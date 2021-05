“Desde la primera vuelta, Castillo utiliza una narrativa enfocada en hablar a los ‘otros’, los invisibilizados en una sociedad excluyente. Pero ese discurso presenta limitaciones: alude a ‘una cierta forma de practicar la democracia’ y la conexión directa entre el pueblo y su líder, similar al tipo de populismo de izquierda de los 2000, que no se basa en la democracia representativa, sino en su aspecto plebiscitario. Y, ya en segunda vuelta, no es suficiente: su gran reto es convertir el discurso en propuestas concretas sobre los temas que angustian al ‘pueblo’. La comunicación no solo depende de la puesta en escena –hablar desde las regiones– u ofrecer recursos simbólicos, sino también de una contundente narrativa que incorpore las necesidades y las salidas a la crisis”.

Iris Jave, experta en comunicación política e investigadora