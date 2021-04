Conforme a los criterios de Saber más

Este Diario, con apoyo de IDEA Internacional, CIES y Perú Debate 2021, ha analizado diversos planes de gobierno. Aquí podrás revisar las principales propuestas de Fuerza Popular, partido de la candidata Keiko Fujimori, sobre cinco temas.

La revisión se ha realizado sobre los planes de gobierno que el mencionado partido presentó al Jurado Nacional de Elecciones.

Se seleccionó algunas de las principales propuestas presentadas en los planes de gobierno relacionadas con educación, seguridad, igualdad para las mujeres, medio ambiente y anticorrupción. Para cada eje consultamos con especialistas e investigadores por la necesidad y viabilidad de las propuestas planteadas.

Propuestas de Educación

En el eje educativo, los planteamientos fueron revisados por Sandra Carrillo, investigadora del IEP y de Perú Debate 2021, y Hugo Ñopo, investigador de Grade. Ambos comentaron la viabilidad y necesidad de las propuestas para este sector.

Propuesta 1. Revisar la Ley de Reorganización del Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad Educativa para Educación Superior.

Hugo Ñopo: Viable pero innecesario

“Sí puede preocupar un poco. Puede ser de manera camuflada una revisión de la Sunedu, y habría que estar atentos. El demonio está en los detalles”.

Propuesta 2. Fomentar la oferta educativa pertinente y de calidad, con énfasis en la educación superior tecnológica y técnico-productiva flexibles y adecuadas a las necesidades territoriales y sus vocaciones productivas.

Sandra Carrillo: Viable y necesario

“Menciona distintos temas de educación técnica, y habla de territorios y tema productivo. Cuando menciona ‘productivo’ va muy ligado al desarrollo territorial”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Eso es muy necesario fortalecer, apuntalar. Está todavía a nivel de enunciado general, habría que ver cómo aterriza, pero es un pendiente supergrande”.

Propuesta 3. Diseñar e implementar el centro de recursos educativos digitales y de radio y televisión educativa para el Minedu.

Sandra Carrillo: Necesario y podría ser viable

“De alguna manera los partidos saben que tienen que generar algo a distancia más allá de tablets y de Internet, pero todavía no está muy claro cómo, porque es lo que el ministerio tiene en marcha. No sé el ministerio está preparado para abrir un área más, o simplemente que sea un equipo que coordine esos temas”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Hacer bien Aprendo en Casa; ha sido una proeza. Lo que se está proponiendo es ponerle la plataforma para que sea algo más estándar. Es muy necesario”.

Propuesta 4. Generar un marco normativo que permita la culminación de los estudios de los alumnos de las universidades con licenciamiento denegado.

Sandra Carrillo: Viable pero innecesario

“¿Simplemente porque te trasladas hay una norma que asegura que vas a acabar? [...] No me queda muy claro qué se está proponiendo en estricto. El marco normativo lo puedes hacer, el tema es qué tanto la norma se ajusta a lo que se está haciendo y refuerza la reforma”.

Hugo Ñopo: Viable pero innecesario, sería duplicar

“El marco normativo existe. Está en los procedimientos de SUNEDU,. Y están las dos modalidades. Las universidades no van a recibir nuevos estudiantes, pero van a tener que formar a los que tienen hasta que se gradúen, y también hay todo un mecanismo de transferencia de estudiantes de estas con licencia denegada hacia otras. No haría falta”.

Propuestas de Seguridad

La revisión y análisis de las propuestas en seguridad se llevó a cabo por Elohim Monrad y José Luis Pérez Guadalupe. Monard es investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que Pérez Guadalupe es exministro del Interior, expresidente del INPE y docente de la Universidad del Pacífico.

Propuesta 1. Marco normativo para defender derechos de la policía y restaurar el respeto a la autoridad.

Elohim Monard: preocupante

“¿Cuáles son los derechos de los policías que no se están cumpliendo? ¿El derecho a disparar a quemarropa? ¿a infringir violencia de manera indiscriminada en una manifestación? La intención que leo detrás es que se salgan de los criterios internacionales del uso de la fuerza”.

José Luis Pérez Guadalupe: ya existe

“El marco normativo ya existe. Ha habido una decisión del Poder Judicial para que ya no vayan a la cárcel los que agreden a policías. Hay una ley para policías que usan su arma y están protegidos; una que sacó Urresti y era innecesaria porque ya existía. El tema no es de normatividad, es de los jueces, del momento político y la presión mediática”.

Propuesta 2. Construcción de nuevos penales para disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación. Diferenciación de establecimientos de acuerdo con sus características.

Elohim Monard: insuficiente

“Hablan de un programa de despenalización inmediata. Nuevos penales solamente es como más carreteras para el tráfico. La despenalización supone dos cosas: reducir las preventivas (personas sin sentencias) y de presos por delitos que no deberían estar ahí (alimentos). Es insuficiente, necesitamos medios abiertos, grilletes electrónicos que sí mencionan, trabajo comunitario”.

José Luis Pérez Guadalupe: necesario pero insuficiente

“De cajón. Pero háganlo pues. En el gobierno de Humala se construyó cárceles con capacidad para 10 mil internos, pero en cinco años entraron 30 mil. Es necesario pero insuficiente”.

Propuesta 3. Combatir las formas de violencia contra la mujer, originada en el ámbito familiar, social, laboral y político, así como en la modalidad de trata.

Elohim Monard: buena intención

“Me alegra que mencionen la trata como un problema, pero es una buena intención, no una propuesta. No construye sobre lo que ya existe”.

José Luis Pérez Guadalupe: no hay novedad

“La trata es un problema enfocado en el ámbito policial, pero la violencia familiar es un problema social. Son propuestas a las que nadie puede oponerse, pero no hay novedad”.

Propuesta 4. Programa Distrito Seguro que fortalece comisarías para enfrentar delitos callejeros, con mejores oficiales, entrenamiento, investigación en comisarías (detectives), mapas de delito, coordinación con serenazgos y con la población.

Elohim Monard:

“La policía desde hace mucho tiempo resiste la lógica de la focalización. Dentro de un distrito no todos los barrios tienen los mismos índices delictivos. Lo que hacen cuando hablan del distrito es evitar la focalización y la evidencia que te dice que debes focalizar. Barrio seguro puede mejorar porque puede focalizar más barrios, tiene mucho campo para mejorar. Distrito seguro va a hacer esa chamba pero en todo el distrito, ¿qué es lo nuevo ahí? Ahora, todos deseamos mejores oficiales y mejor entrenamiento. Todos los ministros. ¿qué me asegura que estos señores lo harían distinto?”.

José Luis Pérez Guadalupe:

“Ya hay Barrio Seguro y antes había Vecindario Seguro. Todo el mundo le cambia el nombre. ¿Dónde están los mejores oficiales? Cuéntenme, suena muy bonito. Todos los ministros han querido hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Si es así de fácil, ¿por qué no lo hicieron? Suena muy bonito pero no es así de fácil”.

Propuestas de Igualdad para Mujeres

Las propuestas a favor de las mujeres en cada plan de gobierno fueron evaluadas por dos especialistas: Marcela Huaita, exministra de la Mujer, abogada e investigadora del IDEHPUCP, y Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana.

Propuesta 1. Asignar recursos económicos para la implementación de políticas públicas con enfoque de igualdad de género que permita a las mujeres de nuestro país, acceder a las mismas oportundiades en todos los ámbitos de desarrollo humano

Marcela Huaita: Ya es un compromiso del Estado

“Es un compromiso del Estado. Las políticas nacionales sin recursos económicos no pueden ejecutarse. Esto no pone ni un más ni un menos, es una repetición de la obligación del Estado de proveer recursos para políticas que existen y están en vigencia”.

Natalia Manso: No dice nada

“¿Qué políticas? Díganme aunque sea dos, tres ejes fundamentales. ¿Políticas en el área de qué?¿Ministerio de la Mujer? ¿Salud? ¿Educación? ¿Trabajo? El Ministerio de Trabajo debería tener enfoque de género, el de Vivienda también, Salud, Educación. Es un decir que suena bonito pero no me dice nada”.

Propuesta 2. Convocar a las mujeres de las organizaciones sociales, como protagonistas en los programas de lucha contra la pobreza.

Marcela Huaita: No hay novedades

“Es ratificar lo que ya se hace, yo no encuentro ni si quiera novedad ni nada que podamos decir ‘hay una apuesta clara’. Obviamente que las mujeres estamos sobre representadas en la pobreza, y por eso somos protagonistas en estos programas. Ojalá que pudiéramos ser protagonistas de otros programas y no solamente de los de pobreza”.

Natalia Manso: Eso ya existe

“Ya eso existe, ya hay mujeres muy vinculadas en el tema de vaso de leche, ahora las ollas comunes. Articular a las mujeres que son líderes comunitarias está muy bien, pero se me queda corto. De nuevo, políticas públicas pero nadie me dice qué políticas públicas”.

Propuestas para el Medio Ambiente

El análisis de las propuestas electorales sobre el tema ambiental estuvo a cargo de dos especialistas. Ivan Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, secretario general de Transparencia e investigador de Perú Debate 2021, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Propuesta 1. Incorporar en las cuentas nacionales la valoración de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales.

Iván Lanegra: Viable, necesario y prioritario.

“Hay que ver los detalles, pero hay idea de que es algo adecuado”.

Isabel Calle: Es necesario, pero muy genérico.

“Es un buen deseo, pero no hay claridad de qué van a hacer o cómo lo van a hacer”.

Propuesta 2. Planes de ordenamiento urbano que permitan el manejo de residuos urbanos e industriales.

Iván Lanegra: Es inviable.

“Si se refieren a hacer los planes, eso es competencia municipal, no nacional”.

Isabel Calle: Es necesario pero inviable.

“No queda claro qué están buscando […] Es competencia de las municipalidades. Podrían aprobar un nuevo reglamento, pero todo está bajo la autoridad de la municipalidad”.

Propuesta 3. Buscar inversión ambiental para actividades industriales y aprovechamiento sostenible de recursos forestales.

Iván Lanegra: Es viable y positivo.

“Viable, ya existe, pero falta detalle”.

Isabel Calle: Buena intención.

“Falta detalle. La intención es buena pero no hay nada de información”.

Propuesta 4. Cambiar, de manera progresiva, la matriz energética a fuentes de energía renovables, y los sistemas de transporte a combustible eléctrico.

Iván Lanegra: Falta detalle para determinar viabilidad.

“La pregunta es, nuevamente, ¿cuál es la meta?”

Isabel Calle: Es viable y deseable.

“Ya estamos en ese camino”.

Propuestas anti corrupción

El análisis de las propuestas anticorrupción se dio de la mano de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, e Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción.

Propuesta 1. Oficina de asuntos internos para combatir la corrupción policial, con capacidad sancionadora e investigadora

Samuel Rotta: Necesaria la primera parte, no la segunda.

No está mal. Ya ha habido oficinas de asuntos internos en la policía que ha tenido buenas experiencias, otras que no. El asunto es cómo haces para garantizar que esa oficina sea sostenible. Lo segundo, la capacidad sancionadora, es bien problemático desde el punto de vista de derechos. Tu órgano investigador no puede ser tu mismo órgano sancionador. Ahí tienes un obstáculo a la viabilidad.

Yvana Novoa: Por discutir

La corrupción policial no es un tipo de corrupción distinta a la que se comete en un ministerio o entidad del Estado. Me preocupa la parte de la capacidad sancionadora. La investigadora podríamos pensar que es una investigación somera, inicial, y que luego el Ministerio Público investigue. Pero la capacidad sancionadora, salvo que estemos hablando a nivel administrativo, es inviable. Creo que ameritaría mayor desarrollo. No es, por el momento, inconstitucional o inviable. Si fuera sanción penal, eso sí es incorrecto.

Propuesta 2. Crear sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas, y de intereses bajo la rectoría de la Contraloría General de la República con el objetivo de realizar seguimiento a la información y sancionar según corresponda

Samuel Rotta: Innecesario

Nadie se pone a pensar lo que ha sido la experiencia de la contraloría con las declaraciones de patrimonio, que tiene hace más de 15 años, con resultados bien poco alentadores. Yo esto lo veo innecesario. Sí me parece importante tener un sistema único de declaraciones de patrimonio e intereses, y me parece que debiera ser autónomo. Por ejemplo, una fortalecida autoridad de transparencia, autónoma, como en Chile. Ahí tienes una buena propuesta. Ya no te preocupas de hacer seguimiento, sino lo dejas que la ciudadanía y los periodistas lo revisen a discreción. Igual tu órgano fiscalizador lo puede revisar.

Yvana Novoa: Para discutir

No me parece mal la propuesta. Sobre la parte de la sanción, tendrían que subsanar los errores de la regulación por la cual fue declarado inconstitucional. Sobre la creación de un sistema único de declaraciones juradas, no me parece mal, siempre y cuando las DJ busquen recaudar información que realmente sirva.

Propuesta 3. Fortalecer Sistema Nacional de Control y restituir rol sancionador de la Contraloría General de la República

Samuel Rotta: Necesaria la primera parte, no la segunda

Esto es lo que buscaba el anterior contralor, desde [Fuad] Khoury. Es una respuesta fácil a un pésimo diagnóstico. El diagnóstico es que los informes de la Contraloría no resultan en sentencia, y dicen que si ellos sancionaran sí podría ocurrir. En vez de ponerse a pensar en por qué no funciona. Me parece importante la parte de fortalecer el sistema nacional de control. Habría que establecer en qué sentido: no queremos fortalecer el micro control, al auditor que va después de 3 meses a ver si los 7 sellos de tu papelito están bien puestos. Pero sí queremos fortalecer este proceso de modernización de control concurrente. El rol sancionador de la contraloría merece mayor evaluación. No me parece necesario. Una alternativa es fortalecer Servir con esta capacidad sancionadora.

Yvana Novoa: Por discutir

Ya había mucho debate y problemas a nivel doctrinal y en la vida real, pues parecía que había una superposición de competencias entre el régimen sancionador de Servir con el de la contraloría. Si lo que ella propone es que solo sea la contraloría, entonces habría que quitarle competencias a Servir. No es tan simple como lo frasean. El procedimiento disciplinario de Servir se aplica en las mismas entidades públicas; es un proceso administrativo. Era un desorden que existieran dos; generaba confusión y desorden. Sí sería bueno que haya unidad, que siga solo un tipo de procedimiento administrativo.

Propuesta 4. Implementar en todos los niveles de gobiernos subnacionales las Oficinas de Integridad y Prevención de Lucha contra la Corrupción, con el propósito que puedan realizar no solo labores preventivas, sino también labores de investigación de los factores o causas que inciden en los actos de corrupción en la gestión pública; así como, impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021

Samuel Rotta: Necesaria y viable.

Me parece bien importante que lo mencionen, pero ya existe esta obligación. La propuesta debería ser asegurarse que existan y fortalecerlas. Las oficinas de integridad tienen la capacidad de recepcionar denuncias y procesarlas. Me parece una propuesta necesaria y viable. Pero igual hay que fortalecer, más que solo pensar en crearlas.

Yvana Novoa: Necesario

Investigar las causas de corrupción es útil para generar diagnósticos y prevenir que se genere corrupción en el futuro. No está mal, y me parece necesario. No es que no se haya hecho antes, pero me parece necesario. Yo entiendo que ya existe una oficina de integridad en cada entidad. La parte del plan nacional 2018-2021 me parece un poco innecesaria. Ese plan ya vence este año; la veo un poco desfasada.

