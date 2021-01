Conforme a los criterios de Saber más

De cara a las elecciones de abril, los peruanos que conocen el uso de los términos ‘izquierda’ y ‘derecha’ en la política clasifican como de centroderecha a la mayoría de los candidatos presidenciales mejor ubicados en los sondeos de intención de voto. Así lo revela la última encuesta de El Comercio-Ipsos.

De los 11 candidatos evaluados en el estudio, seis están en el promedio considerado de centroderecha. Ellos son Keiko Fujimori, Hernando De Soto, César Acuña, George Forsyth, Daniel Salaverry y Alberto Beingolea.

Otros tres postulantes son identificados como de centro: Julio Guzmán, Daniel Urresti y Yonhy Lescano; uno de centroizquierda, Ollanta Humala; y otro de izquierda, Verónika Mendoza.

Las percepciones fueron tomadas del 24 % de encuestados que afirmó que conoce la terminología citada. Un 69% dijo desconocerla.

“Esa cifra [del 69%] es claramente una expresión del alejamiento que tiene la opinión pública hacia la política en general”, dijo Guillermo Loli, gerente de Ipsos Perú.

En opinión del analista político Eduardo Dargent, cuando no hay partidos estructurados de izquierda o derecha, la ciudadanía entiende menos esos términos, pero eso no quiere decir que sus ideas sobre el rol del Gobierno no encajan en uno de los espectros políticos.

Añadió que en el país hay “combinaciones estrambóticas, como el partido Podemos”, que tiene algunas propuestas cercanas a la izquierda radical y al mismo tiempo otras que simpatizan con la derecha extrema.

Impresiones

De acuerdo con el sondeo, Fujimori es percibida como la candidata más cercana a la derecha, seguida por De Soto.

Dargent apuntó que el fujimorismo es visto como un partido de mano dura y autoritarismo en su relación con el poder y la ciudadanía, aunque en términos de manejo económico “está más al centro que, por ejemplo, la versión de derecha al estilo de Pedro Pablo Kuczynski”.

¿Pero cómo se define hoy a la izquierda y a la derecha en la política? Dargent señaló que no hay definiciones perfectas, pero en general, en la izquierda hay más preocupación por la distribución de la riqueza y una mayor participación del Estado en la economía. En tanto, la derecha apuesta por una menor intervención del Estado y menos regulación para las actividades privadas.

En tanto, Guillermo Loli señaló que “la vieja escala de izquierda o derecha” ya no permite definir a todos los actores políticos, “como es el caso de Urresti”. Consideró que la población se ha alejado de los conceptos más clásicos del análisis político y que hay otras variables que pueden utilizarse en su lugar.

La opinión de Loli coincide con la del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien propone en su libro ‘Elecciones y decepciones’ la evaluación de tres ejes en lugar de solo los conceptos de izquierda o derecha: el eje social (donde se encuentran conservadores y liberales), el económico (libre mercado o regulación) y el político (entre la democracia y el autoritarismo).

Más información

Según el estudio, del 24% que conoce los términos, el promedio se define de centro (5.8).

Antes de las elecciones del 2016, el 29% aseguraba conocer los términos de izquierda y derecha. Ahora la cifra es cinco puntos menor.

