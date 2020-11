*Con la colaboración de Isabel Ayma.

El excongresista Richard Arce anunció este sábado que deberá retirarse del próximo proceso electoral debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente un recurso que presentó para que se acepte su precandidatura presidencial por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), con miras a las Elecciones Generales 2021.

“La resolución declara improcedente mi participación en este proceso electoral, entonces, más allá de lo que viene sucediendo, lo que quisiera expresar al país es que hemos tenido la mejor intención de querer participar en este proceso electoral porque esta decisión del jurado ya es inapelable, entonces, no vamos a poder ser candidatos a la presidencia de la República”, dijo este sábado en comunicación con RPP Noticias.

A su vez, en diálogo con El Comercio, Arce explicó que el órgano electoral central de RUNA no inscribió en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la plancha que presentó para participar en las elecciones internas de la organización. La fórmula estaba integrada también por Lydia Isabel Solo de la Cruz y Máximo Julián Córdova en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

“[...] el partido no había inscrito mi fórmula presidencial. Nosotros hemos cumplido los plazos, adjuntando todo lo que no corresponde, pero el órgano electoral del partido, de manera arbitraria, no ha inscrito mi lista por lo que tuve que recurrir primero agotando las instancias partidarias para que inscriban mi lista”, precisó.

Por ello, sostuvo, que ante la negativa se vio obligado a recurrir al JNE para solicitar el procedimiento de impugnación a la decisión partidaria. En los comicios internos iba a competir con Ciro Gálvez, presidente del partido RUNA, con el que aún no se comunica al respecto.

“El día de hoy el Jurado me ha enviado la resolución en donde declara improcedente mi pedido. Han demorado más de una semana en pronunciarse, y lo sorprendente es que no aborda el tema de mi reclamo que son las irregularidades en la inscripción. Me sorprende que haya tomado su decisión sustrayéndose de la materia. No aborda el tema de fondo, simplemente argumenta un tecnicismo legal y arguye que el Jurado no va intervenir en las decisiones partidarias”, agregó Richard Arce a este Diario.

“Objetivamente, entiendo que hay una responsabilidad de mi parte y de la organización que represento porque debimos haber llegado a un buen acuerdo, porque esto es responsabilidad del partido RUNA más que del JNE. Pero eso también no me exime a mostrar la crítica respecto al pronunciamiento que hace el JNE, que debió abordado el tema sobre las cuestiones de fondo. Hay pruebas sustanciales que muestran inclusive alteraciones en las actas que se han hecho para que se pueda hacer esta inscripción”, explicó Arce a RPP Noticias.

Por otro lado, el exlegislador sostuvo a este Diario que “es consciente de que es una resolución inapelable” y aseguró ser “muy respetuoso” de las instancias jurisdiccionales.

Cuestionó también que Luis Arce Córdova, uno de los miembros del tribunal del JNE, no se haya inhibido de este caso luego de que presentara una acusación constitucional en su contra cuando fue miembro de la Comisión Permanente del Congreso, esto por presuntamente estar vinculado con Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Uno de los firmantes [de la resolución] es Arce Córdova que, cuando yo era congresista, hubo una acusación constitucional en su contra porque él presuntamente es parte de esta organización criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto […] cuando viene esa acusación alguien en el Congreso tenía que hacerse cargo de esa demanda, entonces yo asumí esa responsabilidad. Él debió haberse inhibido en esa resolución porque hay un claro conflicto de intereses, y no me parece objetivo y responsable”, agregó.

