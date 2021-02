Conforme a los criterios de Saber más

Es oficial. Tras semanas de especulaciones, el excongresista y exministro Carlos Bruce confirmó su incorporación a las filas de George Forsyth, candidato a la presidencia por Victoria Nacional. Pese a que el discurso de campaña del exalcalde de La Victoria es uno de rechazo frente a los políticos tradicionales, Bruce asegura que, con el bagaje de la experiencia, buscará evitarle al joven postulante caer en los errores de los líderes del pasado.

—¿Cómo ve la exclusión en primera instancia de George Forsyth por omitir información en su hoja de vida?

En primer lugar, este es el único país del mundo en que, 60 días antes de una elección, se propone sacar de carrera a un candidato porque no puso algo en el formulario de ingresos que sí puso en su declaración jurada de funcionario público. Es increíble. Las omisiones que ha habido son de acciones en empresas que no funcionan, que no han facturado, que no tributan, que no tienen patrimonio y, por lo tanto, están inactivas. Se habla de una diferencia de S/15.000 que ha habido en sus declaraciones de ingresos por una equivocación entre un año y el otro. S/15.000 que sí fueron reportados en sus declaraciones como funcionario público. Por lo tanto, es una información que tiene el Estado. Nosotros creemos que esto no va a pasar, pero, sin duda, distrae de la campaña a un candidato que va primero en las encuestas.

—Es un caso parecido al de Martín Vizcarra, que por omitir declarar acciones fue excluido en primera instancia...

En el caso del señor Vizcarra, esas acciones que omitió representaban activos por millones de dólares. En este caso, estas acciones que se han omitido no valen un sol, porque son empresas que no tienen patrimonio, que no han facturado, que no están activas.

—¿En qué consistirá su apoyo a George Forsyth? ¿En qué han quedado?

Es un apoyo a nivel de propuestas. La primera propuesta que hemos hecho es la de “Vivienda Joven”. [También] Enriquecer el plan de gobierno y apoyar en todo lo que pueda en la campaña como un asesor. No soy jefe de campaña, ni nada parecido.

—¿Asesor en temas de Vivienda o en algo más?

Vivienda y estrategia de campaña.

—¿En qué consiste el programa “Vivienda Joven”?

Lo que ocurre es que el segmento joven es un segmento que acaba de salir del instituto, de la universidad. Probablemente está iniciando su vida laboral y no tiene muchos recursos económicos. Sin embargo, es la edad en la cual muchas personas consiguen una pareja y empiezan formar una familia, y tienen que verse en la obligación de vivir en la casa de la suegra o de los padres. Entonces, “Vivienda Joven” pretende abrir la posibilidad a los jóvenes de comprar unidades habitacionales muy pequeñas de un dormitorio. O, los que no quieran o no puedan comprar, alquilar una unidad habitacional. Para ambos casos se proveerá de subsidios elevados que permitan a la persona acceder a unidades habitacionales. Son programas que existen en otras partes del mundo, no estamos inventando la rueda.

—¿Qué le dijo George Forsyth cuando lo convocó?

Me dijo que quería tener personas que han tenido experiencia de gobierno. Es un clamor de la ciudadanía el buscar nuevos liderazgos. Obviamente, si tú tienes nuevos líderes, son líderes que no tienen la experiencia que podemos tener otros que hemos estado activos en las últimas décadas en la vida nacional. Y está claro que, en el último quinquenio, el sistema político colapsó. Cuatro presidentes, dos Congresos, es algo que no puede volver a repetirse. Entonces, él quiere el apoyo de personas que hayan tenido experiencia de gobierno y que, por lo tanto, podamos transmitir lo que sabemos a gente a gente como él, que representa la nueva clase política del país.

—Hay varios ex miembros de Perú Posible cerca de la campaña de Forsyth. ¿Usted llegó a través de ellos?

No. Fue directamente con George Forsyth, a quien yo ya conocía.

—A fines de enero nos enteramos extraoficialmente de la convocatoria que le hizo Forsyth. Se demoró un poco en aceptar. ¿Por qué?

Lo que pasa es que no estaba en mis planes. Yo estaba pensando hacer un pequeño retiro de la actividad política por algún tiempo. Sí estaba en mis planes, en algún momento, regresar a la actividad política, estaba interesado muy vivamente en el campo municipal y todavía lo estoy, no está descartado. Cuando él me convoca y me hace esta propuesta tuve que pensarlo, porque no estaba en mis planes. Había decidido no participar en esta elección. Así que lo pensé y, al final, creo que es el aporte que podemos hacer quienes ya hemos cometido muchos errores para poder transmitir lo que sabemos, de modo que los nuevos líderes no cometan los mismos errores.

—¿Cuáles serían esos errores?

Me refiero, básicamente, a los errores que hay en la ingeniería de la división de poderes en el Perú, que se presta a que haya corto circuitos a cada rato. Por ejemplo, primero, aclarar y normar lo que es incapacidad moral permanente. Segundo, aclarar y normar por qué cosas puede hacer cuestión de confianza el Ejecutivo frente al Congreso. Porque si el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza por lo que le dé la gana, entonces se convierte en la última instancia del Congreso. No le gusta algo, hace cuestión de confianza y punto. Creo que hay que acotar en qué temas puede hacer cuestión de confianza. En tercer lugar, creo que hay que ponerse de acuerdo para poner un Senado, eso mejoraría la capacidad de las leyes. En cuarto lugar, quizá, eliminar cosas que ya no tienen sentido como, por ejemplo, que el presidente le pida permiso al Congreso para viajar, o que haya el voto de investidura, que eso es propio de las democracias parlamentarias.

—Reformas constitucionales, más que nada…

Más que nada, que son las que han ocasionado estos cortos circuitos. Me ha tocado a mí vivirlo en carne propia y no quisiera que vuelva a ocurrir en el país. Entonces, creo que por ahí podemos ayudar a quienes vayan a dirigir los destinos del Perú a plantear estas reformas que, por supuesto, van a exigir consensos muy grandes. Va a haber que dialogar, para que, hechas estas reformas constitucionales, evitemos que el sistema democrático peruano vuelva a hacer corto circuito.

—¿Por qué George Forsyth?

Primero, es una persona que sabe escuchar, sabe discernir. Escucha todas las opiniones, las evalúa, las analiza y toma una decisión. Eso es importante en un líder. Por ahí he escuchado que no sabe de una cosa o no sabe de otra. Mira, no hay presidente de la República que sepa de Energía y Minas, Agricultura, Vivienda, Salud, Educación. Eso no existe, nadie sabe de todos los sectores, porque es imposible. Pero sí necesita haber alguien que sepa escuchar, sepa analizar y tomar una decisión. Y George tiene esa cualidad. En segundo lugar, representa a los jóvenes, a la nueva generación que tiene que hacerse cargo de este país. Es una persona que va a contribuir a la renovación política nacional.

Por último, y creo que esta es la razón más importante, es que creo que esta elección va a tener tres vueltas: la primera vuelta electoral del 11 de abril; la segunda vuelta electoral, donde elegiremos, de dos, uno; y la tercera vuelta electoral, en la que el que gane va a tener que armar una coalición de gobierno con las demás fuerzas políticas que le asegure la mayoría en el Congreso para poder gobernar. Si no se hace esa “tercera vuelta”, va a fracasar el sistema político y pasará lo mismo que ha pasado en los últimos cinco años. ¿Qué cosa es clave para que esa tercera vuelta funcione? Que quien gane tenga la menor resistencia posible con las demás fuerzas políticas. Si gana la izquierda, por ejemplo, yo dificulto que se puedan generar consensos, porque hay discrepancias de fondo con respecto al desarrollo del país. Si gana el fujimorismo, también existen muchos anticuerpos hacia esa opción política, las encuestas nos lo dicen. Creo que George Forsyth es el candidato que menos anticuerpos tiene para poder hacer esta coalición de gobierno que le garantice al Perú estabilidad por los próximos cinco años, que es indispensable no solo para la tranquilidad del país, sino para la confianza para las inversiones y el crecimiento económico que tanto necesitamos.

—Ahora, pero él tiene un discurso bastante fuerte en contra de los políticos tradicionales, de los partidos que ya están. ¿Eso no le podría dificultar de alguna manera la gobernabilidad?

Mira, todos tienen un discurso más o menos igual, pero las encuestas señalan que él es uno de los que menos antivoto tiene. Y, si te das cuenta, en la campaña electoral no se está atacando a los adversarios. Los adversarios lo atacan a él, y muy duramente. Pero él no está atacando a los adversarios, porque esa tercera vuelta es tan importante como la primera y la segunda.

—¿Qué opina sobre las críticas que se le hacen a George Forsyth de no dar entrevistas a los medios? ¿No cree que los electores deberían poder ver a los candidatos responder preguntas?

Él va a dar entrevistas y va a participar en los debates en su oportunidad, no es que uno llegue a la presidencia sin tener una conversación con la prensa, lo va a hacer. También, es una sana cualidad de la política tener prudencia para poder, en su momento y en su oportunidad, transmitir las ideas y que lleguen a la gente.

—¿Se piensa afiliar a Victoria Nacional?

No, yo estoy como independiente. Todavía no he analizado esa posibilidad.

—Hay algunas discrepancias internas en el partido sobre temas de género. Uno es la unión civil, porque los militantes antiguos de Restauración Nacional están de acuerdo en apoyar un proyecto como el de Humberto Lay y Martha Chávez de unión solidaria, que no reconoce vínculo familiar. Usted fue el propulsor de la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina al respecto?

Todos los candidatos que están postulando al Congreso se han comprometido a defender el plan de gobierno que ha presentado el equipo de George Forsyth y Victoria Nacional. En el plan de gobierno está explícito el apoyar la unión civil entre personas del mismo sexo. Así que esa es la posición y esa es la oferta que hace el candidato George Forsyth. Suponemos que eso va a ser respetado.

