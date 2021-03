Conforme a los criterios de Saber más

Falta un mes para las elecciones generales del 11 de abril y las semanas que restan para el día del sufragio serán claves, considerando que el porcentaje de indecisos bordea el 30%, según las últimas encuestas de intención de voto realizadas en el marco de una campaña atípica debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Además, dos de cada cinco electores deciden su voto en la última semana o incluso el mismo día de los comicios, según estudios de Ipsos Perú y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si bien la mayoría de los candidatos apostó por la presencia digital en las primeras semanas de campaña, la estrategia en aquellos que lideran las encuestas apunta ahora a reforzar su presencia en las calles, a través de recorridos en Lima y regiones que permitan el mayor contacto ciudadano. Varios de ellos empezaron así el tramo final hacia el día del sufragio, que inició el pasado jueves 11.

La insistencia en propuestas puntuales, discursos y estilos políticos, diferenciaciones de imagen frente a los contrincantes y la mira puesta en defenderse de ataques también son algunos elementos que se consideran desde los distintos equipos de campaña, según pudo conocer El Comercio.

El Pefil Electoral Peruano 2016. (Captura: Ipsos Perú / JNE)

Lescano y la gira final: el sur

En Acción Popular hay entusiasmo por la última gira que hará el candidato presidencial Yonhy Lescano al interior del país: será por el sur, un recorrido que se vio interrumpido a inicio de la campaña por las restricciones en torno a la pandemia. Con ello, el exparlamentario busca posicionarse aún más en esa parte de la nación, en donde lidera las preferencias electorales, según las recientes encuestas.

Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa son los siguientes destinos de Lescano en una gira que inicia este lunes y que tomará más de una semana, según señaló Alberto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia. El excongresista arrancó el último tramo de la campaña en Loreto.

“La estrategia pasa por seguir haciendo lo que ha funcionado bien: el tener un discurso para los ciudadanos que reconocen en Lescano un hombre valiente y honrado, que ha tenido coherencia a lo largo de 19 años de vida parlamentaria y de su trabajo político. Esa es la mejor atracción que tiene el partido en esta última etapa de la campaña”, sostiene Velarde.

Yonhy Lescano en Loreto





Otra parte de la estrategia, apunta Velarde, es que los medios locales –varios con presencia en redes sociales– cubran y difundan las actividades de Lescano. “Queremos que vean a Yonhy, que haga convocatoria, que tenga contacto con dirigentes, que la gente sepa que está en una ciudad pequeña. Los medios de comunicación locales ahora son muy poderosos”, acota.

También indica esperar que las posiciones divergentes en el partido guarden “cura de silencio” y que los rivales se centren en propuestas y no ataques, aunque advierte: “Nosotros no vamos a entrar a ese juego, pero tampoco vamos a abstenernos de contestar de manera apropiada a aquellos agravios, insinuaciones y guerra sucia que otros empiecen”. Al fin y al cabo, cree, “la opinión pública tendrá que sopesar quiénes han tratado de hacer de la elección un circo o una batalla campal”.

Forsyth y la mayor exposición mediática

Por casi un año, George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, encabezó las encuestas. Su estrepitosa caída en las últimas semanas lo obligó a replantear la estrategia de cara al tramo final rumbo al 11 de abril. Cambió al jefe de campaña, cargo que ha sido asumido por el congresista Rennan Espinoza.

Espinoza ha resaltado como parte de la nueva estrategia la mayor exposición mediática. Ello va acompañado de una intención por repotenciar actividades en Lima: “Durante la primera etapa, hemos estado más al interior del país. Hoy estamos en una constante visita a distintas partes de la capital y el Callao, sobre todo recogiendo la problemática que hay sobre la reactivación económica, la salud y la seguridad ciudadana”.

Precisamente, Forsyth ha arrancado el último tramo de la campaña recorriendo parte de la capital. El jueves estuvo en San Juan de Lurigancho y, como parte de su interés en acercarse más a la gente, se animó a comer ceviche en una carretilla al paso.

A un mes de las elecciones, George Forsyth se animó a comer un ceviche en carretilla frente a distintos medios de comunicación. Su campaña busca reforzar su presencia mediática. (Foto: Lino Chipana / GEC)

Sin embargo, en las semanas que quedan también se realizarán viajes a Loreto, Junín, Piura, Arequipa, Ica y Áncash. Jorge Chávez, parte de la plancha de Forsyth, señala que también se incidirá en posicionar al candidato como un político no convencional que enfrenta a los “mismos de siempre”. “Ese es su fuerte, es su esencia”, afirma. Agrega que se comunicará mejor las propuestas tras el distanciamiento con los medios de comunicación.

Respecto a los ataques que pueda recibir Forsyth, Espinoza señala que se trata de “cuestionamientos no sustanciales”. “Entendemos que algunos candidatos tienen una preocupación por perjudicar la imagen de nuestro candidato. Nuestra concentración principal es difundir nuestras propuestas a la mayor cantidad de personas y no dedicarnos a estar haciéndole caso a los candidatos que no tienen otra alternativa más que atacarnos”, asevera.

López Aliaga y un estilo “directo”

En Renovación Popular se apunta a mantener y reforzar una estrategia que consideran ha dado resultados al momento: el estilo del candidato presidencial Rafael López Aliaga al expresarse –en entrevistas, presentaciones o videos en redes sociales– de hablar de forma “directa”.

“Le dice las cosas que piensa a quien tenga al frente. No tiene temor de hablar. Y es el único que está hablando de Odebreht. Ese estilo se va a mantener, decimos las cosas de frente, no andamos dando vueltas, decimos lo que pensamos, no lo ocultamos. Eso nos hace auténticos, no nos hace falsos políticos, sino verdaderos ciudadanos. Es un estilo de hablar directo, como deberíamos hablar todos”, explica Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia.

Es bajo ese estilo, recalca Montoya, que López Aliaga reforzará su discurso en torno a la lucha contra la corrupción, generación de empleo y salud ante la pandemia, pero resaltando que sea “sin cuarentena”. Esto porque considera que no tiene resultados positivos: “Si se cierra, se mata la economía y se mata a la gente de hambre, ya no del virus”. Montoya señala que también se incidirá en mensajes a favor de las personas discapacitadas, adultos mayores y jóvenes.

En cuanto a la estrategia digital, Montoya no auguró algún cambio, pues cree que ha funcionado bien hasta el momento a través de la ayuda de partidarios, amigos y simpatizantes. “Ellos ayudan en las redes, no es nada especial o que requiera mayor inversión. Es el apoyo de cada uno de los que quieren ayudar a López Aliaga para que lleguen a la presidencia. No se va a aumentar nada, tenemos poco personal, son voluntarios los que colaboran con nosotros”, afirma.

Rafael López Aliaga estuvo estos últimos días en Piura. Busca posicionarse más a nivel de las regiones. (Foto: Renovación Popular)

De otro lado, adelantó que en redes sociales se mantendrá la estrategia de publicar videos de López Aliaga respondiendo a cuestionamientos en su contra, pues “todos los días le sacan algo”. “Nosotros no vamos a hacer guerra sucia ni vamos a contestar el ataque con más ataques. Lo que vamos a hacer es tomar nota, si hay asuntos de difamación lo veremos después de las elecciones”, advierte.

En cuanto a recorridos, Andrés Salas, jefe de campaña de RP, adelanta próximos viajes a Loreto y Tumbes, y resalta que la labor se centrará en regiones, donde se necesita consolidar más la presencia de López Aliaga. La sierra central será otro destino. Asimismo, dice tener “bastante expectativa” en el debate presidencial que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo.

Este Diario intentó sin éxito comunicarse con representantes de Avanza País y Podemos Perú. A un mes del día del sufragio, la cancha está plana, hay 17 jugadores y existen más de 25 millones de peruanos que serán los árbitros. Los goles y el resultado del partido se conocerán el 11 de abril.

Fujimori y el descrédito a la acusación fiscal

Quien ha tenido un accidentado comienzo de esta última etapa electoral es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El último 11 de marzo, a un mes de las elecciones, cumplía actividades proselitistas en Ica cuando se conoció que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, formalizó la acusación contra la candidata presidencial por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, solicitando al Poder Judicial una pena de 30 años y 10 meses de cárcel.

Luis Galarreta, jefe de campaña de Fuerza Popular, dice esperar que el caso judicial no impacte en el camino que queda al 11 de abril. En su cuestionamiento a la medida fiscal, sin embargo, sienta una posición política a sostener en adelante, marcada por un descrédito al accionar de la fiscalía: se trata de un “show mediático” de Pérez y una “persecución” –término mencionado también por Fujimori–, la acusación “no tiene pies ni cabeza” o “el objetivo es sacarla de segunda vuelta”.

LEE TAMBIÉN: Todo lo que proponen los candidatos contra la inseguridad ciudadana

Keiko Fujimori habla de "persecución" al cuestionar acusación del fiscal José Domingo Pérez.

“Lo que vamos a hacer en la campaña son dos cosas: Keiko va a dar cara en todo aquello que se necesite en el proceso, eso va a demorar muchísimo, y lo segundo es seguir mostrando más nuestras propuestas”, indica el excongresista, recordando que la actividad electoral se ha llevado en paralelo al proceso judicial.

Parte de la estrategia, agrega, será continuar con recorridos, para lo que se ha pedido al Poder Judicial los permisos correspondientes –tiene comparecencia con restricciones por el Caso Odebrecht– de cara a visitar “todas las regiones posibles”. También insistir con el recuerdo de la figura del expresidente Alberto Fujimori y de lo positivo de su gobierno, así como posicionar las iniciativas de un plan de gobierno que resalta como “ejecutable, no de ideas sueltas o sueños populistas de derecha o izquierda que no sirvan”.

“Defendemos la vida y la familia, pero también dejar claro que nosotros tenemos como principio la tolerancia. Puedo discrepar con alguien, pero no le voy a decir que se tire por el piso catorce”, sentencia en un afán diferenciador.

Mendoza y la pelea por el voto del sur

El inicio de la recta final de la campaña tomó a Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, durante una gira en el sur del país. El miércoles estuvo en Cusco y el jueves 11 arrancó un recorrido de dos días por Puno, región de donde procede su rival Yonhy Lescano.

Como un síntoma de la pelea entre ambos por el voto del sur, de acuerdo a los sondeos recientes, la candidata cusqueña aprovechó una actividad en la provincia de San Román para, precisamente, criticar a su contrincante puneño: “Hablan de cambio, de nueva Constitución, pero es de la boca para afuera. Unos hablan de impuestos a los multimillonarios en su plan de gobierno, pero cuando la prensa les pregunta arrugan, retroceden, no tienen consistencia. Me refiero concretamente al señor Lescano […] No estamos aquí para florear, para decir palabras que luego se lleva el viento”.

Verónika Mendoza en Puno

Más tarde, Mendoza dialogó virtualmente con el expresidente Evo Morales. José de Echave, candidato de JP a la primera vicepresidencia, explica que el encuentro se dio como parte de una agenda común en torno a zonas limítrofes, la descontaminación del lago Titicaca y la masificación del gas natural.

“El plan para este último mes va a ser reforzar el trabajo de difusión, visitar las distintas regiones que nos faltan, estar presentes en todos los debates que se están organizando para visibilizar que nuestra propuesta de plan de gobierno es seria y que plantea una salida para el país enfrentando los grandes problemas: emergencia sanitaria y recuperación de la economía”, indica también De Echave, resaltando que la campaña reforzará el discurso en base a propuestas sobre ambos temas.

En cuanto a los pullazos típicos del tramo final de la campaña electoral, sostiene que desde JP se responderá con la verdad ante eventuales “mentiras burdas” y “refritos”: “Así entendemos que es la estrategia de algunas candidaturas. Cuando haya una mentira, las vamos a enfrentar, las vamos a denunciar”.

DATO

Este viernes 12 es la fecha límite para que el JNE resuelva tachas en última instancia y determine exclusiones de candidatos. En el caso de la contienda presidencial, son 17 los postulantes que se han mantenido en carrera.

Además de los mencionados, participan Hernando de Soto (Avanza País), Ollanta Humala (Partido Nacionalista) Daniel Urresti (Podemos Perú), Julio Guzmán (Partido Morado), Daniel Salaverry (Somos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Marco Arana (Frente Amplio), Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional), Andrés Alcántara (Democracia Directa), José Vega (Unión por el Perú), Rafael Santos (Perú Patria Segura) y Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano).

Forsyth, López Aliaga, Mendoza, Gálvez y Urresti son algunos de los que han enfrentado recientes procesos de exclusión por presuntas irregularidades en sus hojas de vida o tachas, pero salieron airosos.

Cabe recordar que 20 organizaciones políticas solicitaron la inscripción de sus candidaturas presidenciales. El Partido Aprista se retiró de la contienda.

