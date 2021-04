Conforme a los criterios de Saber más

Este Diario, con apoyo de IDEA Internacional, CIES y Perú Debate 2021, ha analizado los planes de gobierno de diversas agrupaciones. Aquí podrás revisar las propuestas de Juntos por el Perú, partido de la candidata Verónika Mendoza, sobre cinco temas.

La revisión se ha realizado sobre los planes de gobierno que el partido presentó al Jurado Nacional de Elecciones.

Se seleccionó algunas de las principales propuestas presentadas en los planes de gobierno relacionadas con educación, seguridad, igualdad para las mujeres, medio ambiente y anticorrupción. Para cada eje consultamos con especialistas e investigadores por la necesidad y viabilidad de las propuestas planteadas.

Propuestas de Educación

En el eje educativo, los planteamientos fueron revisados por Sandra Carrillo, investigadora del IEP y de Perú Debate 2021, y Hugo Ñopo, investigador de Grade. Ambos comentaron la viabilidad y necesidad de las propuestas para este sector.

Propuesta 1. Fortalecer la Sunedu como organismo regulador, y autonomía en la elección del superintendente con un concurso público abierto.

Sandra Carrillo: Viable y necesario

“Fortalecer la Sunedu va en la línea, y lo del superintendente creo que es una discusión que se ha venido dando. Ahora lo nombra el ministro de Educación y depende mucho de quién esté y a quiénes jale”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“La autonomía en la elección es importante. Hoy el superintendente es nombrado por el ministro. Nos ha ido bien hasta ahora, y hemos tenido suerte porque han habido buenos burócratas, pero no deberíamos fiarnos de esa fortuna. Lo correcto sería guiarnos de lo que ahí se propone”.

Propuesta 2. Implementar la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva para brindar capacidades laborales a jóvenes y potenciar la educación no universitaria.

Sandra Carrillo: Viable y necesario

“Sí hay un énfasis en capacidad laboral que no es solo empresas. Ayuda mucho a los que no pueden seguir la universidad y mejora la capacidad productiva”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Hay que mirar [la educación técnica] integralmente. Ese punto engloba a las becas, o tendría que englobarlo mirando lo objetivo, oferta y demanda de la educación técnica, con la valoración social”.

Propuesta 3. Aumentar las vacantes en 100% a instituciones públicas de educación superior.

Sandra Carrillo: Inviable pero deseable

“Aquí el tema que hay que ver es el financiamiento. No es porque metas más gente, sino que haya más profesores, más equipos, mayor atención. […] Aumentas cupos cuando no tienes calidad mínima. Ahora creo que no es viable”.

Hugo Ñopo: inviable e innecesario

“No necesitamos cantidad, necesitamos calidad. Aumentar las vacantes en 100% entra en contradicción con el consenso al que ya habíamos llegado antes”.

Propuesta 4. Eliminar exoneraciones tributarias para universidades privadas con fines de lucro.

Sandra Carrillo: Necesario y deseable

“Creo que es necesario, y su viabilidad tiene que ver con la fuerza política. Aquí hablamos de una viabilidad política, no técnica”.

Hugo Ñopo: Viable y necesario

“Me parece absolutamente necesario. Es un pendiente desde hace mucho tiempo. Pero ya se viene resolviendo. Las exoneraciones se venían renovando ad infinitum”.

Propuestas de Seguridad

La revisión y análisis de las propuestas en seguridad se llevó a cabo por Elohim Monrad y José Luis Pérez Guadalupe. Monard es investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que Pérez Guadalupe es exministro del Interior, expresidente del INPE y docente de la Universidad del Pacífico.

Propuesta 1. Aumentar en 50% el patrullaje en todo el país. Un policía por cada 300 personas en las 15 ciudades más importantes.

Elohim Monard: inviable

“No hay suficientes policías. Podrías sacar policías de algunas unidades y ponerlas en la calle, es cierto, a pesar de que hay resistencia de la policía. Pero no vas a llegar al 50% en todo el país. El aumento anual [en la formación policial] es de 3%, para una criminalidad que aumenta. Además, sacar policías de algunos lugares para redistribuirlos es importante y hay que intentar hacerlo, pero tiene un costo político importante”.

José Luis Pérez Guadalupe: Ya se intentó

“Son cosas que ya se han discutido. El tema no es el número, es la efectividad. Chile tiene menos policías por habitante que Perú, pero son más efectivos. Aumentar 50%, todos lo hemos intentado. Me traje policías de Arequipa, la ciudad con más policías por habitante. Una piteadera de los congresistas arequipeños, alcaldes, hasta los mismos policías no querían venir. Redistribuir policías implica que le quitas a algunas provincias. Los congresistas de esas regiones pitean. No es el tema solamente poblacional. Es populista”.

Propuesta 2. Enfoque de derechos, género e interculturalidad en el nuevo sistema de formación y capacitación permanente.

Elohim Monard: Buena intención

“Los policías son los funcionarios más capacitados en términos de horas. Pero hay tres problemas. El primero es la calidad de la capacitación; luego los policías que se resisten a estos nuevos enfoques; y que se está reclutando gente que no tiene las cualidades para ser policía. El problema es bien profundo, estamos en una crisis gravísima”.

José Luis Pérez Guadalupe: buena intención

“Nadie va a decir que no a eso, excepto los conservadores. La nueva formación y la capacitación permanente está bien, es lo que se tiene que hacer”.

Propuesta 3. Reforzar las capacidades de las juntas vecinales, rondas y comunidades campesinas y nativas.

Elohim Monard: Buena intención

“La participación ciudadana es fundamental, pero: ¿Qué harían diferente de lo que ya se hace? ¿Y cuál es el límite que pondrían al uso de la fuerza de las rondas? ¿Reforzar a las rondas supondría dejar que ellos le quiten el monopolio de la fuerza al Estado? JP tiene buenas ideas, pero pecan de creer que la participación resuelve todo”.

José Luis Pérez Guadalupe: Necesario

“Totalmente de acuerdo. La ciudadanía son los ojos y oídos. Hay que potenciar eso, junto con los serenazgos y la municipalidad. El trabajo en tema de seguridad es más local”.

Propuesta 4. Crear observatorio nacional que haga seguimiento a todas las regiones y ciudades.

Elohim Monard: Muy interesante

“Esto me parece que es muy interesante porque desarrolla el observatorio y llama a profundizar la estadística del ENAPRES. Esta encuesta es la que hace la victimización, la percepción de inseguridad, etc. Ahora solo tiene representatividad regional, no a nivel distrito. Desde el 2017 no se publica cuáles son los indicadores de homicidios en el país, por una discrepancia absurda entre INEI y el Ministerio del Interior. Ahora no sabemos cuántos homicidios tenemos año a año. Lo que me gusta del observatorio es diseñar muestras representativas para el Enapres en 15 ciudades prioritarias, realizar dos encuestas nacionales cada dos años a los privados de libertad”.

José Luis Pérez Guadalupe: Innecesario

“Ya hay mapas, la policía tiene. La fiscalía también tiene su observatorio. Pero si yo quería saber cuántos muertos hubo en el Callao en el mes de enero, la región policial me daba una cifra y seguridad ciudadana me daba otra. El observatorio es en base a las denuncias o en base a las intervenciones. Los puntos calientes ayuda, pero no te soluciona el tema. Se debería fortalecer lo que ya existe e interconectar con otras instituciones como el caso de la Fiscalía”.

Propuestas de Igualdad para Mujeres

Las propuestas a favor de las mujeres en cada plan de gobierno fueron evaluadas por dos especialistas: Marcela Huaita, exministra de la Mujer, abogada e investigadora del IDEHPUCP, y Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana.

Propuesta 1. Crear el Sistema Peruano de Cuidados que promueva la igualdad social y de género, que reconoce el Trabajo doméstico y/o de cuidados no remunerado, así como su contribución al sostenimiento de la vida social y la productividad. Derecho al cuidado en la Constitución.

Marcela Huaita: Es importante y prioritario de abordar

“¿Qué es ese Sistema Nacional de Cuidados? [...] Por supuesto todos queremos servicios para nuestros adultos mayores, pero son servicios sumamente caros. ¿Por dónde vamos a comenzar, qué se va a hacer? Estoy de acuerdo con el título, pero no sé el contenido. No necesitamos una reforma constitucional, pero sí necesitamos el Sistema Nacional de Cuidado. Hay elementos para desarrollarlo. Pero, ¿en qué consiste? No se dice”.

Natalia Manso: Necesaria

“Habría que definir cuidado. Cuidado en general es cuidado para las personas que son dependientes, un niño, anciano, enfermo, etc. En realidad es un derecho humano fundamental. Si queremos ser un Estado que cuida a los ciudadanos debemos ser un Estado que arrope a aquellos que son dependientes”.

Propuesta 2. Eliminar el embarazo infantil forzado y disminuir el embarazo adolescente. Despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Incrementar acceso gratuito de métodos anticonceptivos y garantizar reparto de AOE. Garantizar a todas las mujeres residentes en el Perú servicios de maternidad gratuitos con pertinencia cultural.

Marcela Huaita: Es lo más preciso de todo lo que hay

“Incrementar acceso gratuito de métodos anticonceptivos y garantizar el reparto del a AOE son cuestiones específicas. Este año se han reportado muchísimos problemas en la entrega de métodos anticonceptivos, y en particular de la AOE. Es un compromiso que ya tiene el Estado pero hay que reiterarlo y hacerlo viable. No hacerlo viable significa el aumento embarazos no deseados, de abortos y de muerte materna. La despenalización del aborto hasta las 12 semanas, especialmente vinculado sobre todo en el caso de niñas, es algo que ya se está demandando. También me parece importante que se mencione el tema del embarazo adolescente. Me parece que hay compromisos que son importantes. ¿De qué manera disminuimos el embarazo adolescente? No es aumentando la AOE. Tenemos que disminuir la violencia que se ejerce contra nuestras adolescentes, y aumentar su capacidad de decisión a través de la educación sexual integral. Al comprometerse con disminuir el embarazo adolescente, lo que yo entiendo es que se está comprometiendo con la educación sexual integral. La despenalización del aborto depende del Congreso, no del Ejecutivo. Un partido político puede comprometerse a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Aprobarlo no depende de ellos, dependerá del Congreso.

Natalia Manso: Es coherente con sus ideas.

“El tema del embarazo infantil ha pasado muy de puntillas en esta campaña presidencial. El embarazo infantil es siempre forzado, es violación, no hace falta ni si quiera acotar que es forzado. Lo más atrevido a lo que apunta [Juntos por el Perú] es hacia la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, es la única que se atreve con esto. En el tema de los métodos anticonceptivos, ya es una política actual. Esto es un tema más de forzar el cumplimiento de lo que ya está normado. Sobre el embarazo infantil forzado, no dice cómo. Pensemos que aquí la niña es una víctima. ¿Cómo vamos a trabajar con los hombres? No veo el abordaje sobre el machismo y la violencia de los hombres”.

Propuestas para el Medio Ambiente

El análisis de las propuestas electorales sobre el tema ambiental estuvo a cargo de dos especialistas. Ivan Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, secretario general de Transparencia e investigador de Perú Debate 2021, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Propuesta 1. Reconocimiento de tratados y acuerdos internacionales, como Escazú, los derechos sobre territorio de pueblos indígenas y crear áreas marinas protegidas.

Iván Lanegra: Necesario y viable

“Escazú depende del acuerdo político. Lo de los territorios indígenas está bien, yo le pondría más detalle. En el tema de las áreas marinas hay un consenso en que eso está bien”.

Isabel Calle: Viable y necesario.

“La viabilidad política para Escazú debería darse con este nuevo Congreso. El único tema que ha sido controversial fue el de los defensores ambientales. Ese tema, incluso más allá del acuerdo de Escazú, es cada vez más importante”.

Propuesta 2. Gestión integral de residuos sólidos actualizando el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos Municipal.

Iván Lanegra: No es necesario.

“Así como lo pone ya está regulado, y eso es labor municipal”.

Isabel Calle: Es necesario pero inviable.

“Está a cargo de los municipios, y ya tenemos una ley de residuos sólidos y una ley que regula el plástico de un solo uso. Debe haber un trabajo más de financiamiento y más municipal”.

Propuesta 3. Moratoria Nacional por 10 años a la minería submarina por su impacto ambiental.

Iván Lanegra: No es viable ni necesario.

“Podrías declarar algunas áreas intangibles. […] Una moratoria de este tipo solo puede resultar de una discusión muy seria. Ni si quiera ha habido una discusión sobre el tema”.

Isabel Calle: No es viable ni necesario.

“No hay suficiente sustento técnico ni político para declarar ello”.

Propuesta 4. Priorizar la preservación del medio ambiente y de ecosistemas frágiles en la transición energética hacia energías renovables y en la planificación urbana.

Iván Lanegra: La meta es correcta, pero no dice cómo.

“Aquí el tema central es la transición energética. […] Hay que hacerlo, pero no dicen el cómo, cuándo, dónde. No hay metas para evaluar su viabilidad”.

Isabel Calle: Es viable y deseable.

“El Perú tiene una serie de ecosistemas frágiles que no están bajo la protección de las áreas protegidas pero sí tienen que ser conservadas”.

Propuestas anti corrupción

El análisis de las propuestas anticorrupción se dio de la mano de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, e Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción.

Propuesta 1. Fortalecer las fiscalías anticorrupción, las sedes del MP en regiones y el Equipo Especial Lava Jato con independencia del MP y el PJ, y la JNJ

Samuel Rotta: Necesario

Nuevamente cojeamos de qué cosas debemos fortalecer y cómo. El gobierno puede asegurar recursos y puede exigir cumplimiento de metas. Habría que ajustar un poquito la propuesta, pero es importante.

Yvana Novoa: Necesario

Está fraseado de manera general, pero no es inconstitucional ni incorrecto. Que nos expliquen qué es fortalecer, por ejemplo, si es trabajo de capacitación para que la fiscalía se especialice en anti corrupción o darles más recursos. No profundiza, pero es correcto, está bien.

Propuesta 2. Ampliar la información contenida en las Declaraciones Juradas de Interés, corrigiendo la excepcionalidad establecida por el Congreso de la República

Samuel Rotta: Necesario

Ahora el régimen de declaración de interés está bajo control de la contraloría. Sí es importante, más que ampliar, hacer algunos ajustes a los contenidos de la declaración de interés. La excepcionalidad es esto de que los congresistas se salieron del régimen. Está bien, es necesario, pero preferiría que esté fuera de la contraloría.

Yvana Novoa: Necesario

Es correcto, no tiene ningún sentido que haya un sector de los funcionarios que no declaren. Es necesario.

Propuesta 3. Fortalecer capacidades de los procuradores especializados para calcular la pretensión reparatoria del Estado en delitos de corrupción o crimen organizado

Samuel Rotta: Necesario

El trabajo de determinación de la reparación es bien importante y necesario. Necesita una discusión mayor. La reparación por corrupción está en forma de multas para el Estado, pero la víctima no recibe reparación. Me parece bien interesante.

Yvana Novoa: Es bien importante.

El cálculo de la reparación civil, no solo para delitos de corrupción, tiene una dificultad para cuantificar el daño que generan los delitos. Esta cuantificación del daño la hace el juez o la jueza, porque se establece en la sentencia [...], y no se suele hacer de manera idónea. Ahí los procuradores tienen un papel muy importante porque son quienes representan a la parte agraviada, que va a recibir la reparación. En caso de los delitos de corrupción, sería de mucha ayuda que los procuradores puedan ayudar al juez con un cálculo correcto de la reparación. Eso es bien importante.

Propuesta 4. Elaborar un nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2022- 2025, bajo un enfoque de gestión de riesgos

Samuel Rotta: Necesario

Sí, creo que nadie más lo dice y es bien importante. Tenemos [el Estado] una política de integridad y un plan nacional que han sido trabajados con relativa seriedad, respecto a instrumentos anteriores. Hay que fortalecer al instrumento que le da norte a todo el aparato estatal. También es necesario ver cómo se va a implementar. Los arreglos institucionales deben ser para llevar adelante la implementación.

Yvana Novoa: Necesario

El enfoque de gestión de riesgos ya existe. No están proponiendo algo nuevo, sin embargo demuestra que saben qué es lo que corresponde, a diferencia de los otros. Me parece necesario, hay que hacer un nuevo plan. El actual rige hasta fin de año, se debería plantear uno nuevo; y se debería mejorar el diagnóstico, y la parte teórica.

