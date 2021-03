Conforme a los criterios de Saber más

Los resultados del primer simulacro de votación de El Comercio-Ipsos prevén una contienda electoral, hasta el momento, reñida. Al igual que en procesos anteriores, el rol de los personeros de cada agrupación política será importante en el conteo de votos. Esto teniendo en cuenta los porcentajes vistos hasta el momento, donde cinco candidatos se encuentran en el top de preferencias y cuatro de ellos podrían pelear el pase a una eventual segunda vuelta.

En este proceso electoral, se habilitarán unas 86.488 mesas de sufragio y 11.918 locales de votación, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De ellos, 222 son locales en el extranjero. Es decir, idealmente los partidos tendrían que destinar más de 86 mil personeros para cubrir cada mesa de votación, aunque esto no suele ocurrir.

A diferencia de procesos anteriores, la ONPE ha duplicado el número de locales de votación debido a las contingencias de la pandemia. En las elecciones generales del 2016 se habilitaron 77.307 mesas en 5.354 locales; mientras que en las congresales del 2020 hubo 84.851 mesas de sufragio y 5.409 locales.

¿Cómo se preparan los partidos para el despliegue de sus personeros?

De acuerdo con el primer simulacro de votación de El Comercio-Ipsos, hasta la primera quincena de marzo el top 5 estaba compuesto por Yonhy Lescano (Acción Popular), seguido de George Forsyth (Victoria Nacional), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú).

El Comercio conversó con representantes de estos partidos para conocer cuántos personeros proyectan desplegar en el país, cuál es el ritmo de capacitación y cómo se preparan para esta contienda.

Acción Popular

Yonhy Lescano, el candidato presidencial de Acción Popular. (FOTO: EDUARDO CAVERO/GEC)

Fernando Arias Stella, personero nacional de Acción Popular, dijo a El Comercio que están reclutando la mayor cantidad posible de personeros debido al aumento en el número de mesas, locales de sufragio y horas de votación , dispuesto de esta manera por la ONPE para evitar aglomeraciones.

“Se necesita un ejército...el triple de lo que fue la vez pasada. Aunque fuimos los que más personeros tuvimos aquella vez, no se alcanzó a cubrir todas las mesas”, mencionó Arias Stella. Por el momento, no tienen una cifra exacta de cuántos personeros están reuniendo debido a que siguen en reclutamiento.

Detalló que la modalidad de capacitación es virtual y también aprovechan las que ofrecen los organismos electorales.

Además, señaló que el ideal de Acción Popular es tener un personero por mesa. “Hay dos tareas: ganar en primera vuelta y tener personeros en todas las mesas [de sufragio]. Vamos a ver si logramos los dos objetivos”, agregó Arias Stella.

Por otro lado, recordó que Acción Popular cuenta con más de 200 mil afiliados, aunque no todos están en condiciones de ser personeros. “En esta campaña se ha notado un gran apoyo de sectores que no eran de Acción Popular, que quieren sumarse a nuestra campaña y personería. [...] Hemos tenido conversaciones con gente de Contigo, que quieren apoyar a Acción Popular; un sector de Somos Perú”, comentó. Aunque le están dando prioridad a quienes ya fueron personeros, los militantes y simpatizantes; pero no están reclutando a personas de otros partidos.

En las elecciones congresales complementarias del 2020, Acción Popular logró reclutar 44.000 personeros, según Gestión.





Victoria Nacional

George Forsyth. (Foto: Lino Chipana Obregón / GEC)





Rennán Espinoza, jefe de campaña de Victoria Nacional, comentó a El Comercio que están en el proceso de capacitación de personeros para su posterior acreditación. “Estamos al 55%. Esperamos que en este segundo grupo podamos avanzar 65%-70%” de los 35.000 personeros que proyectan convocar para el día de las elecciones dijo a este Diario.

De los reclutados hasta el momento, “un grupo son militantes, otro grupo simpatizantes. Cada candidato al Congreso también está convocando a la gente que los sigue. De todos lados estamos capacitando a las personas que deseen apoyarnos en la campaña”, exclamó.

Espinoza detalló que llevan unos 15 días de capacitación a personeros por cada región. “También hay capacitación vía zoom. En cada región hay un responsable y se está capacitando a los jefes de centro de votación, y en segundo lugar a los personeros de mesa”, que podría ser uno por cada dos mesas de sufragio.

“Es una elección bastante reñida. Voto a voto cuenta, hoy más que nunca. Los sondeos muestran que hay empates. Pero, más allá de eso, la cantidad de los votos son muy importantes. Por tanto, hacemos un llamado a la ONPE para que fortalezcan con la Policía y FF.AA. un control estricto en cada una de las mesas porque no podemos permitir que ningún partido pretenda ganar en mesa. Necesitamos que la democracia se fortalezca”, remarcó Espinoza.

Victoria Nacional tiene tres rondas de capacitaciones a personeros. En primer lugar, respecto a las medidas sanitarias. Luego, cómo se debe votar, el correcto llenado de actas y la vigilancia al momento de contar los votos. “Necesitamos respetar los votos, defender los nuestros y que las actas se llenen de manera correcta” para que no sean anuladas.

Renovación Popular

Rafael López Aliaga. (Foto: César Bueno /GEC)

Jorge Montoya, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Renovación Popular, dijo a El Comercio que “están trabajando” en el reclutamiento de personeros para el día de las elecciones. Detalló que tienen alrededor de 18.000 personeros reunidos hasta el momento, pero “no es un número definitivo”.

“Aún no hemos evaluado el número definitivo. Aún no tenemos el número ideal”, respondió Montoya. Detalló también que hace dos meses Renovación Popular abrió la lista de inscripción para personeros. “Se vienen inscribiendo miles. Estamos verificando que esos números sean los correctos, que coincidan los DNI con los reales. Es un trabajo tedioso que se ha ido haciendo poco a poco. Aún no terminamos, no puedo dar por eso cifras”, agregó el candidato.

Sin embargo, esperan lograr un número más alto de personeros -en relación al señalado- para el día del sufragio. Una de las formas para que se sumen es, en cada viaje, anunciar esta invitación. Montoya dijo que entre los personeros hay simpatizantes y militantes de Renovación Popular, aunque no cuenta con el dato exacto respecto a cuántos de ellos podrían ser de lo que era Solidaridad Nacional.

En cuanto a si hay personeros que previamente pertenecían a otros partidos, Montoya dijo que ”no se pregunta de qué partido proviene, solo está su nombre y DNI”. En cuanto a la capacitación, precisó que se está dando tanto una virtual como presencial.

Fuerza Popular

(Foto: EFE/Paolo Aguilar)

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, detalló que la excongresista Liliana Takayama es la personera legal nacional del partido. Al igual que lo señaló Acción Popular, el aumento de mesas de sufragio está motivando que los partidos reúnan un mayor número de personeros para el día de las elecciones.

“Estamos en la etapa en que ya tenemos un personero regional, donde están empezando las capacitaciones, y cada coordinador regional va a ver el número de mesas que le corresponde y cada secretario de provincia ve cuántos personeros podemos cubrir. A diferencia de otra elección, al haber más mesas, tienes que tener un número mayor de personas”, comentó Galarreta a El Comercio.

El candidato dijo que en elecciones anteriores han cubierto más del 70% de personeros necesarios en locales de votación. “Hay un ejército de militantes que apoyan. Pero hoy es el doble, así que cada uno se pone los objetivos en cada región. Hay algunas en la que es menos difícil conseguir la asistencia, en otras más complicado”, detalló. En las elecciones congresales complementarias del 2020, Fuerza Popular logró reclutar 75.000 personeros, según Gestión.

Galarreta mencionó que en una semana y media tendrán el número más cercano de personeros. Las capacitaciones a los personeros son virtuales, vía zoom. En cuanto a los temas que se abordan, detalló que se instruye “cuándo un voto puede estar en duda o no; cuándo un voto que una persona puso en el voto preferencial si ese número es así o no. Desde el voto por el grupo político hasta el tema preferencial. Hay que respetar la voluntad popular. El principio básico para nuestros personeros siempre va a ser respetar la voluntad popular y también defender el voto”.

“Creo que puede ser reñido, no solo entre dos, pero nuestra convicción es que por más reñido que sea no hayan vicios”, finalizó Galarreta.

Juntos por el Perú

Verónika Mendoza. (Foto: Leandro Britto/GEC)

Roberto Sánchez, candidato al Congreso de Juntos por el Perú, dijo a El Comercio que junto al personero nacional han empezado el empadronamiento y tienen, hasta el momento, 10.600 personeros en todo el país. Sin embargo, es aún un número insuficiente. “Tenemos que triplicar esa cantidad para asegurar, desde nuestro centro de información, la transmisión de las actas”, dijo.

“Estamos hablando de un personero por la jurisdicción, un personero de un centro de votación, personeros de mesa y además del personero titular, alterno y técnico. Es un despliegue fuerte para la defensa del voto”, anotó Sánchez.

Si bien el número de mesas de sufragio es mayor en comparación con proceso electorales anteriores, en Juntos por el Perú aspiran poder cubrir la mayor cantidad de mesas y no solo locales de votación con sus personeros. “Intentaremos llegar hasta las mesas porque un personero por centro de votación es absolutamente insuficiente. Hay centros de votación que pueden tener 20 - 30 mesas y uno solo es imposible”, dijo Sánchez.

Por otro lado, han recibido también solicitudes y están validando la información de cada uno de los solicitantes para ser personeros. Respecto a la capacitación, detalló que ONPE está realizando esta preparación de manera virtual. Esta capacitación empezó, de manera intensiva, hace un mes en Juntos por el Perú.

“Se les instruye en el protocolo sanitario, en la acreditación. Además, cómo se hace el conteo, cuándo es un voto hábil o no, cuándo ocurre una impugnación y la manera adecuada de recibir las actas. Asimismo, frente a apelaciones o impugnaciones, corresponde el rápido procesamiento de todos los votos en un centro de cómputo para que nuestro equipo legal sepa qué acción tomar en la defensa de actas y escrutinio”, comentó Sánchez sobre los temas principales de la capacitación.

Finalmente, consideró que esta campaña es “sumamente disputada”, para lo cual toman también previsiones en su defensa de los votos de Juntos por el Perú.

¿Cuál es la función de los personeros en las elecciones?

Además del representante legal, cada agrupación política debe destinar para el día del sufragio -11 de abril- a una cantidad de personeros ante los centros de votación y mesas de sufragio, que suelen ser simpatizantes o militantes del partido. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), ellos pueden ser nombrados hasta siete días antes de las elecciones solo en las circunscripciones o localidades donde tengan candidatos. Esto se realiza ante cada Jurado Electoral Especial (JEE).

Cledy Gutiérrez, especialista en educación y capacitación electoral de la ONPE, respondió a El Comercio que la capacitación que brinda la institución está destinada también a los personeros de mesas de sufragio y locales de votación. Recordó que estas preparaciones iniciaron hace varias semanas.

Las capacitaciones son tanto presenciales, tomando en cuenta las medidas sanitarias, como virtuales. “De acuerdo a los datos, han solicitado capacitación Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Juntos por el Perú. Renovación Popular, Frepap. Diría que casi todos los partidos han solicitado capacitación [para personeros en mesas y locales]”, agregó Gutiérrez.

Explicó que los personeros técnicos están presentes en el cómputo de resultados, “atentos a cómo se va aplicar el sistema de escrutinio automatizado, que se va a implementar en siete distritos”. Además, “están atentos a cómo se desenvuelven las acciones en un local de sufragio. Tienen especial contacto con los coordinadores de local”.

Finalmente, los personeros de mesa de sufragio están “estrictamente relacionados con el desenvolvimiento de la mesa. Puede haber un personero de un partido político que pueda atender más de una mesa de votación”, explicó Gutiérrez.

Los personeros de mesa de sufragio están presentes en el desarrollo de la jornada electoral e incluso en el conteo de resultados. “Los personeros cumplen una labor importante en la jornada electoral. Esperamos que participen respetando las formas, la instancia de los miembros de mesa, y respeten los resultados”, agregó Gutiérrez.

Respecto a procesos anteriores, recordó que la situación más recurrente es que un personero de un partido atienda varias mesas.

“No todos los partidos tienen la capacidad para congregar a personeros. No es una obligación que pongan personeros por local, por mesa. Los partidos ponen en la medida que tengan personas que puedan cumplir esa función”, concluyó.

Los personeros cumplen una labor relevante el día del sufragio. Están presentes también en el conteo de votos. (FOTO: ALESSANDRO CURRARINO/GEC)

De acuerdo con la legislación electoral, los partidos pueden designar hasta cuatro personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la misma cantidad ante cada JEE. Entre ellos, dos personeros técnicos y sus suplentes.

Por otro lado, según el artículo 127 de la LOE, solo un personero por cada agrupación política puede ser acreditado en cada mesa de sufragio. “Los personeros pueden presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso electoral. No hay personeros de candidatos a título individual”, precisa la ley.

Iván Lanegra: “Sin duda, para los partidos es muy importante contar con personeros debidamente capacitados”

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, opinó que los personeros siempre han sido actores importantes para garantizar el respeto de la voluntad popular al momento del escrutinio de votos. En el momento “crítico” del conteo.

“Desde luego, no todos los partidos tienen capacidad suficiente para movilizar un número importante de personeros. Los que lo logran han tenido también mucha mayor capacidad de vigilar sus votos”, consideró Lanegra.

Advirtió también que puede haber el riesgo de personas que -por el contrario- hagan un inadecuado uso del rol que deben desempeñar el día del sufragio. “Ya no para cuidar el voto, sino eventualmente buscar, tener algún tipo de ventaja en esa última etapa, en particular si no hay otros personeros o si no hay personal o autoridades electorales presentes”.

Sin embargo, este riesgo puede ser atenuado con la mayor presencia de las autoridades electorales. “Quizás en esta ocasión, habiendo mucho más personal de la ONPE, más gente movilizada, quizás ese riesgo sea menor. Sin duda, para los partidos es muy importante contar con personeros debidamente capacitados y siempre priorizando en la capacitación la importancia de respetar escrupulosamente las reglas. Que no se va a hacer ningún tipo de alteración de la voluntad popular”, aseveró.

Finalmente, Lanegra mencionó que lo ideal sería que los partidos tengan una capacidad o reclutamiento parejos, pero eso no suele ocurrir. “La única manera de evitar que esto sea un riesgo que ya nos lleve a otro escenario de aprovechamiento de esa capacidad para cambiar la voluntad popular es la presencia permanente de autoridades electorales en esa etapa de escrutinio. Es clave para evitar ese riesgo”, dijo.

Percy Medina: “Es usual [que a poco tiempo del día del sufragio sigan reclutando personeros], ha ocurrido antes así.

Percy Medina, jefe en Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), mencionó también que los personeros son una pieza clave para que los partidos políticos “estén seguros del resultado electoral y tengan información oportuna sobre los resultados”.

Sin embargo, lo que se ha visto en elecciones anteriores, es que en primera vuelta ningún partido logra cubrir todas las mesas de votación y se alcanza un porcentaje bajo de cobertura. “Si eso ha sido así en elecciones con normalidad sanitaria, ahora será mucho más difícil”, agregó.

Por otro lado, Medina señaló que los partidos suelen dejar la tarea de reclutamiento para el final. Sin embargo, esto cambia en segunda vuelta, cuando los partidos “incrementan significativamente el número de personeros”, señaló. “Eso tiene que ver con que se toma más en serio la tarea, suman a personeros de otras agrupaciones. Pero sobre todo porque ya están embarcados en la tarea”, dijo Medina, y destacó que el reclutamiento debería hacerse no con uno, sino cuatro o cinco meses de anticipación.

“Es usual [que a poco tiempo del día del sufragio sigan reclutando personeros], ha ocurrido antes así. No debería ser porque les dificulta la posibilidad de cubrir todas las mesas, pero es inevitable”, agregó Medina.

¿El Apra apoyará con sus personeros?

Consultada por El Comercio, Nidia Vilchez, quien iba a competir en las elecciones 2021 como candidata presidencial del Apra, dijo que al estar fuera del proceso electoral “están en libertad de apoyar a título personal, sin comprometer al partido”.

“Ni dirigentes ni militantes pueden comprometer al partido”, remarcó. “Como lo consideren [el apoyo] y de la forma en que lo consideren. Libremente”, agregó Vilchez.

Descartó también que el Partido Aprista apoye a un candidato presidencial en estas elecciones 2021. “El Apra no apoya a nadie, a ningún partido político. Sus militantes como ciudadanos lo pueden hacer”, recalcó la dirigente.

Por su parte, Benigno Chirinos, secretario político del Partido Aprista, respondió a este Diario que la agrupación ya decidió -a nivel institucional- no apoyar a ningún candidato en estas elecciones. “No podríamos hablar ni de personeros, ni mucho menos porque todos los candidatos, sin excepción, no están a la altura de la problemática que está sucediendo en el país”, contestó.

“Tenemos más de 300 mil afiliados y nosotros damos una dirección nacional. No puedo hablar por una o dos personas. En todo caso, la posición del partido es la que vale. Nosotros, el 11 de abril no vamos a apoyar a ningún candidato. Si alguien toma el nombre del Apra será desautorizado”, incidió Chirinos en su respuesta.

MÁS INFORMACIÓN

En las elecciones del 2001 , hubo una competencia estrecha en primera vuelta, en definir quién sería el candidato que acompañaría a Alejandro Toledo en el balotaje. Alan García (Partido Aprista Peruano) que alcanzó la segunda vuelta con 2′732.857 votos (25,8%), dejó fuera a Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional), que logró 2′576.653 votos (24,3%).

, hubo una competencia estrecha en primera vuelta, en definir quién sería el candidato que acompañaría a Alejandro Toledo en el balotaje. Alan García (Partido Aprista Peruano) que alcanzó la segunda vuelta con 2′732.857 votos (25,8%), dejó fuera a Lourdes Flores Nano (Unidad Nacional), que logró 2′576.653 votos (24,3%). La segunda vuelta, por el contario, amplió el margen de diferencia entre Toledo y García: El candidato de Perú Posible logró 5′548.556 votos (53,1%) y ganó a Alan García que obtuvo 4′904.929 (46.9%) de votos.

Una situación similar se observó en las elecciones presidenciales del 2006 . En la primera vuelta, los votos eran estrechos entre Alan García (Partido Aprista) y Lourdes Flores (Unidad Nacional). En ese entonces, el expresidente se impuso a la pepecista para pasar a segunda vuelta al obtener el 24,3% de votos válidos, frente al 23,8% que logró Unidad Nacional. Ollanta Humala, quien perdió esta elección, había pasado a segunda vuelta con 30,6% de votos. En el balotaje, García ganó con el 52,6% de votos válidos.

. En la primera vuelta, los votos eran estrechos entre Alan García (Partido Aprista) y Lourdes Flores (Unidad Nacional). En ese entonces, el expresidente se impuso a la pepecista para pasar a segunda vuelta al obtener el 24,3% de votos válidos, frente al 23,8% que logró Unidad Nacional. Ollanta Humala, quien perdió esta elección, había pasado a segunda vuelta con 30,6% de votos. En el balotaje, García ganó con el 52,6% de votos válidos. Una contienda reñida para llegar a Palacio se vio también en las elecciones generales del 2016 . En primera vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pasó en primer lugar con 39,8% de votos válidos, frente al 21% que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio).

. En primera vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pasó en primer lugar con 39,8% de votos válidos, frente al 21% que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio). Los resultados de la segunda vuelta reflejaron también la estrecha disputa entre Fujimori y Kuczynski. En aquella contienda, Peruanos por el Kambio obtuvo 8′596.937 (50,12%) de votos válidos versus los 8′555.880 de Fuerza Popular (49.88%).

VIDEO RELACIONADO

Simulacro Ipsos El Comercio