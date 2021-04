Conforme a los criterios de Saber más

Los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) han anunciado su presencia en la provincia de Chota (Cajamarca), luego de que esta semana ambos postulantes intercambiaron mensajes para realizar el sábado el primer debate de segunda vuelta en la región.

El lugar fue definido luego de que Castillo retara a la candidata Fujimori acudir a Chota para el encuentro. Ello fue aceptado Fujimori, así como que se realice la tarde del sábado -como había propuesto Castillo, en lugar del domingo 2 como planteó la candidata Fujimori-.

En horas de la tarde del jueves, el candidato de Perú Libre tuvo una infección a la garganta, pero más tarde anunció en Twitter que el debate se realizaría “sí o sí”. El jueves, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, dijo que este organismo electoral no estará involucrado en el evento. Consideró que Castillo y Fujimori están en libertad de realizar el evento.

Fujimori estará cumpliendo actividades este viernes en la región Amazonas -en Jaén y Bagua-, y el sábado llegará a Chota. Aún no se ha confirmado su hora de llegada.

“[¿Qué diría a las autoridades locales que dicen que no se reúnen las condiciones necesarias?] Vamos a esperar, pero vuelvo a repetir, yo el día de mañana me voy a dirigir a Chota. He aceptado el reto de debatir con el señor Pedro Castillo y esperamos que eso ocurra”, sostuvo en diálogo con Latina este viernes por la mañana.

En cuanto a Pedro Castillo, la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, dijo a El Comercio que “no sabría dar la respuesta” sobre si Castillo estará este sábado en Chota. Agregó que no se ha comunicado con él. “No logro comunicarme con él”, dijo.

La vocera de Perú Libre, Martina Portocarrero, comentó que si Castillo dijo que asistirá al debate del sábado, “saben que sí va a ir”. Consultada sobre la hora en la que estaría llegando a Chota, comentó a este Diario que no tiene “la información directa. Sí va darse el debate. Ha dicho bien claro que no se corre”.

Según Portocarrero, Pedro Castillo ya salió de la clínica La Luz, donde estaba internado. Sin embargo, al ser consultada sobre qué actividades cumple este viernes el candidato de Perú Libre, no quiso dar detalles a El Comercio.

Siguen las coordinaciones en Chota

Esta tarde, desde las 14:00 horas, representantes de Perú Libre se reunen con el alcalde provincial de Chota, Werner Cabrera, para coordinar cómo podría darse este debate.





Más temprano, Víctor Cabrera, de Perú Libre, dijo que Chota “no está en condiciones” de organizar el debate presidencial para este sábado. “Queremos decirle a los medios de comunicación nacionales que la población chotana no está en condiciones de generar el debate presidencial. La única institución que está en condiciones es el Jurado Nacional de Elecciones. La población no puede estar por encima del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó en diálogo con Canal N.

Sin embargo, luego dijo que tendrían una reunión en horas de la tarde con la alcaldía de Chota. “Vamos a tener una reunión a las 2 de la tarde. Ahí estaremos dando los detalles, cuáles son las conclusiones para brindar la seguridad a las personas que, si es que se genera el espacio de debate aquí en nuestra provincia”, dijo a El Comercio tras dialogar con Werner Cabrera.

Por su parte, el alcalde Werner Cabrera insistió en que la Municipalidad Provincial de Chota tiene la “predisposición” para que se realice el debate en la provincia cajamarquina. “Es una oportunidad histórica para Chota, los cajamarquinos y todos los peruanos. Hay expectativa para esperar a los candidatos”, dijo.

También reafirmó que la seguridad para el evento está garantizada. “No olviden que aquí, más de 50 años, se crearon las rondas campesinas para dar seguridad ciudadana, sin costo alguno. Chota es una de las ciudades más seguras del país”, señaló. Aún no se conocen los detalles de esta última reunión en Chota.

Coordinaciones en el JNE

Por su parte, el JNE inició el jueves las coordinaciones con Perú Libre y Fuerza Popular para los cuatro debates que han propuesto en la segunda vuelta electoral: dos debates presidenciales, uno de equipos técnicos y otro de los candidatos a la vicepresidencia. Este viernes, desde las 6:30 de la tarde continuarán estas reuniones para llegar a acuerdos.

Por Perú Libre participaron Eduardo Bendezú Gutarra y Ana María Córdova, y por Fuerza Popular Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez, detalló el JNE.

Este viernes, el JNE espera “afinar todos los detalles para la inmediata implementación de los aspectos técnicos y logísticos que son necesarios para la organización de los debates”, informaron.

El jueves, Keiko Fujimori aseguró que Pedro Castillo “no quiere aceptar el rol de debates propuestos”. Fuentes de El Comercio señalaron ayer que Perú Libre solo quiere participar en uno de los debates, y que este sea una semana antes de las elecciones.

