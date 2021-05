Conforme a los criterios de Saber más

Los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participaron la noche del domingo de un último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones para esta segunda vuelta.

La polémica estuvo compuesta por seis bloques temáticos. El primero se tituló “El Perú del Bicentenario” y consistió en una exposición de dos minutos por cada aspirante para describir su visión de país tras 200 años de república. Cabe señalar que, únicamente para este segmento, no se permitió la interacción entre los contendores ni tampoco se previó un espacio para pregunta ciudadana.

El Comercio conversó con los politólogos Omar Awapara, Kathy Zegarra y Paulo Vilca para conocer su balance general de esta presentación, además de sus impresiones específicas por cada candidato. Los tres coincidieron que en el bloque se difuminó el tema central y sirvió, más bien, de introducción resumida de mensajes electorales.

“Cero relación con el título del bloque. No hubo un proyecto por parte de ningún candidato. Más de un minuto en ataques, en el caso de Fujimori y, también, cero propuestas. Gran parte del tiempo fue más consumido en presentarse cada uno o atacar al rival”, opinó Awapara.

“Para mí, este bloque ha sido la concreción de la campaña de cada quien. Solo al final, Fujimori y Castillo hablaron de manera muy gaseosa sobre propuestas y ya no hubo tiempo para más”, indicó Vilca. Por su parte, Zegarra rescató que el JNE haya reproducido un video explicativo sobre lo que se buscaba con el segmento. “Esto, porque los temas a discutir no necesariamente son los discutidos”, refirió.

Pedro Castillo

El candidato de Perú Libre contó su experiencia de vida y buscó conectar desde un sello identitario. Básicamente, recurrió a su mensaje de campaña: “Vengo desde Puña. Soy maestro delante de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos muchos años, 24 años de servicio. He compartido con mis ronderos mi servicio, cuidando la salud, cuidando la salud social de mi pueblo. Vengo desde este espacio del magisterio nacional, preocupado por la educación”.

"Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir la luz y darle alimento a mis hijos para dar alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela, donde no hay un personal de servicio. Yo sé cómo es que tenemos que cautelar, cómo tenemos que cuidar lo que se suda", dijo Castillo en parte de su intervención.





Castillo no desaprovechó los minutos para lanzar algunas indirectas, como “vengo con las manos limpias” y “los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela”. También recalcó que un eventual gobierno suyo no pretende impulsar la expropiación. “Mentira es lo que dicen: ‘que vamos a cerrar tu bodega’, ‘que te vamos a quitar el pan’, ‘que te vamos a cerrar la puerta’, ‘que vamos a quitar tu casa’, ‘ que te vamos a quitar tu propiedad’”, declaró.

Asegura que tiene las manos limpias

Omar Awapara, politólogo: “Lo que hizo Castillo fue aprovechar este bloque para proyectarse hacia sus votantes, hacia la gente que ha visto en él a un representante, desde un punto de vista más sociológico y más identitario, haciendo referencia a su propia trayectoria personal y profesional. Hizo algunas alusiones indirectas contra Fujimori, pero sobre todo utilizó el tiempo para decirle a la ciudadanía que no tenga miedo sobre su candidatura”.

Kathy Zegarra, politóloga: “Ha utilizado su historia personal como una historia que puede generar identificación. En esa línea, dio frases importantes para dar a entender que él conoce las problemáticas de los ciudadanos y, en ese sentido, ha enfatizado en el hecho de que sería mentira que él les quitaría sus cosas. Creo que, en ese sentido, buscó defenderse de los principales cuestionamientos que se tienen hacia su política económica”.

Paulo Vilca, politólogo: “Pedro Castillo usó este bloque para conectar con el público desde la empatía, contando una experiencia de vida que comparten millones de peruanos y peruanas. Es el tono de su campaña trasladado a esta presentación. También atacó de manera muy sutil, con lo de ‘manos limpias’ y de que él es distinto y representa un cambio. Ha tomado una dirección natural, con un mensaje ya conocido”.

Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular arrancó su exposición con puyas directas hacia Castillo y lo asoció con los actos de violencia reportados la tarde del sábado, a la llegada de Fujimori al aeropuerto de Arequipa. De hecho, llevó y mostró una piedra que habría sido arrojada a una simpatizante.

“Lamentablemente, tengo que empezar mi exposición en este debate, rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra”, señaló Fujimori.

"Lamentablemente, tengo que empezar mi exposición en este debate, rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra", señaló Fujimori.

Solo a los pocos segundos restantes, la candidata aludió a algunas propuestas, pero sin aterrizar en detalles. Con ello, también buscó diferenciarse en un comparativo sobre lo que representaría Castillo.

“Yo hoy vengo a dar propuestas y propuestas para sacar adelante a nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia, donde se distribuya riqueza y no pobreza, donde se cuiden los ahorros de los trabajadores y no se les confisque. Donde se fortalezcan las instituciones y no se las cierre, donde se ayude a los más necesitados y no se les manipule”, expresó Fujimori poco antes de cerrar su turno.

Omar Awapara, politólogo: “La candidata buscó que el público tenga presente la asociación que el fujimorismo ha planteado todo el tiempo sobre una defensa del país, que vimos con el uso de la camiseta, y poniendo al otro lado al ‘comunista’ y a la lucha de clases que, desde su discurso, representa Castillo”.

Kathy Zegarra, politóloga: “A diferencia de Castillo, Fujimori entró al bloque atacando al oponente de manera directa. Con todo ello, quiso dar a entender que ella representaría la libertad. Su discurso ha estado marcado por el ataque. En ese sentido, enfocó la intervención en plantarse totalmente como una opción opuesta”.

Paulo Vilca, politólogo: “Ella empezó con la ‘pata en alto’, con una campaña como es la que caracteriza al fujimorismo: confrontacional, que busca presentarse como una opción de mano dura, que emplaza y ‘pecha’. Ella buscó plantear nuevamente que Castillo ‘representa el comunismo, la violencia’ y utilizó los hechos del sábado para emplazarlo con una suerte de evidencia”.

El encuentro entre los contendores de la segunda vuelta electoral tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de Arequipa. Los otros ejes temáticos del debate fueron: salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública; y derechos humanos, políticas sociales, y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

