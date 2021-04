Conforme a los criterios de Saber más

Con el conteo de la ONPE a más del 80% de las actas tras los comicios del domingo, queda una proyección cercana sobre quiénes conformarían el nuevo Congreso de la República. Aunque algunos candidatos hayan superado los 15 mil o 20 mil votos, el logro individual no les alcanza para acceder a una curul. Aquí analizamos por qué.

Uno de los casos más anecdóticos es el de Ciro Castillo Rojo, quien postuló con Somos Perú por la circunscripción del Callao. Castillo obtuvo 15,445 votos preferenciales. Por sí mismo, podría haber ingresado al Parlamento, pues sobrepasa ampliamente a los cuatro virtuales congresistas Enrique Wong, de Podemos (9,049 votos); Patricia Chirinos, de Avanza País (7,291 votos); Ana Obando, de Fuerza Popular (7,062 votos) y Noelia Herrera, de Renovación Popular (6,910).

Sin embargo, el partido Somos Perú -con poco 6.57% de votos válidos en el Callao- no ha ganado ningún escaño por ese distrito electoral. En el 2020, para los comicios congresales extraordinarios, Ciro Castillo experimentó otra situación que también lo alejó del Congreso. Curiosamente, se había presentado ese año como candidato del Callao con la organización Perú Libre. Contrario al resultado actual, el partido del lápiz no logró pasar la valla en esa ocasión y el candidato Ciro Castillo tampoco ocupó escaño pese a obtener 30,432 votos.

Para las elecciones congresales del 2020, Ciro Castillo Rojo postuló por el Callao con Perú Libre. En ese entonces, el partido no superó la valla. (Foto: GEC)

De acuerdo con las cifras de la ONPE, otro candidato con chances de una curul habría sido Ricardo Belmont Cassinelli, quien postuló por Lima con Unión por el Perú. El partido repite la historia de Perú Libre del año pasado, al no superar la valla y, en consecuencia, no colocar a ningún congresista. Belmont acumula hasta el momento 28,491 votos; una cantidad superior a la obtenida por 19 de los 33 puestos capitalinos que se reparten otras agrupaciones.

También está el caso de postulantes que rozan la posibilidad por muy poco. Rodolfo Pérez, candidato por Lima del Partido Morado, tiene 22,164 votos, pero la organización de Julio Guzmán apenas saltó la barrera, con el 5.29% de votos válidos a nivel nacional y del 7.14% en Lima. Esto redujo sus chances de formar una bancada, pues solo tres candidatos son virtuales congresistas por la capital (Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga). Con el 20% de actas aún por contabilizar, los morados podrían lograr un escaño más por Lima, el cual estaría destinado para Pérez, actual secretario general del partido y el único de los virtuales congresistas que registraría militancia previa al período electoral.

Adicionalmente, la agrupación mantiene expectativas de conseguir una curul por Arequipa, con su candidato Nicolás Talavera (19,227 votos). Renovación Popular pasó la valla en esa región con 6.55%, apenas dos décimas más que el Partido Morado, con 6.53%.

Candidato/a con alta votación,

pero que no logra escaño Organización

Política Distrito

electoral Posición

en la lista Votos

alcanzados

(al 80%

del conteo) Motivo por el que

no lograría escaño Ricardo Belmont Cassinelli Unión por el Perú Lima 1 28,491 El partido no pasó la valla. Con solo 2.11% de votos válidos a nivel nacional, no coloca ningún congresista. Jorge Nieto Montesinos Victoria Nacional Lima 1 23,672 El partido pelea por superar la valla. Hasta el momento, tiene 4.91% de votos válidos a nivel nacional. Rodolfo Pérez Osores Partido Morado Lima 2 22,164 El partido no alcanzó la proporción para más de tres curules por Lima, aunque se mantiene a la expectativa. Según ONPE, pasó la valla nacional con apenas 5.29%. Nicolás Talavera Benavente Partido Morado Arequipa 3 19,227 El partido no alcanzó la proporción para más de tres curules y solo por Lima, aunque se mantiene a la expectativa. Aunque Talavera obtuvo amplio respaldo, Renovación Popular conquista el sexto escaño de esa circunscripción con su candidato Ricardo Medina (14,898 votos) Gahela Tseneg Cari Contreras Juntos por el Perú Lima 13 15,595 El partido no alcanzó la proporción para más de tres curules y solo por Lima. Con el 6.63% de votos válidos a nivel nacional, se le asignaron solo tres curules por Lima, una por Cusco y una más por Junín. Sergio Tejada Galindo Juntos por el Perú Lima 5 15,459 El partido no alcanzó la proporción para más de tres curules y solo por Lima. Con el 6.63% de votos válidos a nivel nacional, se le asignaron solo tres curules por Lima, una por Cusco y una más por Junín. Ciro Castillo Rojo Somos Perú Callao 1 15,445 El partido no alcanzó la proporción. Con el 6.04% de votos válidos a nivel nacional, se le asignaron tres curules por Lima y una por Piura. Frank Krklec Torres Renovación Popular Lima 21 15,354 El partido no alcanzó la proporción y solo tendrá seis congresistas por Lima. La organización obtuvo el 9.08% de los votos válidos para el Congreso a nivel nacional. Katherine Ampuero Meza Alianza para el Progreso Lima 3 14,778 El partido no alcanzó la proporción y solo tendrá dos congresistas por Lima. Otros 13 candidatos alcanzaron escaño, pero en representación de otras regiones. Yisela Varela Pérez La Rosa Frepap Lima 1 14,473 El partido no pasó la valla. Con solo 4.63% de votos válidos a nivel nacional, no coloca ningún congresista. Lucía Ledesma Martínez Partido Popular Cristiano-PPC Lima 2 11,088 El partido no pasó la valla. Con solo 1.58% de votos válidos a nivel nacional, no coloca ningún congresista. Polansky Rodríguez Yong Victoria Nacional Loreto 1 9,615 El partido pelea superar la valla. Hasta el momento, tiene 4.91% de votos válidos a nivel nacional.

Sin lugar para todos

Para las elecciones de este año, ya se conocía la cifra repartidora de escaños, pues el Jurado Nacional de Elecciones publicó una resolución al respecto en setiembre del 2020. De esta manera, las 130 curules del Congreso, se distribuyen bajo un cálculo proporcional a la cantidad de electores por región. Aquí le añadimos la proyección de curules por partido, con base en las cifras de la ONPE y la plataforma Decide Bien tras los comicios del 11 de abril:

Circunscripción electoral Población electoral Total de escaños disponibles Partidos que lograrían la representación Amazonas 306 186 2 Fuerza Popular (1)

Perú Libre (1) Áncash 886 265 5 Acción Popular (1)

Alianza para el Progreso (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (2) Apurímac 316 000 2 Perú Libre (2) Arequipa 1 145 268 6 Acción Popular (1)

Avanza País (1)

Perú Libre (3)

Renovación Popular (1) Ayacucho 473 282 3 Perú Libre (3) Cajamarca 1 103 247 6 Acción Popular (1)

Alianza para el Progreso (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (3) Callao 824 496 4 Avanza País (1)

Fuerza Popular (1)

Podemos Perú (1)

Renovación Popular (1) Cusco 1 025 280 5 Acción Popular (1)

Alianza para el Progreso (1)

Juntos por el Perú (1)

Perú Libre (2) Huancavelica 299 843 2 Acción Popular (1)

Perú Libre (1) Huánuco 586 411 3 Alianza para el Progreso

Perú Libre (2) Ica 651 364 4 Acción Popular (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (1)

Podemos Perú (1) Junín 982 556 5 Acción Popular (1)

Fuerza Popular (1)

Juntos por el Perú (1)

Perú Libre (2) La Libertad 1 429 469 7 Acción Popular (1)

Alianza para el Progreso (2)

Avanza País (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (1)

Renovación Popular (1) Lambayeque 977 656 5 Acción Popular (1)

Alianza para el Progreso (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (1)

Renovación Popular (1) Lima 7 558 581 33 Acción Popular (2)

Alianza para el Progreso (2)

Avanza País (4)

Fuerza Popular (5)

Juntos por el Perú (3)

Partido Morado (3)

Perú Libre (2)

Podemos Perú (3)

Renovación Popular (6)

Somos Perú (3) Lima Provincias 764 063 4 Fuerza Popular (2)

Perú Libre (1)

Renovación Popular (1) Peruanos en el extranjero 997 033 2 Fuerza Popular (1)

Renovación Popular (1) Loreto 699 964 4 Acción Popular (2)

Alianza para el Progreso (1)

Fuerza Popular (1) Madre de Dios 116 513 1 Alianza para el Progreso (1) Moquegua 148 367 2 Perú Libre (2) Pasco 200 682 2 Alianza para el Progreso (1)

Perú Libre (1) Piura 1 396 448 7 Alianza para el Progreso (2)

Fuerza Popular (3)

Renovación Popular (1)

Somos Perú (1) Puno 922 016 5 Acción Popular (2)

Perú Libre (3) San Martín 636 330 4 Acción Popular (1)

Alianza para el Progreso (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (1) Tacna 282 974 2 Perú Libre (2) Tumbes 167 771 2 Fuerza Popular (2) Ucayali 389 889 3 Acción Popular (1)

Fuerza Popular (1)

Perú Libre (1)

En diálogo con El Comercio, el politólogo de la PUCP, José Incio, explicó que la definición de la cantidad de curules por partido se rige, precisamente, por la superación de la valla en cada región. En circunscripciones donde el espacio es de uno o hasta tres escaños, la pelea por los votos es más intensa. Ocurre con Madre de Dios, que tiene solo un espacio de representación disponible en el Congreso, o con la nueva circunscripción de Peruanos en el Extranjero, que tiene dos.

“En este procedimiento, el voto preferencial que puedan acumular los candidatos es secundario. Lo principal es que los partidos aseguren, no solo pasar la valla en cada distrito electoral, sino también competir por ser los primeros en aquellos lugares donde los escaños son pocos. Luego de eso, el voto preferencial solo funciona para ordenar qué candidatos entran como congresistas electos”, señaló Incio.

En el mismo sentido, Percy Medina, jefe de IDEA Internacional-Perú, indica: “Si es que el primer componente [de pasar la valla electoral a nivel nacional y en la circunscripción a la que se aspira] no es favorable para el partido, por más votos preferenciales que tenga un candidato, no va a poder acceder. Lo único que hace el voto preferencial es reordenar la lista”.

Medina recuerda que un problema muy común es pronosticar el triunfo electoral de los candidatos cuando las actas aún no han sido contabilizadas más allá del 70% u 80%. Es el caso de Katherine Ampuero, quien postulaba por Alianza para el Progreso, y Fernando Rospigliosi, candidato de Fuerza Popular. Ambos se proyectaban hasta hace poco como virtuales parlamentarios por Lima, pero el avance del conteo los dejaría fuera.

“Creo que es un problema guiarse por cifras parciales. En el caso particular del acceso de curules al Congreso, una décima puede cambiar la situación de un candidato y, a veces, se hacen proyecciones sobre la base del 25% o 30% de los votos, que no permiten un panorama claro y representativo aún. La figura se completa mientras más bolsones de votación se vayan sumando y eso ya facilita una proyección”, precisó Medina.

Por último, el especialista añade que resulta normal que, en un comparativo, algunos candidatos accedan a curules por mucha menor votación que otros. Esto, porque el voto preferencial no es determinante para la elección: “El voto preferencial no influye en lo más mínimo en el incremento del número de escaños por partido. Si un partido accede a un número determinado de escaños, estos recién se distribuyen entre los candidatos con más votos preferenciales, pero la cantidad de curules disponibles no varía”.

José Incio enfatiza que el voto preferencial ha permitido, por años, que los ciudadanos tengan cierto poder sobre el acceso de candidatos a la representación en el Congreso, pero que eso ha generado también el debilitamiento de los partidos, al incentivarse campañas individualistas y fragmentadas. Como se recuerda, la eliminación del voto preferencial recién será efectiva para los próximos comicios del 2026.

