Una vez se conozcan los resultados oficiales de la ONPE de la segunda vuelta, uno de los primeras definiciones de Pedro Castillo (Perú Libre) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular) será la persona que los acompañará en la conducción del Gabinete Ministerial. Un puesto que, según diversos analistas, debería contar con un perfil independiente.

Hasta el cierre de ese informe, ninguno de los dos candidatos ha esbozado nombres sobre sus posibles jefes de Gabinete Ministerial. Pese a ello, el pasado 17 de mayo, Ricardo Belmont contó -a través de un video de Facebook- que en la víspera se había reunido con Castillo: “Me dijo ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del gobierno? ¿Un ministerio o la presidencia del Consejo de Ministros?’ Yo le agradecí”.

En el lado fujimorista, el único momento donde se ha tocado el tema del primer ministro fue en la presentación de su equipo técnico ampliado, el pasado 18 de mayo.

“Voy a hacer todo lo posible y lo imposible para aportar mi experiencia en gestión pública, tanto en la parte del interior, al presidente del Consejo de Ministros. El Perú necesita una Presidencia del Consejo de Ministros eficiente, donde sea el gran director dentro de un gabinete que tiene que hacer tareas conjuntas y con mucha comunicación con el pueblo peruano”, dijo Óscar Valdés, miembro del equipo técnico y ex primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

En la interna fujimorista, algunos tomaron estas declaraciones como un interés de Valdés por volver a la conducción de la PCM.

El titular de la PCM es un puesto clave al inicio de un gobierno, sobre todo cuando se trata de uno liderado por un presidente con poca representación.

Cuestión de garantías

Cada uno de los candidatos necesita una “bisagra” distinta como primer ministro, quien los ayude a llenar vacíos y reduzcan las debilidades que presentan. “Con el nombramiento de su primer ministro, Keiko necesita dar una señal de cambio. Que no representa a cúpulas y que la ciudadanía pueda sentir garantías”, indicó el politólogo José Incio.

Sobre Castillo, anotó: “Necesita una bisagra que sepa articular con el Congreso que será opositor”.

Pero para el politólogo Omar Awapara, Castillo podría buscar alguien combativo, con un perfil más político que técnico, si es que decide llevar a cabo su plan radical de arranque. “Si no es ese el plan, sí necesitaría alguien de otro partido anticipando que su bancada de 37 congresistas estaría en una situación vulnerable”, dijo.

Con respecto a Fujimori, Awapara advirtió que corre un riesgo si decide seguir el camino de Manuel Merino y nombrar a un primero ministro que no sea de ancha base. “Podría servirle (Carlos) Neuhaus, pero la batalla de Keiko no es con el Congreso, sino con la calle, los conflictos sociales. En esa línea, necesitaría un perfil más político, pero que no sea tipo Antero Flores-Aráoz”, apuntó Awapara.





Los analistas José Incio, Omar Awapara y Gonzalo Banda coinciden en que el primer ministro debería tener un perfil independiente para otorgar garantías al nuevo gobierno.





Según Awapara, Fujimori tendría que buscar alguien de centro o centro izquierda para lidiar con la convulsión social. Un perfil independiente que, según recordó, el fujimorismo ha tenido capacidad de convocar en el pasado con exministros como Federico Salas.

Por su parte, el analista político Gonzalo Banda sostuvo que ambos candidatos necesitan de un “primer ministro con credibilidad”.

“En el caso de Castillo, un primer ministro que pueda decodificar lo que hay detrás de sus propuestas, que haga las veces de interlocutor y de intérprete. En el caso de Keiko, con los endoses que tiene, sería un error que nombre alguien ligado al entorno fujimorista”, dijo.