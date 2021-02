El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, se manifestó en contra de la exclusión de George Forsyth (Victoria Nacional) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), pues sostuvo que los peruanos “quieren elegir en las urnas”.

Desde Piura, el postulante se mostró a favor de una reforma electoral que simplifique los procesos y sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas y no el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“En primer lugar, no soy partidario que excluyan a nadie. Me parece que debería haber una reforma electoral en donde se deberían de simplificar los procesos porque los peruanos quieren elegir en las urnas, no que sean las autoridades que estén excluyendo candidatos. Esa es mi posición y la he dicho hace un tiempo”, expresó.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó al candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth de las Elecciones Generales 2021 por omitir información en su declaración jurada de hoja de vida.

Dicho colegiado consideró “inaceptable” el error de Victoria Nacional, que alegó “ausencia de claridad o imprecisión” del formato de declaración jurada de hoja de vida en el rubro VIII, que contiene la frase “según el promedio anual bruto del año anterior”, para no declarar sus ingresos del 2019.

Asimismo, el ente precisó que la pretensión del candidato de declarar S/53.595 como rentas de fuente privada “no resulta atendible” y tampoco procede la anotación marginal, pues “no puede alterarse el contenido sustancial de la hoja de vida”.

Dicha instancia también excluyó al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, debido a que realizó declaraciones en un programa de señal abierta en las que indica que “la mitad de lo que gana lo dona para realizar ayuda social”.

Estos ofrecimientos, según la entidad electoral presidida por el magistrado Luis Carrasco, infringen el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Política (LOP), que especifica que “la promesa, o la dadiva donación supere las 2 UIT tiene como consecuencia legal aplicable la exclusión del candidato”.

De otro lado, respecto a la eutanasia, el candidato presidencial del Partido Morado dijo que su agrupación, a través del congresista Gino Costa, ha promovido una iniciativa legislativa solo en los casos donde exista una enfermedad terminal o “profundo dolor”.

Finalmente, Julio Guzmán dijo que las empresas privadas no podrían comprar vacunas contra el COVID-19 y aplicarlas gratuitamente, tal como lo dijo su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

