Por más de un año encabezó la intención de voto. A menos de dos meses de las elecciones, George Forsyth no solo ha sufrido una brusca caída en las encuestas, sino que ha sido excluido, en primera instancia, de la carrera electoral. Mientras preparaba su apelación, el candidato de Victoria Nacional conversó con El Comercio y denunció una “guerra sucia” —de la prensa, el JEE y otros políticos— para sacarlo del proceso.

—Nuevamente, el Jurado Electoral Especial (JEE) lo ha excluido del proceso.

Nosotros vemos manejos bastante extraños, porque han presentado, básicamente, lo mismo que en la primera resolución, la cual ya contestó el Jurado Nacional [de Elecciones] indicándoles que, en caso quieran continuar con este procedimiento, deben presentar nuevas pruebas que indiquen si el formulario [de declaración jurada de hoja de vida] induce o no al error. En esta segunda resolución, no han puesto nada nuevo, simplemente ratificaron lo que ya habían expuesto anteriormente, pasando por encima de lo que pidió el Jurado Nacional [de Elecciones]. Pero, ¿qué es lo grave? Que nosotros hemos pedido el uso de la palabra en esta segunda ocasión y nos lo han negado. Es por eso que estamos optando por denunciar a los jueces involucrados en el Jurado [Electoral] Especial, porque no es posible que no permitan el uso de la legítima defensa. Aparte, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no hay ningún motivo por el cual nos podrían excluir. Están pasando por encima de la Constitución.

—¿Han tomado medidas contra el personero o la persona que cometió el error en la declaración de la hoja de vida?

El error es del formulario, que te induce a un error. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar medidas contra una persona que no tiene un formulario claro?

—Lo que pasa es que los otros candidatos no se han equivocado.

Bueno, la verdad es que habría que felicitarlos. Pero sí hay muchos que son del Congreso y que han cometido el mismo error, lo hemos escuchado de otros candidatos. Nosotros hemos declarado el año anterior a las elecciones. Y lo más importante es que no hay voluntad de esconder nada. Todas mis declaraciones juradas están en la Sunat, es información que tiene el Estado. Entonces, ¿cómo es que yo voy a pretender esconder algo que ya tiene el Estado? No tiene lógica.

—Ha dicho que la exclusión es una maniobra política para sacarlo de carrera. ¿De quién sería esta maniobra?

Acá hay todo un sistema que tiene capturado al país hace muchísimos años, que lo integra toda la generación de los políticos antiguos que no quieren que las cosas cambien. Que no le quieren dar la posibilidad, siquiera, a una nueva generación a que postule…

—Pero me imagino que tiene que haber algunos partidos en específico. ¿O son todos complotando contra George Forsyth?

Obviamente yo no puedo dar nombres, porque es imposible demostrarlo ahorita. Porque así funciona, pues, así funcionan las mafias. Han dicho que nosotros íbamos a caer hace muchísimo tiempo y no caemos, nos mantenemos en primer lugar. Entonces, ahora, de forma fraudulenta, nos quieren sacar. ¿Cómo? Realizando una resolución ‘express’. En 10 horas laborables han sacado una resolución. Eso debe ser un tiempo récord para jueces del Perú. Porque para una denuncia de alimentos se tardan tres años pero, para sacar a un candidato, lo hacen en horas, durante toda la madrugada. Entonces, acá sí vemos intencionalidad de hacerle daño a la candidatura de todo un partido que quiere generar un cambio en el país.

—Estuvo más de un año en primer lugar en intención de voto, pero en la última encuesta tuvo una bajada bastante fuerte. ¿A qué cree que se debe esa caída?

Justamente, calza con la exclusión. Si excluyen y, obviamente, la prensa comunica esa exclusión, que la hizo de forma incorrecta el Jurado Electoral Especial, todos los peruanos han entendido que ya no estoy participando. Muchos me han preguntado por qué estaba con el polo si es que ya no estoy participando. Están engañando, porque nosotros seguimos en carrera y vamos a continuar. Pero, para la opinión pública, ha trascendido como si nosotros ya no estuviéramos en carrera.

—¿No cree que tiene algo que ver el hecho de que ha sido muy difícil tener entrevistas con usted? No se le ha visto en los medios de comunicación...

Bueno, también hay cosas que analizar. Obviamente, la guerra sucia que nos hacen todos lo demás políticos antiguos, que nos inventan un montón de mentiras. Dicen que ser joven es malo, dicen que no tengo experiencia, cuando yo sí he hecho obra. Hemos recuperado parques, hemos formalizado a los peruanos, le hemos ganado a los delincuentes, al crimen organizado en la vía pública, hemos estado en la calle en la pandemia. Entonces, realmente, la falta de experiencia no la tengo yo, sino los demás. Mintiendo que soy chileno, mintiendo que soy venezolano. Es parte de esta guerra sucia. Todo eso afecta, evidentemente.

—¿Por qué George Forsyth sería una buena alternativa electoral? En simple.

Porque acá hemos demostrado trabajo, hemos cambiado todo un distrito y ahora vamos a cambiar el Perú trabajando desde la calle, trabajando con la población. Y otra cosa: somos una nueva generación que entiende que ya no podemos estar en peleas, que tenemos que buscar consensos. No podemos estar peleando el Ejecutivo con el Legislativo, la cuenta la termina pagando el ciudadano. Por otro lado, conozco la realidad, sé lo difícil que es llevar desarrollo. Porque, como el alcalde local, yo he tenido que llevar las obras, he tenido que llevar los servicios, he tenido que llevar el agua a los vecinos, y es algo que no se da. Entonces, conozco la realidad y sé lo que hay que hacer para cambiar. Si hemos cambiado el distrito más difícil del Perú, como es La Victoria, estoy seguro de que vamos a poder cambiar el país también.

—Su campaña tiene un discurso bastante marcado de resaltar la novedad frente a la clase política. En su momento, también tuvieron ese discurso Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, todos ellos investigados o encarcelados. ¿Por qué tendríamos que pensar que usted será distinto?

Eso es muy importante y es un lema de nuestra campaña: menos floro, más acción. ¿Y cómo se puede comprobar? Sin tantas palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino con hechos. Nosotros lo hemos demostrado en una gestión que ha sido muy mediática por los logros que hemos conseguido. Pusimos nuestra vida en peligro, pero recuperamos un distrito. Entonces, ya se ha demostrado que no somos personas de escritorio, que no pensamos cambiar el país sentados en una silla. Tenemos que estar en la calle, donde están los problemas y, junto a la población, buscar las soluciones que necesita el país.

—Hablaba hace un momento sobre la importancia de consensuar y dejar de pelear. ¿Cómo piensa generar consensos con fuerzas políticas que pueden resultar poco colaborativas?

Nosotros no tenemos mayor pasado político. ¿Qué significa eso? Que no tenemos anticuerpos con nadie y entendemos muy bien que el Perú es multicultural, es muy diverso. Nosotros tenemos la capacidad de unir. Y, vuelvo a decirlo, soy de la nueva generación, que tiene muy claro que no vamos a lograr nada peleando entre nosotros. Hay que formar acuerdos, hay que formar alianzas. Tenemos que entender distintos puntos de vista, porque nadie tiene la razón, nadie es dueño de la verdad. Nosotros sí estamos dispuestos a sentarnos a conversar y, juntos, sacar al país adelante.

—Pero a los políticos actuales les ha dicho “dinosaurios”, que son “más de lo mismo” y otros adjetivos. ¿No cree que eso podría generar resistencia en otros partidos en un eventual gobierno suyo?

No, porque no hemos dicho nada fuera de lo que se sabe. Son una clase política antigua, que está hace muchos años enquistada y necesitamos un cambio. Eso es un hecho. No es un insulto ni un adjetivo. Nosotros no hacemos una campaña de insultos. Estoy seguro de que, con este comportamiento, que debemos tener todos los peruanos que queremos cambiar el Perú, vamos a lograr consensos.

—¿Cuál diría que es su propuesta bandera? Porque, hasta el momento, da la impresión de que no ha pegado mucho ninguna de sus propuestas.

Nosotros tenemos un plan de gobierno realmente sólido, creo yo que el más sólido. Pero, si hay algo por lo que me gustaría que nos recuerden acabando el gobierno, es llevar agua a todos los peruanos. Ese es un sueño que tienen muchísimos peruanos: agua y desagüe.

—Lo del agua fue también la promesa de campaña PPK y no se cumplió. ¿Cómo hará para que no pase lo mismo?

Todos los que han pasado han quedado en propuestas. Por eso, siempre digo que, más allá de las propuestas, verifiquen a la persona. Por lo menos me conocen, creo que soy figura pública desde los quince años. Saben toda mi vida, saben hasta con quién he salido. Es importante conocer a la persona, porque todos van a dar propuestas lindas y maravillosas. Pero nuestras propuestas tienen fondo. Para lograr que se lleven a cabo los proyectos de agua, tienes que reestructurar el Estado, porque con cómo funciona actualmente, no se va a poder hacer. Por eso es que proponemos el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, por eso proponemos el Ministerio de Infraestructura. Obviamente, acompañado de una nueva ley de contratación del Estado, porque [la actual] es obsoleta e ineficiente. Junto a todas estas propuestas vamos a poder destrabar los proyectos tan importantes y llevar a cabo nuevos proyectos para llevarle agua a todo el país.

—Hay quienes proponen, como una solución a la ineficiencia de Sedapal, privatizar esta empresa estatal. ¿Lo consideraría?

No, no considero que se deba privatizar el agua. Es algo bastante delicado. Aparte, tengo formación militar y es un elemento estratégico que debemos cuidar. Están las empresas prestadoras de servicios que, con una gestión eficiente, pueden llevar el agua a todos los peruanos.

—En CADE dijo que va a reducir la pobreza a 15%. Es una meta bastante ambiciosa. ¿Cómo va a lograrlo?

Necesitamos tener un manejo muy responsable en la visión macroeconómica. Pero lo más importante es, primero, la reactivación económica. Primero, tenemos que generar un clima de confianza. ¿Para qué es esta confianza? Para que vengan las grandes inversiones internacionales y para que el inversionista peruano sienta la tranquilidad de que su inversión va a estar segura. Luego de haber generado esa tranquilidad, el gobierno también tiene que hacer lo suyo. Queremos destrabar más de S/ 26.000 millones, más los S/ 2.000 millones de Chinchero. O sea, alrededor de S/ 28.000 millones de forma rápida, para generar empleo. Por otro lado, son importantes los proyectos mineros. ¿Pero cómo van a creer las comunidades en un Estado que les ha dado la espalda? Por eso, proponemos un fideicomiso integrado por la comunidad, por la empresa y por el Estado. De esta forma vamos a reactivar fuertemente la economía. Por otro lado, tenemos que activar al pequeño, a las pyme [...]. Luego, tenemos un programa ambicioso para formalizar al emprendedor peruano, porque ahí está el 80% de los trabajadores del Perú.

—¿Ha pensado en quién sería su ministro de Economía?

Nosotros tenemos unos nombres que, probablemente, los soltemos dentro de poco.

—¿Jorge Chávez es uno de ellos?

Jorge Chávez es, primero, una gran persona. Y, luego, es un profesional de primera que sacó al Perú de una crisis en los 90 y estoy seguro de que juntos lo vamos a volver a lograr. Entonces, tenemos un equipo de primera. Eso me deja muy tranquilo.

—No asumiría la presidencia en un período normal, sino en la mitad de una pandemia. ¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de salud?

Lo más importante es la vacunación. Es importante que se active el COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) para que las Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, empresa privada, Iglesia, sociedad civil organizada, todas las entidades del Estado, puedan empujar el carro juntos hacia adelante. Que la empresa privada apoye con toda su logística, su infraestructura, su transporte. Más adelante, en lo que el gobierno realmente se debe concentrar es en una red para atender la salud primaria. Debemos tener una infraestructura de las “postec”, las postas tecnológicas, para que uno pueda atenderse de forma rápida dentro de su barrio, con prescripción digital, historial digital y con las citas virtuales. Pero, aparte, que en estas postas tengas a tu doctor de cabecera, que atienda a una población que puede ser del mismo barrio, y generamos trabajo en todo ese en ese segmento.

—Se han revelado discrepancias en Victoria Nacional en torno a la unión civil. Los militantes que vienen de Restauración Nacional dicen que la posición del partido es a favor de la unión solidaria, una figura que se limita a derechos patrimoniales, pero que no es la unión civil para personas del mismo sexo, no crea vínculo familiar ni cambia el estado civil. ¿Cuál es, finalmente, la propuesta?

Cada uno tiene el derecho, y nosotros impulsamos eso, a tener sus opiniones personales. Lo cual es buenísimo, porque eso enriquece una conversación y nosotros practicamos muchísimo eso en el partido. Entonces, obviamente, hay muchas opiniones personales. Pero nosotros nos inclinamos a que se dé la unión civil por los temas legales, patrimoniales y que tengan toda la tranquilidad de que puedan heredar y que tengan el respaldo legal. Eso es lo que nosotros proponemos. Y el pastor [Humberto] Lay, desde antes, ya lo venía comunicando. Ese es el lineamiento del partido.

—Claro, pero no es, entonces, una unión civil que cambia el estado civil, que otorga un vínculo familiar. Eso no es lo que se va a proponer.

Es sobre lo derechos, la legalidad y el patrimonio. No estamos a favor de un estilo que sea [como] el matrimonio. Eso no, porque es un tema más religioso y son otras autoridades, otras entidades a las que corresponde.

—Entonces, sería un proyecto similar al que planteó el pastor Lay, de unión solidaria.

Sí, habría que revisarlo específicamente. Son varios partidos los que están apostando por la unión civil. Es un paso bastante importante.

—Estas discrepancias llevan a algunos a pensar que Victoria Nacional es un de vientre alquiler.

No, para nada. Justamente, creo que demuestra que hay libre pensamiento en el partido, lo cual es importante. Acá no somos dictadores. Tú puedes expresar tu opinión, pero luego hay un conjunto de personas que queremos lograr un objetivo y para eso nos alineamos todos.

—¿Es consciente de que estas discrepancias podrían llevar a una fragmentación en la bancada, una vez en el Congreso?

No, porque nosotros respetamos todo tipo de opiniones y debemos dejar de pensar que alguien que piensa distinto es nuestro enemigo o no puede estar en un mismo partido. Esas son formas de pensar antiguas. Acá hay una idea principal, que es sacar al país adelante.

—¿Le gustaría empezar un partido nuevo en algún momento?

No es algo que venimos considerando ahorita. Estamos en una etapa muy importante donde tenemos que ganar un objetivo que tenemos y eso por ahora no está ni cerca del pensamiento. Creo que tenemos un grupo muy importante, muy bonito, que debemos sacar adelante. Y no solamente pensar en nosotros, sino pensar en llegar a gobierno y trabajar con los demás.

—Según una nota de la Unidad de Investigación de El Comercio, cinco empresas de una sola familia firmaron contratos con la Municipalidad de La Victoria durante su gestión, Algunos, incluso, con modalidad directa, es decir, sin concurso público. Todas están relacionadas con Manuel Coello. ¿Es amigo suyo?

Yo no tengo relación con esa persona y lo que hay que dejar muy en claro es que todo se ha manejado bajo la ley de contrataciones del Estado. El OCI (Órgano de Control Institucional) está en la municipalidad presente y es bueno que la Contraloría investigue. Y las personas que han estado en las gerencias a cargo están dispuestas a conversar. Yo, como alcalde, no veo contrataciones. El alcalde es una figura política y la gestión está a cargo de los gerentes.

—Entonces, ¿es una coincidencia que sean estas empresas de una misma familia?

Vuelvo a decirlo: la ley de contratación es muy clara y se ha manejado bajo esa ley. Por eso, nosotros invitamos a que se investigue como corresponde. Pero también nos queda muy claro que no vamos a creer que esto es coincidencia. Nos quieren excluir, quieren que ya no participemos, nos inventan un montón de cosas [...]. Ahora se meten en una gestión que ha sido espectacular. De forma fraudulenta, nos quieren quitar la posibilidad de postular.

—¿Cree, entonces, que esto es parte de un complot de la prensa con el Jurado Electoral Especial, o algo por el estilo?

Nosotros sabíamos que hay muchísimos intereses en juego. Sabíamos que nos iban a atacar. Estamos postulando a la presidencia. No tenemos pasado en el gobierno. Entonces, sabíamos que muchos se iban a molestar. ¿Cómo es posible que un joven se atreva siquiera a querer entrar a estos a estos juegos? Entonces, nosotros estamos preparados para estas cosas y estamos mentalizados y optimistas de que vamos a salir adelante.

—En la última encuesta, Yonhy Lescano le pisa los talones, si es que no lo ha pasado ya, porque todavía no hemos visto la siguiente. ¿Cuál es el plan para retomar la viada?

El plan es trabajar. Yo no he elaborado nada en mi vida sin trabajar. Recuerden que soy una persona que se ha levantado temprano toda su vida a entrenar y luchar por conseguir un objetivo. Entonces, acá no hay secretos, acá no hay que inventar la pólvora. Acá lo que hay que hacer es trabajar y concentrarse en lo de cada uno y luchar para que las mafias y la corrupción no nos ganen.

—Si no gana o si queda excluido, ¿cuál es el plan B?

Acá no hay plan B, solo hay plan A y estamos seguros de que vamos a ganar. Siempre voy a estar poniendo el pecho por el Perú, como lo hice jugando por la selección nacional, que defendió los colores y llevó el escudo del Perú en el pecho, y también lo hago como teniente de caballería del Ejército.

