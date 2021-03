Cerca de 400 mil jóvenes han dejado de estudiar. 200 mil más o menos son los que, por el motivo de que cerraron sus universidades porque no se licenciaron, tuvieron que dejar los estudios universitarios. Hay otros 176 mil más o menos que producto de la crisis económica no han podido continuar sus estudios universitarios. Estás hablando de cerca de 400 mil jóvenes que hoy en día no estudian ni están trabajando.

Daniel Salaverry, 3 de marzo. Página de Facebook de Somos Perú.