Los precandidatos a la Presidencia de la República por el partido Acción Popular, Edmundo del Águila y Yonhy Lescano, acudieron esta tarde a sus locales de votación para participar en las elecciones internas de los comicios del 2021. Ambos lideran dos de las tres fórmulas que compiten hoy.

En declaraciones a la prensa, Del Águila dijo estar “seguro” de que la actual crisis que tiene el partido, tras la asunción y salida del congresista Manuel Merino de la Presidencia de la República, será superada con el tiempo, y resaltó que no es la primera que viven. “Finalmente, el tiempo nos va a ayudar a curarla. La imagen del partido va a estar curada con el tiempo”, indicó.

El precandidato mencionó que trabajarán con la historia partidaria de Acción Popular. “No estamos metidos en temas de corrupción, nadie nos puede señalar y decir este partido o el militante de ese partido robó. No, eso no es así. No estamos involucrados en nada de eso. Lo otro fue un error político, lo asumimos, es parte del pasivo que tiene Acción Popular”, concluyó antes de ingresar a su centro de votación.

Por su parte, Yonhy Lescano también consideró que Acción Popular está golpeado por la situación generada tras la vacancia de Martín Vizcarra y la crisis que se desencadenó luego de la asunción al mando por parte de Merino. “Obviamente el partido está golpeado en ese sentido, pero no es responsabilidad del partido. Ellos han representado a Acción Popular en el Congreso, pero el partido advirtió, opinó, decidió desde la primera vacancia que no debía promover ninguna vacancia porque la tradición política del partido no es esa”. Añadió que están asumiendo “culpas ajenas” al ser del mismo partido.

Tanto Del Águila como Lescano, exparlamentarios de Acción Popular, cuestionaron la decisión del expresidente Martín Vizcarra de postular al Congreso con el partido Somos Perú. Coincidieron en que Vizcarra no debió presentar su candidatura debido a que es investigado preliminarmente por el Ministerio Público por presuntos pagos ilícitos.

“Poco a poco vamos conociendo esas intenciones bajas que tiene de querer postular al Congreso para poder limpiar toda esa imagen que tiene manchada. Veo su postulación como algo negativo porque es alguien que despotrica contra el Congreso y decía que el Congreso no era un espacio para corruptos, finalmente termina haciendo cosas que decía que no debían hacerse”, dijo Del Águila.

Lescano lidera una de las tres fórmulas presidenciales de Acción Popular. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Por su parte, Lescano refirió que “hubiéramos preferido que Martín Vizcarra pueda responder primero a los cargos judiciales para después seguir en sus actividades políticas porque se puede presumir que entra al Congreso para blindarse. Todos saben que los congresistas tienen inmunidad y no pueden ser arrestados ni juzgados normalmente como cualquier ciudadano. Hubiera preferido que él mantenga la situación, el respaldo popular que tuvo al salir, y demuestre al Perú que es inocente y no introducirse a la vida política del Congreso, lo cual hace pensar mal”.

Acción Popular elegirá a sus candidatos a la Presidencia, vicepresidencia, Congreso y Parlamento Andino mediante la modalidad directa. Es decir, sus afiliados votarán por el candidato de su preferencia sin intermediarios. Alfredo Barnechea desistió de continuar con su postulación.

Las fórmulas presidenciales que postulan en Acción Popular

Lista 1

Presidente: Edmundo del Águila Herrera

Primera vicepresidenta: Cecilia Rosa Quispe Ricalde

Segundo vicepresidente: Pedro Antonio Morales Mansilla

Lista 2

Presidente: Luis Enrique Felipe Miguel Gálvez de la Puente

Primera vicepresidenta: Albina Sandoval Rojas

Segundo vicepresidente: Carlos Hugo Ángel Valenzuela Gonzales

Lista 3

Presidente: Yonhy Lescano Ancieta

Primera vicepresidenta: Gisela Tipe de la Cruz

Segundo vicepresidente: Luis Alberto Velarde Yañez

