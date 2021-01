Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, y el exmandatario Martín Vizcarra, postulante al Congreso de la lista por Lima del partido del corazón, encabezaron este miércoles diversas actividades de campaña en la ciudad de Cusco de cara a los comicios electorales del próximo abril.

El itinerario inició en el colegio emblemático Ciencias. Tras ello, acudieron a la feria artesanal “El Marquez de San Francisco”, para luego recorrer las calles del Centro Histórico de la Ciudad Imperial, donde protagonizaron acercamientos con los ciudadanos.

Como era de esperarse, la visita de Salaverry y Vizcarra no estuvo exenta de aglomeraciones. Estos incidentes se produjeron cuando las personas se acercaban para saludar o tomarse fotos con ellos. Una muestra de dicha situación ocurrió en la feria artesanal, lugar en el que se formaron tumultos por alguna cercanía con los candidatos de Somos Perú.

Pese a los riesgos y las precauciones que se deben tomar por las preocupantes cifras de contagios de COVID-19 en Perú, Vizcarra y Salaverry, quienes en todo momento portaron casacas azules con el logo de su agrupación, señalaron que se necesita estrechar una cercanía con la población.

Aseguraron que evitan hacer convocatorias masivas y que, por el contrario, en sus recorridos proselitistas ejercen la “docencia” al instruir sobre el uso de mascarillas y la aplicación del distanciamiento social.

“Por eso no hacemos convocatorias, cuando vamos a un lugar no damos detalles, no queremos que nos reciban 500 o mil personas como pasaba en las campañas electorales pasadas con reuniones masivas, mítines”, sostuvo Martín Vizcarra.

“Por ejemplo, cuando nos piden una foto, si la persona viene sin mascarilla o no la usa correctamente, no aceptamos porque de esa manera también estamos educando a la gente y tratamos en los posible mantener la distancia. Por momentos se genera cierto caos cuando la gente se aglomera. Caminamos rápido para evitar eso”, añadió el exjefe del Estado.

Vizcarra, quien capitalizó buena parte de la atención de los transeúntes, saludó el anuncio del presidente de la República, Francisco Sagasti, sobre la compra de un primer lote de vacunas contra la COVID-19 a Sinopharm. Según comentó, las reuniones con representantes del laboratorio chino se iniciaron en la quincena de abril del 2020, durante su estancia en Palacio de Gobierno, ya que dicha empresa no presentaba complicaciones logísticas para suministrar de vacunas al Perú, a diferencia de otros laboratorios.

“El 15 de abril el laboratorio chino Sinopharm, a través de nuestra embajada en China, tuvo la primera reunión. En mayo me comuniqué con el presidente de China para que Perú sea la prioridad en el trámite de la vacuna, y que poníamos toda nuestra capacidad científica para que hagan las pruebas clínicas”, explicó.

El exmandatario señaló que se efectuaron 12 mil ensayos clínicos de la vacuna y que su Gobierno dejó el trámite de adquisición de inmunizantes “totalmente encaminado”. “Qué bien que ahora responsablemente el gobierno del presidente Sagasti comience a cerrar los tratos de todo este esfuerzo que hemos iniciado al mes de iniciar el estado de emergencia […]. Se hicieron las gestiones, lo que hubo fue un desfase por la inestabilidad que se generó por la vacancia”, justificó.

Consultado por la posibilidad de que la fiscalía solicite prisión preventiva en su contra por la investigación que se le sigue por los presuntos sobornos para obras cuando era gobernador regional de Moquegua, Vizcarra dijo sentirse confiado en que dicho escenario no ocurrirá, pues, según dijo, no existen argumentos que prueben las acusaciones en su contra.

“Nos han iniciado una investigación preliminar por los dichos de un aspirante a colaborador eficaz sin pruebas. Él tenía orden de prisión y al dar su declaración levantaron la orden de prisión. O sea ha canjeado su dicho por la libertad ¡Qué fácil, así cualquiera puede ser colaborador eficaz! No habría justificación alguna de un pedido de prisión preventiva porque no hay ninguna prueba y estamos colaborando con la justicia”, señaló.

A su turno, Daniel Salaverry minimizó las críticas en su contra por sus constantes cambios de agrupación política. En los últimos once años, el expresidente del Congreso ha postulado a cargos de representación ciudadana por el Partido Aprista (a la alcaldía de Trujillo en el 2010), Fuerza Popular (a la alcaldía de Trujillo en el 2014 y al Congreso en el 2016) y ahora Somos Perú (a la Presidencia de la República). Acotó que cuando era parte del partido político que preside Keiko Fujimori existían intereses personales que no compartía.

“Cuando las cúpulas ponen sus intereses personales por delante de los intereses del país lo correcto es dar el paso al costado; no soy el único que se decepcionó de la señora Fujimori, también miles de peruanos que le dieron su respaldo votando por ella. Uno participa con la mejor intención, pero lamentablemente si las condiciones no se dan, entonces lo correcto es retirarse”, concluyó.

