El partido Todos Por el Perú presentó una queja al Jurado Nacional de Elecciones y un recurso de amparo al Poder Judicial debido a la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 que resolvió declarar improcedente el pedido de solicitud de inscripción de la fórmula presidencial y “archivar definitivamente el presente expediente, una vez que la presente resolución quede consentida”, el pasado lunes 11 de enero.

Fernando Cillóniz, quien integraba la plancha de TPP como candidato a la presidencia junto a Blanca Wong Ronceros y Jaime Freundt López como postulantes a la primera y segunda vicepresidencia, conversó con El Comercio sobre las acciones que están tomando para revertir esta situación. Indicó que su inscripción está en manos de las autoridades, pero él está “preparado para que salga en sentido contrario”. Estos documentos fueron presentados el lunes.

-¿Cuál es el objetivo de presentar estos recursos?

Que acepten la inscripción de la lista que ganó la elección interna, que hasta ahora el Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones no ha cedido a inscribir la lista ganadora, la que yo presido.

-¿Cuándo tendrían una respuesta?

Hay una fecha límite que es el 10 de febrero, pero se espera que sea antes la determinación del camino a seguir. El 10 de febrero es la fecha máxima.

-¿Por qué consideran que su derecho a participación ha sido atentado?

Porque no aceptan la firma del personero alterno y él es quien ha hecho todos los actos previos a la inscripción de la lista ganadora. Desde mi afiliación, la presentación de la lista para las elecciones internas, todo el procedimiento electoral interno, la comunicación a la ONPE acerca de la lista ganadora, todo ha sido suscrito por el personero alterno, y justo cuando se presenta a inscribir la lista ganadora, ahí exigen la firma del personero titular que es el hijo del señor Aureo Zegarra, con quien el partido tiene una disputa.

A mí lo que me han explicado es que el señor Zegarra padre, que figura como el presidente del partido, y el señor Zegarra hijo (Jean Carlos Zegarra), que figura como personero titular, han sido expulsados hace más de un año en el partido. El argumento del partido es que en ausencia del titular, cosa que es evidente porque no se apersona y no hace nada, deberían de validar la firma del personero alterno como lo hicieron en todos los actos previos. De eso se trata.

- ¿Usted había previsto esta situación interna cuando aceptó ser parte de Todos Por el Perú para integrar una plancha presidencial?

En honor a la verdad, yo sabía de la disputa. Pero a mí me explicaron que era cuestión de pocos días o semanas, que esto se iba a resolver con el registro de la destitución del señor Zegarra y otros más, pero evidentemente no ha ocurrido. Yo estoy absolutamente preparado para acatar lo que se disponga. Si se inhabilita el partido, se acabó la contienda electoral.

-Es decir, esta es la última oportunidad en la que usted confía para que se pueda revertir la situación.

Sí, me han dicho que es lo último. Si no sale ahora, es clarísimo que ya no soy candidato, y el partido prácticamente desaparece.

-Y, ¿qué espera que resulte de esta queja?, A estas alturas, varias listas ya tienen su inscripción.

Sí, pues. Así es. El abogado, que es el señor Fernando Ballón Landa, dice que la queja debe proceder en favor de la lista. Hay que esperar. Obviamente, yo estoy preparado para que salga en sentido contrario, pero hay que esperar.

-¿Considera usted que aún no está fuera de carrera?

Eso es lo que me dicen. Yo estoy invitado y, como ocurrió con Ica, yo soy materia dispuesta. Lo que diga la autoridad, yo voy a acatar completamente. Si valida la inscripción, entro a la carrera. Es una campaña muy corta y muy digital. Si habilitan la lista, definitivamente hay tiempo para transmitir los planes y tratar de convencer a los electores.

