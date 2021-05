Conforme a los criterios de Saber más

Un video que la deportista peruana Inés Melchor difundió en sus redes sociales el pasado 30 de abril fue adulterado para dar a entender que apoya la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre).

En el video original, la fondista asegura que votará sin “odio” y lo hará por el Perú.

“¿A ti te gusta perder? A mí no. A mí nadie me regaló nada. Todo lo que tengo lo logré con mi esfuerzo, desde mis zapatillas rotas hasta las más caras. Cada una la gané con mi sudor. Cada medalla, cada viaje, cada momento me costó y no lo quiero perder. Logré todo esto porque vivo en un país que quiero, que me dio oportunidades y porque en este país puedo tener tranquilidad”, señala.

“No quiero irme. Aquí está mi casa, mi familia, mi historia, y las voy a defender. No me gusta perder, y no voy a perder lo que ya gané. Por eso, yo no voy a votar con odio, voy a votar por el Perú”, agrega la deportista.

Este es el video original -de 45 segundos - publicado en su cuenta de Facebook. El mensaje, que fue 8 mil veces compartido, no incluye ninguna mención directa a un candidato:

La última publicación en la cuenta de Facebook de Ines Melchor es el 1 de mayo, donde envía un saludo por el Día del Trabajo.

Este es el video que empezó a circular en redes sociales con un final editado:

El Comercio se comunicó con Ines Melchor, quien señaló que el video original se encuentra en su Facebook y puntualizó que el que está circulando en redes fue editado sin su autorización. Dijo que ella pide pensar en el Perú al momento de votar.

“A mí no me parece que estén usando de esa manera videos que nosotros publicamos”, exclamó.

