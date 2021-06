Conforme a los criterios de Saber más

La elección del 6 de junio encuentra a los equipos de cada partido muy concentrados en la convocatoria de personeros. En este proceso habrá más de 86 mil mesas a nivel nacional y del extranjero, y con una diferencia tan estrecha entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el rol de los personeros será fundamental.

En Lambayeque, Richard Acuña, dirigente e hijo del fundador de Alianza para el Progreso, pidió a los simpatizantes de su partido que se inscriban como personeros para cuidar el voto de Fujimori este domingo. Luego, la candidata hizo hincapié en ese pedido.

De hecho, Alianza para el Progreso es el partido aliado que está apoyando de forma más orgánica a Fujimori en este proceso. Luis Iberico, secretario general nacional del partido, señala que “en todas las regiones hay un nivel de coordinación entre nuestros dirigentes y los de Fuerza Popular”. Señala que la comunicación ha estado a nivel de los personeros nacionales.

Aunque no se atreven a hacer un cálculo de la cantidad de personeros que puedan tener, fuentes de este partido aseguran que la maquinaria partidaria apoyará principalmente en el norte, Loreto y San Martín. Como el fujimorismo también tiene una fuerte presencia en el norte, Iberico asegura que allá ya han logrado cubrir prácticamente al 100% Piura, Lambayeque y La Libertad.

Si APP se encarga del norte, Renovación Popular va a apoyar en el sur. Fuentes de la agrupación de Rafael López Aliaga indicaron que ellos desplegarán a sus militantes principalmente en Cusco, Arequipa y Tacna, así como en los conos de Lima.

Keiko Fujimori participó este miércoles en un mitin con Richard Acuña, hijo de César Acuña, fundador de APP

En el Apra, otro de los partidos que ha optado por apoyar a Fujimori, la coordinación no es orgánica, pero fuentes de esa agrupación indican que sí hay movimiento de militantes que se están apuntando para ser personeros y coordinadores de locales de votación. En el Partido Popular Cristiano no hay la misma iniciativa que en sus vecinos de Alfonso Ugarte.

En Facebook, Fuerza Popular ha desplegado una campaña para inscribir voluntarios. A ellos les piden que escriban a uno de los números telefónicos que figuran en sus afiches, y que ingresen sus datos personales y teléfono de contacto. Este Diario intentó comunicarse con Luis Galarreta y Milagros Takayama para conocer el número de personeros que tienen inscritos hasta ahora, pero no contestaron.

Las tiendas de Castillo

A lo largo de su recorrido de campaña, Pedro Castillo ha invitado en todas las plazas a sumar personeros para defender su voto. No es algo reciente, sino que al menos empezó un mes atrás, cuando viajó por el norte del país.

Pero en su agrupación la coordinación es más desordenada. Hasta ahora no tienen una estrategia clara para su despliegue del domingo. La inscripción de voluntarios está a cargo de dos niveles: de los responsables de campaña regionales, que obedecen al candidato presidencial, y a nivel de los comandos regionales del partido, que responden a la estructura orgánica de Perú Libre. Pese a las pugnas que se han dado, están uniendo esfuerzos para cubrir la mayor cantidad de mesas, sobre todo en el sur, donde sienten que deben proteger más sus votos, refieren fuentes de esta agrupación.

En sus tiendas, aún no hay certeza sobre la cantidad de personeros que lograrán inscribir. Pero cuentan con el apoyo de los militantes de la alianza Juntos por el Perú-Nuevo Perú, que llevó como candidata presidencial a Verónika Mendoza, y al Frente Amplio, liderado por Marco Arana.

Juntos por el Perú ha ofrecido la asistencia técnica para sistematizar las actas que recojan los personeros, hacer un muestreo y tener un conteo propio. Mientras, el Frente Amplio ha emitido una directiva para que cada uno de sus comités regionales coordine con los comités de Perú Libre. Su apoyo va a ser, sobre todo, en Lima, Cusco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, según señala el congresista Lenin Checco.

A diferencia de las alianzas en el bloque de Fuerza Popular, la ventaja que hay entre los que apoyan a Perú Libre es que en regiones hay vínculos entre estas organizaciones de izquierda. “Todos se conocen en el sur”, señala una fuente del entorno de Vladimir Cerrón.

En el sur, los profesores del magisterio tendrán un rol clave; en el centro, los militantes de Perú Libre; y en el norte, los ronderos. Esta semana será decisiva para capacitar a la mayor cantidad de personeros para ambas agrupaciones.

Verónika Mendoza expresó su respaldo a Pedro Castillo

La importancia del personero

Los partidos requieren dos tipos de personeros para los días de votación. El primero es el personero de mesa, que tiene por función vigilar, verificar y representar al partido desde que la mesa se instala hasta el fin del conteo; y el segundo, para lo que se requiere más experiencia, es el personero del local de votación, que se encarga de representar al partido en esa sede, ayudar en la acreditación de los personeros en todas las mesas, etc; según explica el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos.

Fernando Tuesta y José Tello, especialistas en temas electorales, añaden que el personero puede asegurarse que la mesa sea bien instalada, que las cédulas de votación estén bien firmadas, impugnar la identidad de una persona hasta observar que el ánfora electoral esté bien cerrada, además de estar presente en el escrutinio para defender los votos de su agrupación. En caso hubiera ocurrencias, “el personero está facultado para pedirle a los miembros de mesa anotar en las observaciones que hay problemas”, añade Tello.

La participación de los personeros no es solo para disputar votos que puedan estar mal marcados, sino –sobre todo– para revisar que las actas sean bien llenadas y no presenten errores que puedan anularlas.

“Una recomendación que siempre hago es: cuando tú has ganado en tu mesa, el personero no debe pararse e irse feliz, sino que por el contrario tiene que asegurarse que ese triunfo se refleje en el acta de escrutinio. A veces los miembros de mesa por error llenan mal los datos en el acta, suman mal, y al final genera un error material en el acta que a veces no se puede salvar y se anula toda esa mesa”, explica Villalobos.

Lo ideal para un partido es acreditar a un personero para cada mesa de votación, pero eso representa un alto nivel de organización.

“Si tienes personeros en todas las mesas, primero que vas a tener una copia del acta de escrutinio de cada mesa, entonces tú mismo vas a poder hacer tu conteo de resultado en paralelo, y verificar que lo que se ha contado es lo real”, añade Villalobos.

En las últimas semanas se han presentado varias denuncias contra los organismos electorales las cuales fueron, en la mayoría de casos, imprecisas. Tuesta señala que, si bien la labor de los personeros es importante, la polarización y el temor ha generado que se hable mucho de fraude.

“Es difícil en el Perú que haya fraude, pueden haber algunos hechos dispersos, pero que eso constituya un fraude, para que un partido revierta o incremente su voto necesita miles de miles, no pues uno o dos”, señala.

