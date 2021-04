Conforme a los criterios de Saber más

Este Diario, con apoyo de IDEA Internacional, CIES y Perú Debate 2021, ha analizado los planes de gobierno de diversas agrupaciones. Aquí podrás revisar las propuestas de Acción Popular, partido del candidato Yonhy Lescano, sobre cinco temas.

La revisión se ha realizado sobre los planes de gobierno que el partido presentó al Jurado Nacional de Elecciones.

Se seleccionó algunas de las principales propuestas presentadas en los planes de gobierno relacionadas con educación, seguridad, igualdad para las mujeres, medio ambiente y anticorrupción. Para cada eje consultamos con especialistas e investigadores por la necesidad y viabilidad de las propuestas planteadas.

Propuestas de Educación

En el eje educativo, los planteamientos fueron revisados por Sandra Carrillo, investigadora del IEP y de Perú Debate 2021, y Hugo Ñopo, investigador de Grade. Ambos comentaron la viabilidad y necesidad de las propuestas para este sector.

Propuesta 1. Adoptar estándares de calidad de los países de la OCDE.

Sandra Carrillo: Inviable pero necesario

“No para este quinquenio. En algún momento hay que hacerlo. Chile y México están en esa línea. Ahora no es viable en estos cinco años”.

Hugo Ñopo: inviable e innecesario

“Es una propuesta imposible”.

Propuesta 2. Desarrollar universidades públicas de alto rendimiento a través de las actuales universidades que se esfuercen para alcanzar niveles de calidad.

Sandra Carrillo: Necesario pero inviable ahora

“Necesario, pero no es viable ahora por los presupuestos, y todavía estamos en la reforma [universitaria]. Es el camino a seguir, quitándole la palabra ‘alto rendimiento’, pero va en el marco de la reforma”.

Hugo Ñopo: inviable e innecesario

“Ya existe, se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

Propuesta 3. Invertir 10% del PBI en educación.

Sandra Carrillo: Inviable pero deseable

“Es lo que todos quisiéramos, pero el PBI depende de lo que produce el país y se prioriza entre todos los sectores. Para este quinquenio es complicado que se dé tanto del PBI a la educación. Ya lo del 6% de la ley es un montón. Deberíamos ir incrementando ese porcentaje”.

Hugo Ñopo: Inviable e innecesario

“Hoy estamos en el 3,7% y tenemos problemas de ejecución. ¿Cómo vamos a llegar al 10%? Imposible. Pero, además, ¿a qué sector le vamos a quitar? Tiene que crecer el PBI, tiene que crecer lo que se recauda, y luego tienes que ver cómo cortas la torta de la recaudación”.

Propuesta 4. Infraestructura educativa para potencial teleeducación en todo el país.

Sandra Carrillo: Es necesario y podría ser viable

“Es lo que el ministerio ha estado tratando de hacer hace años. Si le ponen prioridad, deberían hacerlo. La educación debería cambiar y tener parte de virtualidad y semi presencialidad, sobre todo en zonas alejadas. Debería ir acompañado a modelos educativos que se adapten”.

Hugo Ñopo: Es necesario pero insuficiente y podría ser viable.

“Queremos que el internet y las redes llegan a donde tengan que llegar. Pero eso no garantiza el proceso de aprendizaje. Este proceso necesita de otras cosas: de un profesor efectivo, de un estudiante con buen espacio para atender, de unos padres de familia en la misma página con el profesor. Tiene una viabilidad limitada porque es carísimo”.

Propuestas de Seguridad

La revisión y análisis de las propuestas en seguridad se llevó a cabo por Elohim Monrad y José Luis Pérez Guadalupe. Monard es investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que Pérez Guadalupe es exministro del Interior, expresidente del INPE y docente de la Universidad del Pacífico.

Propuesta 1. Cámaras de vigilancia interconectadas y unidades policiales ubicadas en zonas del mapa del delito.

Elohim Monard: Necesario

“Es un deseo que se viene trabajando hace años y no termina de consolidarse. Es necesario, sí. Pero se necesita un gran esfuerzo de inversión en tecnología y en capacidades humanas. Pero no existe la capacidad de generar un mapa del delito porque solo un 15% denuncia, y necesitas data de victimización. La otra pregunta es: ¿Si interconectamos todas las cámaras, estamos en capacidad de responder a todo lo que ven esas cámaras? Este plan de AP va con la narrativa de su candidato: un conjunto de generalidades que van con el sentido común pero si quieres escarbar un poco más, no sabes muy bien de dónde viene”.

José Luis Pérez Guadalupe: Es positivo

“Lo que pasa es la insuficiencia de las cámaras, del mantenimiento. Se necesitan recursos para mantener las cámaras, se necesita que sean compatibles entre ellas. Se ha intentado antes. Como propuesta está bien”.

Propuesta 2. Políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente a la mujer.

Elohim Monard: Insuficiente

“¿Qué políticas? Esto es una buena intención, no un plan de gobierno”.

José Luis Pérez Guadalupe: Insuficiente

“¿Qué políticas? Dicen el qué pero no el cómo”.

Propuesta 3. Castración química como pena accesoria para violadores.

Elohim Monard: No soluciona nada

“Imaginando que esto no atenta contra los derechos humanos y que pueda disuadir que estos señores vuelvan a hacerlo, podría ser aceptado. Pero no soluciona el problema”.

José Luis Pérez Guadalupe: Inviable

“Si ya están presos, ¿para qué los inyectas? Tienen que inyectarlos periódicamente. En el penal, los violadores están aislados. Cuando cumplan su condena ya salieron, a ver que los busquen. Es poco operativo”.

Propuesta 4. Mayor foco en aeropuertos y puertos en convenio con la DEA para combatir el narcotráfico.

Elohim Monard: Insuficiente

“Es cierto que se necesita trabajar en puertos y aeropuertos. Pero no sé a qué se refiere con mayor foco, eso es un cajón de sastre. Es importante el efecto integral. ¿qué va a pasar en el aeropuerto? No se sabe”.

José Luis Pérez Guadalupe: Insuficiente

“Ya se trabaja en coordinación con la DEA. Mayor foco en puertos y aeropuertos, está bien. Pero no solo tienes que ir al final de la cadena, sino al comienzo. Tienes que ver también los lugares de cultivo. Es muy populista”.

Propuestas de Igualdad para Mujeres

Las propuestas a favor de las mujeres en cada plan de gobierno fueron evaluadas por dos especialistas: Marcela Huaita, exministra de la Mujer, abogada e investigadora del IDEHPUCP, y Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, espacio de visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana.

Propuesta 1. Desarrollaremos políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente de violencia a la mujer.

Marcela Huaita: Totalmente insuficiente

“Para quedarnos en el ámbito familiar, me parece que eso en vez de ser una propuesta amplia, de mirada general, y de compromiso con lo que ya se está haciendo en el Estado, es más bien un retroceso. Las mujeres no solo sufrimos violencia en el marco de la familia, ya hay multiplicidad de estudios, de evidencia, que muestra que las mujeres sufrimos de asedio callejero, de asedio sexual en la escuela, en el ámbito laboral, de acoso político”.

Natalia Manso: ¿Y cómo?

“Todos levantamos la mano contra la violencia, pero cómo. Llevamos años, lustros, dando vueltas con esto. Los indicadores son desalentadores, no hemos logrado erradicar la raíz del problema. Nos encanta decir cuántas denuncias este año y cuántas más, pero mira lo que está pasando. Si las denuncias no prosperan, si los tiempos de atención son cada vez mayores, vamos a tener una conversión de denuncias en sentencias judiciales cada vez peor. Porque las mujeres abandonan en el camino. Hay una palabra que me resulta ofensiva: mitigar. Solo la mitigamos, hacerla más suave, la amortiguamos. ¿Y políticas en qué? ¿Dejamos que sea el Ministerio de la Mujer el que se encargue? No, esto es transversal”.

Propuestas para el Medio Ambiente

El análisis de las propuestas electorales sobre el tema ambiental estuvo a cargo de dos especialistas. Ivan Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, secretario general de Transparencia e investigador de Perú Debate 2021, e Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Propuesta 1. Apoyo a empresas que operan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que amplíen.

Iván Lanegra: Es viable, y no es que sea malo, pero no es la prioridad.

“El problema del Perú no es el manejo de residuos eléctricos, hay otros problemas [ambientales] más serios”.

Isabel Calle: Ya existe.

“Ya hay un reglamento de residuos de aparatos eléctricos. No hay claridad de cuál sería el valor agregado a esto”.

Propuesta 2. Combatir tala y minería ilegal, proteger ecosistemas e impulsar producción de energías limpias renovables.

Iván Lanegra: Es un buen deseo, no te dicen cómo.

“La meta es correcta y es prioritaria, pero no te dice nada sobre el cómo”.

Isabel Calle: Es un buen deseo.

“Es un buen deseo. [Pero] no hay detalle del cómo”.

Propuesta 3. Manejo integral del agua y regulación a estándares de calidad del aire.

Iván Lanegra: Ya existe, no dicen cómo quieren cambiarlo.

“Ya hay una ley de manejo de recursos hídricos. […] La regulación del aire ya existe, no se sabe si quieren cambiarlo”.

Isabel Calle: Es viable y necesario

“Lo que pagan los usuarios de agua está por debajo del valor real. La revisión de la retribución económica es viable y necesaria”.

Propuesta 4. Manejar el territorio nacional de modo racional y sostenible, generando sostenibilidad económica, ambiental y social.

Iván Lanegra: Necesario.

“Es una buena propuesta como objetivo. Está en documentos ya existentes. No dicen nada nuevo”.

Isabel Calle:

“La propuesta es muy genérica”.

Propuestas anti corrupción

El análisis de las propuestas anticorrupción se dio de la mano de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, e Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción.

Propuesta 1. Reforma estructural en la administración pública para tener instituciones modernas, serias, honestas y confiables, de la mano con la Junta Nacional de Justicia.

Samuel Rotta: Inviable

Ahí tienes un problema. La Junta Nacional de Justicia es para el sistema de justicia, no para el conjunto de la administración pública.

Yvana Novoa: Muy general

Es bastante abstracto, no aterriza en ningún momento, y es lo que probablemente todo el mundo diría que es necesario para luchar contra la corrupción. La reforma estructural de la administración pública no es nada nuevo. Es como decir que vamos a luchar contra la corrupción en la administración pública para que ya no sea corrupta.

Propuesta 2. Evaluación obligatoria de todos los mandos medios de administración pública, sobre todo los que tienen responsabilidad en licitaciones, logística y compras

Samuel Rotta: Muy general

Es necesario hacerlo, pero no te dice para qué, en qué términos. No recoge procesos que ya hubo antes. Así cómo está planteado no te dice mucho. Es una aspiración. Podría ser viable si explicara un poquito cómo lo va a hacer.

Yvana Novoa: Muy general

Todas las propuestas de este partido son gaseosas. ¿Qué implica la evaluación de estos mandos medios? ¿Será al final del ejercicio de la función o durante para corregir las irregularidades? Parece una propuesta que le podría pedir a mis alumnos de pregrado para que esbocen. Sería bueno que precisen cuáles van a ser los procesos de evaluación.

Propuesta 3. Uno de los aspectos centrales de la modernización del Estado será la instauración del Gobierno Abierto, que hará de conocimiento público, en tiempo real, todos los actos de administración pública, las sesiones de las autoridades, las contrataciones públicas, los gastos corrientes, los sueldos y beneficios, y en general toda la información de interés público para fiscalizar de modo real.

Samuel Rotta: Inviable

Parte de algo que ya existe. Existe un derecho al acceso a la información, tienes un marco sobre transparencia, reglamentación. Lo que te dice todo esto es que la información se presume pública. El problema es cómo haces para que la información se vuelva disponible. No hay una discusión sobre la Autoridad de Transparencia. Así como está no va a lograr nada. No es una propuesta, es una aspiración.

Yvana Novoa: Inviable

Es algo que existe, que se viene hablando desde la sociedad civil, y también desde el Estado, hace aproximadamente 10 años. Lo que le puedo otorgar es que, en efecto, es necesario transparentar. No está mal que hable de fortalecer el gobierno abierto. Si el fraseo es instaurar el gobierno abierto, suena a que está descubriendo la pólvora. ¿Cómo va a hacer público todos los actos de la administración pública? Frasearlo de esa manera no es realista. Hacerlo con absolutamente todos los actos de la administración pública, en tiempo real, es inviable.

Propuesta 4. Propondremos una reforma institucional de todas las entidades que tienen que ver con las compras públicas, y una nueva Ley de Contrataciones Públicas, donde se plasme un nuevo modelo de licitaciones y otras modalidades de adjudicación de recursos públicos para obras y servicios.

Samuel Rotta: Muy general

¿Cuál es el contenido de esa propuesta? No está diciendo a dónde quiere ir, cuáles son las nuevas modalidades, no reconoces cuál es la situación actual. Si tuviera un poquito más de detalle, de cuál es el objetivo, podríamos decir que por lo menos está encaminada. Así como está es un lugar común. Además para una nueva Ley de Contrataciones necesitas mayoría en el Congreso.

Yvana Novoa: Muy general

A nivel del Legislativo siempre se pueden proponer normas. Eso no es inviable. ¿Pero de qué va la reforma institucional? ¿En qué consiste el nuevo modelo de licitaciones? Las propuestas de AP no están aterrizadas. No ha habido diligencia para preguntarse qué se necesita.

VIDEO RECOMENDADO

ABC electoral: ¿Cómo votar en pandemia?