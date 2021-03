Conforme a los criterios de Saber más

Una facción del Partido Humanista liderada por el ex primer ministro Yehude Simon decidió respaldar la candidatura presidencial de Pedro Castillo (Perú Libre), a pesar de que el partido participa oficialmente en las elecciones generales como parte de la coalición Juntos por el Perú, que postula a Verónika Mendoza.

Simon dijo a El Comercio que su grupo ratificó la semana pasada un acuerdo para apoyar la candidatura de Tello, que se tomó en octubre pasado. Una fuente cercana al partido detalló que la reunión en la que se confirmó el respaldo se realizó el martes 16 y participaron 30 dirigentes humanistas de Lima, el Callao, el norte, el sur, el centro y el oriente del país.

Acuerdo de una facción del Partido Humanista liderada por Yehude Simon, adoptado la semana pasada.

En tanto, Roberto Sánchez, quien lidera otra facción humanista, lo señaló como “un grupo minúsculo” y aseguró que “institucionalmente” la mayoría de militantes continúa respaldando a Mendoza.

“Si un grupo minúsculo está apoyando a Yehude Simon y ahora se alinean con él hacia otra candidatura del partido que presiden Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, nosotros respetamos su decisión. No la compartimos y nos reafirmamos en la única institucionalidad de Juntos por el Perú, apoyando a Verónika Mendoza como presidenta”, dijo.

La división en el partido se ha hecho pública a partir de que Mendoza asegurara –durante el último debate presidencial– que Simon fue separado de la coalición Juntos por el Perú.

“Yo esperaba que diga: ‘El señor Simon está siendo investigado y será el Poder Judicial quien defina’, no que me han expulsado. Yo no tengo ninguna expulsión. [...] No solo se ha metido conmigo sino con todo el Partido Humanista. [...] Ella ha sido invitada por nosotros. No tiene su partido inscrito. Si no fuera por nosotros, no sería candidata”, dijo Simon a RPP el martes pasado, al recordar que el partido le cedió la inscripción electoral a Juntos por el Perú.

Luego, el ex ministro aseguró que “ha habido una reunión de las bases, y se acordó, por amplia mayoría, apoyar al profesor Pedro Castillo”.

Desde el partido de Castillo, Perú Libre, confirmaron el apoyo: “Acaba de manifestarlo oficialmente el señor Yehude Simon. Sus militantes ya han venido haciendo campaña y eso lo saludamos. Se han sumado en el camino y es bienvenido todo el aporte de todos los que se sumen al cambio de Constitución y al cambio de modelo económico neoliberal por un modelo popular, indudablemente es bienvenido”, dijo Édgar Tello, candidato al Congreso y parte del entorno cercano de Castillo en la campaña electoral.

Marcan distancia

“Ha quedado claro que no hay relación con el señor Yehude Simon. Él tiene otro candidato y parece que le está haciendo campaña. Efectivamente, en el Partido Humanista hay una facción que la dirige Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, que está con la campaña de Verónika Mendoza entusiastamente; y el sector de Yehude Simon ha tomado otra decisión y va por su propio camino”, explicó Arturo Ayala, integrante de la Comisión Política de Juntos por el Perú y candidato al Congreso.

Juntos por el Perú aclaró el miércoles que Yehude Simon "no tiene injerencia" en la partido.

El distanciamiento entre Simon y Sánchez data del 2019, cuando Simon pidió licencia al partido tras ser acusado de recibir dinero de Odebrecht para su campaña de reelección como gobernador de Lambayeque.

“Él no podía seguir ejerciendo el cargo de secretario de formación política. Correspondía suspenderlo para que rinda cuentas ante la justicia. Esa fue la decisión y él mismo solicitó su suspensión. En el Comité Ejecutivo Nacional lo evaluamos y se zanjó [el tema]. Desde entonces no ejerce ninguna responsabilidad ni política ni legal”, dijo Sánchez.

Agregó que ante el JNE “el Partido Humanista como tal ya no existe” debido a que le cedió su inscripción a Juntos por el Perú. Pero Simon asegura que peleará “por la recuperación del partido”.

“Entregamos el partido por la unidad de la izquierda y pusimos a una persona que terminó traicionándolo”, dijo el exprimer ministro. La coalición está conformada por el sector humanista de Roberto Sánchez, el Partido Comunista Peruano, el Movimiento por el Socialismo y Patria Roja. Además, para las elecciones generales de abril sumaron a la agrupación Venceremos Perú (un grupo que antes fue parte de Perú Libre) y se aliaron con Nuevo Perú.

El politólogo de la PUCP Fernando Tuesta señaló que “hay que ver que este ocurre cuando Yehude Simon no está en su mejor momento, como cuando fue gobernador o primer ministro. Ahora tiene problemas con la justicia. El hecho de que diga que apoya a otro no genera una diferencia porque no es quien abanderaba la candidatura de Mendoza ni mucho menos, así que no creo que esto vaya a ocasionar mayores problemas en el electorado”

En tanto, el analista político Gonzalo Banda consideró que este tema “más que un tipo de afectación en el voto popular [contra Verónika Mendoza], mella las opciones que tiene de hablar de una candidatura de amplia base, convocante”.

Además, consideró que “ha abierto un frente innecesario” en un momento inoportuno.

“Lo más probable es que el candidato que pase a segunda vuelta se defina por décimas, así que [Mendoza] tiene que procurar que quienes la apoyaban lo sigan haciendo, en lugar de abrirse frentes de enemigos. No es positivo que llegue con una pequeña herida de batalla”, dijo.

