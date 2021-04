Conforme a los criterios de Saber más

Hasta la madrugada de este lunes, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, tenía la vista puesta en la primera vuelta por lo ajustado de los resultados iniciales. No obstante, desde esta mañana ha comenzado a planificar su estrategia para un eventual balotaje frente al profesor Pedro Castillo, de Perú Libre. Esta semana la agenda de la exparlamentaria estará copada en ello.

Fujimori Higuchi anoche- en un pronunciamiento que brindó en el local del partido naranja en el Centro de Lima- tendió un primer puente de diálogo con aquellos partidos que defienden el actual modelo económico y que están a favor de la continuidad de la Constitución de 1993. Y aunque solo mencionó al economista Hernando De Soto (Avanza País), también tiene proyectado buscar a otros líderes y agrupaciones.

“Menciona a De Soto, con nombre propio, porque a esa hora estaba peleando con él su pase [a la segunda vuelta]. Esto será una lucha entre dos modelos para el país”, refirieron fuentes de la cúpula del fujimorismo a El Comercio.

Keiko Fujimori se dirigió directamente a Hernando de Soto en busca de una alianza tras los primeros resultados a boca de urna (Ipsos-América) de la jornada electoral. (Foto: Leonardo Cuito)

Las mismas fuentes indicaron que la intención de Fujimori Higuchi es obtener también el respaldo de César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y de George Forsyth (Victoria Nacional).

Acuña- según el conteo de Ipsos Perú al 100%- obtuvo el mayor respaldo en La Libertad y tendría una bancada con 14 parlamentarios. Es decir, sería la cuarta fuerza política.

Y en el caso del exalcalde de La Victoria, este tuvo el respaldo del 5,6%.

“La idea es tener puentes con todos los sectores que piensen similar. Por ejemplo, a aquellos que respalden la economía social de mercado, la continuidad de la actual Constitución. Y con los que crean que la izquierda es un peligro para el país. En esa línea, creemos que podemos conversar no solo con De Soto, sino también con Acuña, y con Forsyth”, expresaron las fuentes.

Otras fuentes allegadas a la dirigencia de Fuerza Popular señalaron que Fujimori Higuchi esperará a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dé los resultados oficiales para comenzar a buscar el respaldo de Avanza País, APP y Victoria Nacional, entre otros.

¿Y Renovación Popular? Desde el fujimorismo contaron que esperarán un tiempo, el suficiente para que el empresario Rafael López Aliaga procese su “duelo electoral”.

“Sabemos que tiene un carácter confrontacional, pero Keiko Fujimori ha sabido conciliar con Hernando Guerra García y con Fernando Rospigliosi, quienes, en su momento, fueron opositores al fujimorismo. Entonces, confiamos en que pueda articular con López Aliaga”, señalaron.

Las mismas fuentes explicaron que estos acercamientos a priori no constituyen una alianza, sino una “gran sinergia” por el desarrollo. “Si se convierte en una coalición estable, eso se verá más adelante”.

López Aliaga afirmó que su partido está realizando un "conteo al detalle" de los resultados. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

Incluso, el fujimorismo evalúa llamar a los candidatos de derecha que obtuvieron una pequeña votación como el exalcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, de Perú Patria Segura (PPS). “Después de lo que sucedió en el 2016, no se puede desdeñar un 0,4%”, acotaron.

No habrá cambios radicales

Y aunque la estrategia de Fujimori Higuchi para la segunda vuelta, aún no está definida, fuentes de Fuerza Popular indicaron que “no se cometerán los errores de las campañas pasadas”, al responder sobre si firmará o no una hoja de ruta, en la que asuma compromisos a favor del sistema democrático y de los derechos humanos.

También señalaron que no habrá “ningún cambio radical”, sino que se buscará incorporar elementos nuevos, en referencia a que la candidata de Fuerza Popular continuará apoyándose en los activos del gobierno de su padre, el encarcelado exmandatario Alberto Fujimori. “No habrá ningún retroceso como lo hubo en el 2011”, remarcaron.

Mensaje a la militancia fujimorista. pic.twitter.com/0fAzv0kndq — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 12, 2021





La “sinergia” en evaluación

El excongresista Richard Acuña, jefe de campaña de Alianza para el Progreso (APP), dijo a El Comercio que en las próximas horas su padre, César Acuña, ofrecerá una conferencia de prensa, donde sentará una posición clara. Evitó decir si respaldarán o no a alguno de los candidatos que logre su pase a la segunda vuelta.

“Nosotros siempre hemos mencionado que somos un partido de centro, ni de derecha ni de izquierda, creo que es cuestión de analizar lo que va a pasar hacia adelante. Vamos a buscar lo mejor para el país. Sería muy prematuro anunciar algo sin las palabras previas de nuestro presidente. Lo que él diga serán los lineamientos”,

El exministro de la Producción, Daniel Córdova, jefe de plan de gobierno de APP, adelantó, en su cuenta de Twitter, que él apoyará “con toda seguridad y convicción” a Fujimori Higuchi en la segunda vuelta. “Es señaló.pero que demos el paso hacia una democracia más madura y logre un gobierno de derecha de ancha base”, añadió.

Con toda seguridad y convicción voy a apoyar a @KeikoFujimori en segunda vuelta. Espero que demos el paso hacia una democracia más madura y logre un gobierno de derecha de ancha base. — Daniel Cordova Cayo (@DanielCordovaC) April 12, 2021





Fuentes de Victoria Nacional indicaron a este Diario que recién la próxima semana se reunirían con Forsyth, cuando se calcula que al exalcalde victoriano le den el alta del COVID-19. Agregó que un sector del partido, donde se encuentra el congresista Rennan Espinoza, está en contra de darle un respaldo a Fujimori Higuchi, no solo por lo que representa el fujimorismo de los noventa, sino por su mala actuación en el Parlamento que fue disuelto en el 2019.

Este mismo sector, agregaron, quiere esperar a ver si Castillo modera o no sus propuestas.

“La gran mayoría del país no está enterada de la propuesta de Perú Libre, no han votado por sus ideas, sino en rechazo a la clase política tradicional. El señor Castillo tiene la oportunidad de ir al centro, plantear una nueva hoja de ruta, emulando lo que hizo Ollanta Humala en el 2011. Eso no significa un apoyo a priori de nosotros, pero se tiene que evaluar”, mencionaron.

Forsyth tiene una semana de reposo, tras haber sido diagnosticado con COVID-19. El exalcalde de La Victoria obtuvo el 5,6%, según conteo rápido de Ipsos Perú. (Foto: GEC)

De Soto afirmó, por la mañana en las afueras de su casa en Surco, que tiene que “meditar” sobre las palabras de Fujimori Higuchi. Agregó que esperará las cifras de la ONPE.

“Tengo que meditar porque acabo de ver la declaración, las palabras dulces y simpáticas de Keiko, pero prefiero que avancen las cifras del conteo y ahí vamos a ver verdaderamente quién debería hacerle una propuesta a quién porque no sabemos quién ha ganado, cuántas impugnaciones hay, ojalá no las haya. Que termine el conteo”, sostuvo.

El almirante en retiro Jorge Montoya, candidato de Renovación Popular a la segunda vicepresidencia de la República y al Parlamento, dijo a El Comercio que su partido se pronunciará, cuando la ONPE emita sus resultados finales. Agregó que tanto De Soto como López Aliaga aún pueden pasar al segundo lugar, porque las cifras están muy apretadas.

“Cuando estén los resultados finales decidiremos qué hacer, aun no se ha terminado el conteo. Y sobre el señor Castillo, él tiene que hacer un deslinde. ¿Es o no comunista? Si lo es no habría ningún punto de encuentro. Y si no lo es, se puede conversar”, declaró.

De Soto ha respaldado a Fujimori Higuchi en el balotaje de las elecciones de 2011 y 2016. En la primera la candidata de Fuerza Popular perdió contra Ollanta Humala (Partido Nacionalista), y en la otra con Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio).