regiones como la descentralización, ordenamiento territorial, manejo de recursos naturales, conflictos sociales, entre otros.

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y PPK en Piura. (Foto: JNE)

Además de presentar su plan de gobierno, Keiko Fujimori aprovechó el evento para recordarle a PPK su apoyo en las elecciones de 2011, donde la lideresa de Fuerza Popular disputó la segunda vuelta contra Ollanta Humala, y perdió.

Aquella noche, Fujimori Higuchi lanzó una frase contra Kuczynski, después de que el entonces candidato recordara los delitos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori.

“Como diría Nicomedes Santa Cruz: cómo has cambiado pelona. En 2011 no tuviste ningún problema en apoyar mi candidatura. Usted resaltaba mi honestidad y mi experiencia. Han pasado cinco años”, dijo.

Primer debate presidencial descentralizado entre Keiko Fujimori y PPK en Piura. (Foto: AFP)

PPK insistió en mencionar el gobierno de Fujimori: “Hablemos de los US$6 millones que desaparecieron y que podrían dedicarse para construir hospitales y escuelas”.

Pero la respuesta de PPK a Keiko Fujimori llegaría en el siguiente debate: “Cómo has cambiado pelona, me dijo. Yo le diría que ‘tú no has cambiado pelona. Eres la misma’”.

En Manchay

Aunque no fue por las elecciones a la presidencia, otro debate que no tuvo lugar en un auditorio en el centro de la ciudad, fue el que contó con la participación de los exalcaldes Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio.

El debate por la alcaldía de Lima se realizó en Manchay en setiembre de 2010. Andrade inició presentando propuestas, mientras que Castañeda saludó la presencia de los vecinos de la zona.

“¡Usted no ha propuesto nada!”, dijo. “Tú que trabajaste con Fujimori durante seis años” y “¡hay 30 gerentes del entorno de Castañeda con orden de captura!”, fueron algunas de las frases que dejó el fallecido Andrade.

“¡Tú declaraste a Fujimori ciudadano grato!”, le recordó Castañeda, tras llamarlo “malagradecido”.

